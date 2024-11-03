Долина нарзанов — удивительное место в долине реки Хасаут. Здесь из-под земли круглый год бьёт множество источников целебной воды.
Давайте отправимся туда вместе! Во время поездки вы посмотрите на Эльбрус с перевала Шатджатмаз, прогуляетесь по ущелью Хасаут. И, конечно, попробуете несколько видов минеральной воды.
Давайте отправимся туда вместе! Во время поездки вы посмотрите на Эльбрус с перевала Шатджатмаз, прогуляетесь по ущелью Хасаут. И, конечно, попробуете несколько видов минеральной воды.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Гора Баран. Первая остановка — в самой высокой и самой южной точке Ставропольского края. Отсюда вы полюбуетесь видом на величественный Эльбрус.
Перевал Шаджатмаз. Мы проедем через аул Кичи-Балык и попадём на перевал, с высоты которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет с запада до востока.
Долина нарзанов. Спустимся в долину реки Хасаут — это место славится минеральной водой. Из-под земли выходит более 20 источников! Вы изучите ландшафт и природу долины и, конечно, продегустируете несколько видов нарзана.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет. Мы не рекомендуем поездку людям, страдающим повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в экопарк «Долина нарзанов» — 150 ₽
- Тюбинг — 500 ₽
- Посещение фермы альпак — 500 ₽ (при желании всех участников группы)
ежедневно в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады Кисловодского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 168 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы уже более 10 лет проводим туры по Северному Кавказу. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл вЗадать вопрос
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