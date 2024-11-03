Долина нарзанов — удивительное место в долине реки Хасаут. Здесь из-под земли круглый год бьёт множество источников целебной воды. Давайте отправимся туда вместе! Во время поездки вы посмотрите на Эльбрус с перевала Шатджатмаз, прогуляетесь по ущелью Хасаут. И, конечно, попробуете несколько видов минеральной воды.

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Описание экскурсии

Гора Баран. Первая остановка — в самой высокой и самой южной точке Ставропольского края. Отсюда вы полюбуетесь видом на величественный Эльбрус.

Перевал Шаджатмаз. Мы проедем через аул Кичи-Балык и попадём на перевал, с высоты которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет с запада до востока.

Долина нарзанов. Спустимся в долину реки Хасаут — это место славится минеральной водой. Из-под земли выходит более 20 источников! Вы изучите ландшафт и природу долины и, конечно, продегустируете несколько видов нарзана.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет. Мы не рекомендуем поездку людям, страдающим повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы