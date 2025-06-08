Мои заказы

Тырныауз – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Тырныауз» в Кисловодске, цены от 3200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
На автобусе
12 часов
31 отзыв
Групповая
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Путешествие из Кисловодска к величественному Эльбрусу через Баксанское ущелье и поляну Нарзанов подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 дек в 06:00
3280 ₽ за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
12 часов
222 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
На машине
9 часов
720 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3200 ₽ за человека
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
На машине
Джиппинг
11 часов
-
10%
50 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С вашего адреса из Кисловодска
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
3780 ₽4200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    8 июня 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Дата посещения: 7 июня 2025
    Все понравилось. Машина комфортная. Гид Александр внимательный, доброжелательный и, главное, профессиональный. Ему отдельное спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 декабря 2025
    На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
    Это было незабываемое путешествие, где сложились все звёзды, начиная от погоды и заканчивая сопровождением гида Фарида и видами величественного Эльбруса!!
    Огромная
    читать дальше

    благодарность организаторам и
    Фариду за такую насыщенную программу и интересные факты о городах! Комфортабельное авто и доброжелательность, виды с Эльбруса и другие достопримечательности - всё это ещё надолго останется в моей памяти и уже снится)))
    Ещё раз огромное спасибо Екатерине и ее команде! Успехов в работе с туристами! Обязательно приедем ещё)

    Это было незабываемое путешествие, где сложились все звёзды, начиная от погоды и заканчивая сопровождением гида ФаридаЭто было незабываемое путешествие, где сложились все звёзды, начиная от погоды и заканчивая сопровождением гида Фарида
  • Е
    Ермакова
    3 декабря 2025
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Были 13 июня 2025 г на экскурсии в Джилы-Су с водителем-гидом Антоном. От поездки остались самые прекрасные воспоминания. Антон оказался
    читать дальше

    оооочень внимательным и заботливым водителем, поездку сопровождал интересными историческими рассказами. Водитель от бога что называется. Т. к. дорога с крутыми поворотами в первое время очень напугала, тем более с нами был ребенок, но Антон мастерски справлялся, поэтому здесь вообще не было никаких проблем и беспокойств. Антон, так держать! Вы прекрасны! Растите и процветайте! У Вас огромная харизма и обаяние!
    Что касается самого путешествия. Красота незабываемая!!! Просто нет слов. Ребенок 10 лет в таком восхищении остался. А это так сложно современных детей чем-то удивить. Теперь пишет сочинения в школе, как полюбила Эльбрус и хочет вернуться. Очень рекомендую поездку в Джилы-Су.

    Были 13 июня 2025 г на экскурсии в Джилы-Су с водителем-гидом Антоном. От поездки остались самыеБыли 13 июня 2025 г на экскурсии в Джилы-Су с водителем-гидом Антоном. От поездки остались самыеБыли 13 июня 2025 г на экскурсии в Джилы-Су с водителем-гидом Антоном. От поездки остались самыеБыли 13 июня 2025 г на экскурсии в Джилы-Су с водителем-гидом Антоном. От поездки остались самые
  • Ю
    Юрий
    24 ноября 2025
    На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
    Поездка бомба!!! Гид супер!!! Пейзажи не нередать словами это нужно увидеть!!! 👍💪🤝
  • А
    Анна
    21 ноября 2025
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Наш гид Сергей лучший!!!! Если поедете, то только с ним требуйте))))
  • С
    Станислав
    13 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Это просто волшебно 😍
    Эльбрус могуч
    Экскурсовод Алексей супер профессионал, спасибо огромное!
    Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍Это просто волшебно 😍
  • Е
    Евгений
    12 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный и очень аккуратный водитель, прекрасный
    читать дальше

    рассказчик и собеседник, хорошо владеющий материалом, обладающий чувством юмора, умеющий не только рассказывать, но и слушать, вести беседу. О красотах Кавказа можно говорить очень много, но все равно слов не хватит, описать их. Очень красиво озеро Гижгит утром, когда полная гладь на воде. Баксанское ущелье завораживает постоянно меняющимися видами. Эльбрус великолепен даже в немного пасмурную погоду. С верхней точки канатной дороги открывается во всем величии панорама главного Кавказского хребта. Нельзя, также, не сказать про вкуснейшие завтрак и обед в балкарском кафе домашней кухни, куда нас завозил Сергей. Шорпа, мясо по-балкарски, азу по-балкарски, хычины с мясом и с сыром, айран просто восхитительны. Еще раз огромное спасибо Сергею за прекрасно проведенный день. Очень рекомендую именно эту экскурсию на Эльбрус.

    Ездили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный иЕздили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный и
  • П
    Привалова
    11 ноября 2025
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Спасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-Су. Просто невероятной красоты пейзажи,
    читать дальше

    погода была замечательная - Эльбрус как на ладони, и очень тепло. С утра перед дальней дорогой заехали попить кофе, через час водитель остановил нас позавтракать хычинами, а на обратном пути заехали пообедать шурпой и лагманом. Водитель профи, дорогу знает наизусть - предупреждал о каждой кочке. Природа поражает своим масштабом, обязательно приеду сюда в другой сезон, чтобы иначе взглянуть на всю эту красоту!

    Спасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-СуСпасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-СуСпасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-СуСпасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-СуСпасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-СуСпасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-СуСпасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-Су
  • А
    Александр
    9 ноября 2025
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Очень красивая поездка. Для любителей природы обязательна к посещению. Глаз радуется всю дорогу и в автомобиле и на точках остановок. К первому водопаду нужно прогуляться по тропинке минут 30 неспешным шагом, что прибавляет красоты путешествию
    Очень красивая поездка. Для любителей природы обязательна к посещению. Глаз радуется всю дорогу и в автомобилеОчень красивая поездка. Для любителей природы обязательна к посещению. Глаз радуется всю дорогу и в автомобилеОчень красивая поездка. Для любителей природы обязательна к посещению. Глаз радуется всю дорогу и в автомобилеОчень красивая поездка. Для любителей природы обязательна к посещению. Глаз радуется всю дорогу и в автомобилеОчень красивая поездка. Для любителей природы обязательна к посещению. Глаз радуется всю дорогу и в автомобилеОчень красивая поездка. Для любителей природы обязательна к посещению. Глаз радуется всю дорогу и в автомобиле
  • А
    Андрич
    9 ноября 2025
    На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
    Спасибо за экскурсию.
    Мне повезло с погодой, компанией и гидом.
    Эльбрус был виден с далека. На вершине светило солнце, погода сказка была.
    читать дальше

    Перед горой заехали в домашнюю кафешечку, там очень приветливая хозяйка и вкусная еда, так же домашнее вино. 😉
    Не знаю правда или нет, но один из гидов (другой экскурсии), сказал, что вино или другой алкоголь помогает, когда находишься на высоте. В общем вывод мы тоже сделали, кто заправился спиртным до горы - на верху были бодрыми, так же нескольким человекам -трезвенникам стало плохо уже после второго подъемника. Так что делайте выводы сами.
    После третьего подъемника, предлагают доехать до высоты 5000м за 10 тыс рублей. Мы не поехали, нам и так было достаточно. Когда поднимались на верх и обратно видели горных туров. Фото прикрепила. Но что бы их увидеть, смотрели во все глаза, тк сливаются с ландшафтом.
    На обратном пути заехали в пару мест, на источник, там больше сувенирная лавка, и на озеро. На озере так же очень красиво.

    Спасибо за экскурсиюСпасибо за экскурсиюСпасибо за экскурсиюСпасибо за экскурсиюСпасибо за экскурсиюСпасибо за экскурсию
  • А
    Алёна
    5 ноября 2025
    На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
    Поездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё до мелочей. С погодой нам
    читать дальше

    повезло, с группой тоже. Много времени оставлено на Эльбрус (что просто великолепно), на остальные локации тоже грамотно просчитано время. По дороге домой ещё и за кофе с десертами заехали 😍 Рекомендую. 10 из 10

    Поездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё доПоездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё доПоездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё доПоездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё доПоездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё доПоездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё доПоездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё доПоездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё до
  • M
    Maksim
    4 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Добрый день, путешественник!
    Если выбираешь интересную поездку на самую высокую гору Европы, то обрати внимание именно на это предложение.
    А теперь поехали
    читать дальше

    по нашим эмоциям, которые пишу как только переступил порог квартиры.
    Забрали нас в оговоренное время, выехали мы в 6 утра. По пути гид Сергей рассказывал нам много исторических фактов с привязкой к общей истории КМВ и местности, которую проезжали в конкретный момент времени. По пути на Эльбрус были остановки в промежуточных точках, в которых были изумительные виды, они указаны в описании к поездке.
    Через пару часов остановились перекусить в кафе «ИНЖИ», где есть много разных местных блюд.
    Тут мы попробовали хычины, которые по нашему мнению были самыми вкусными из тех, что мы отведали за время пребывания здесь.
    На обратном пути была на нашем столе и шорпа, и лагман, и мясо по-балкарски, конечно же хычины, а также домашние меренговый рулет. Еда вся домашняя и очень вкусная.
    По приезду к подъемнику на Эльбрус гид показал где продаются билеты, сопроводил до посадки на канатку и обозначил место, в котором нас будет ожидать.
    Каждый подъем нужно обязательно пить воду, чтобы подъем был незаметным, так как акклиматизация все равно есть.
    Советуем посетить музей обороны Приэльбрусья, а также памятник героям обороны Приэльбрусья.
    Не забудьте солнечные очки и крем от загара, так как солнце делает свое дело.
    От начала подъема до возврата на место встречи с гидом мы затратили на 3ч15м.
    И поехали в обратную сторону, также с заездом на локации.
    Огромное спасибо Сергею за проделанную работу, 13 часов пролетели как 5 минут.
    Успехов и удачи!!!

    Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!Добрый день, путешественник!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Душевные гиды, хорошие авто, чудесные места! Все по-человечески и безопасно.
    Душевные гиды, хорошие авто, чудесные места! Все по-человечески и безопасноДушевные гиды, хорошие авто, чудесные места! Все по-человечески и безопасно
  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Спасибо за прекрасный день! Спасибо Антону за интересные рассказы, пропитанные любовью к своему краю, спасибо за комфортное путешествие. От души рекомендую экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2025
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Дорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказал, что они уже спят.
    читать дальше

    Из минусов: по желанию посещение долины нарзанов. Я пошла, 4 чел нет. Мне дали 40 мин. Это ни о чем. Бегом что-то увидела. Там надо часа на 1,5 спокойно останавливаться. Попить разные нарзаны, погулять. И кафе там есть. А то я бегала 40 мин, а других отвезли в другую кафешку. Все бы и могли быть в 1 месте. Т е. либо надо все включать это в маршрут, либо не включать. А так выкинула на ветер 500 р за этот 40 мин бег. В кафе дольше просидели. В остальном все хорошо.

    Дорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказалДорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказал
  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через озеро Гижгит. Этот день
    читать дальше

    украсит дневник моей памяти прекрасными пейзажами снежных вершин величественного Эльбруса, голубыми водами бурных горных рек, красивейшим озером, окруженным горами, множеством очаровательных мест, которые мы проезжали и в которых при желании делали небольшую остановку. Душа согрелась от гостеприимства и доброжелательности местных жителей, тело насладилось вкуснейшими хычинами и нежной бараниной. Благодарю организатора за возможность с комфортом путешествовать по прекрасному маршруту. Предоставленная машина была чистой и резво преодолевала все препятствия. Спасибо Сергею за корректность, профессионализм, четкость и пунктуальность, уместные советы, за очень информативный и увлекательный рассказ об истории региона, отдельного города и села, о современном развитии и перспективах на будущее, о природных особенностях каждой горы, о животных и птицах. Отдельное спасибо за беседу о Лермонтове.
    Рекомендую эту команду и маршрут ценителям красоты гор и красоты человеческой души.

    1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через1 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через
  • Д
    Дарья
    1 ноября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Сегодня посетили Эльбрус. Наш гид Александр мало того, что интересный экскурсовод, обладающий энциклопедическими знаниями, очень приятно собеседник, так еще и
    читать дальше

    очень комфортный и опытный водитель. Путешествие было действительно интересным, Александр рассказал много интересных фактов о жителях регионов, которые встретились нам по пути, а также показал нам места, которые многие другие гиды скрывают о туристов.

    Сегодня посетили Эльбрус. Наш гид Александр мало того, что интересный экскурсовод, обладающий энциклопедическими знаниями, очень приятно
  • Е
    Елена
    31 октября 2025
    На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
    Во первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним наша экскурсия прошла очень здорово
    читать дальше

    и познавательно! Спасибо вам большое!!!! Экскурсия длилась 12 часов. Приехав на Эльбрус мы, как нам посоветовал Альберт, сразу поехали на третью площадку! Это просто вау!! Мы еще и за дополнительную плату поехали на снегоходах прокатились на высоту 4100. Получили массу удовольствия! Потом пообедали на высоте в кафе, очень вкусно было- медовик 👌глинтвейн 👍котлетки с салатом. Потом спустились и еще посетили поляну Нарзанов, реку горную и озеро. Приехали довольные, уставшие и счастливые! Спасибо вам большое за организацию!

    Во первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним нашаВо первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним наша
  • Д
    Дарья
    29 октября 2025
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Ездила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешься видами, просторами, масштабом. Очень
    читать дальше

    интересная, живописная, веселая поездка, а все потому, что нашим гидом-водителем был Данил! Спасибо Данилу за его интересные рассказы о местности, за его чувство юмора, за заботу о нашей группе. Все было на высшем уровне!! Данил предложил нам расширение и все согласились-это было супер🔥 поляна Эмануэля-нереальная красота, там же суслики милашки и был пеший маршрут по горам до урочища джилы су. Нереальные водопады! В общем все было супер!! Спасибо организаторам и гиду Данилу! Рекомендую от души🫶🏻

    Ездила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешьсяЕздила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️‍🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешься
  • С
    Светлана
    25 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Все замечательно, гид Алексей просто спец, волшебник.

    Очень интересно все рассказывает
    Все замечательно, гид Алексей просто спец, волшебник

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тырныауз»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
  2. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  3. Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
  4. На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Медовые водопады
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Джилы-су
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Плато Бермамыт
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Тырныауз" можно забронировать 4 экскурсии от 3200 до 14 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1023 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Тырныауз», 1023 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль