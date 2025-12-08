Эльбрус — самая высокая гора России и Европы, древний спящий седой вулкан. Его заснеженные вершины и суровая красота притягивают путешественников со всего мира. Сюда мы и отправимся! Вы подниметесь на 3800 метров, полюбуетесь невероятными пейзажами. Узнаете об истории этих мест и откроете для себя всю красоту Кавказа.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из города
10:00 — посещение музея альпинизма
11:00 — подъём по канатной дороге до станции Гара-Баши (~3800 м над уровнем моря)
12:00 — прогулка вдоль ледника Эльбруса
13:00 — перерыв на обед
14:00 — возвращение на нижнюю станцию канатной дороги
15:00 — осмотр окрестностей посёлка Терскол
16:00 — выезд в Кисловодск
18:00 — прибытие в город
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе или минивэне
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на канатную дорогу: взрослый — 2700 ₽, детский — 1500 ₽
- Вход в музей — 150 ₽ за чел.
- Обед — по меню
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
