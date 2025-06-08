Групповая
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Путешествие из Кисловодска к величественному Эльбрусу через Баксанское ущелье и поляну Нарзанов подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 дек в 06:00
3280 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3200 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Кисловодска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С вашего адреса из Кисловодска
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
3780 ₽
4200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий8 июня 2025Путешествие к Эльбрусу через озеро ГижгитДата посещения: 7 июня 2025Все понравилось. Машина комфортная. Гид Александр внимательный, доброжелательный и, главное, профессиональный. Ему отдельное спасибо!
- ЮЮлия4 декабря 2025Это было незабываемое путешествие, где сложились все звёзды, начиная от погоды и заканчивая сопровождением гида Фарида и видами величественного Эльбруса!!
Огромная
- ЕЕрмакова3 декабря 2025Были 13 июня 2025 г на экскурсии в Джилы-Су с водителем-гидом Антоном. От поездки остались самые прекрасные воспоминания. Антон оказался
- ЮЮрий24 ноября 2025Поездка бомба!!! Гид супер!!! Пейзажи не нередать словами это нужно увидеть!!! 👍💪🤝
- ААнна21 ноября 2025Наш гид Сергей лучший!!!! Если поедете, то только с ним требуйте))))
- ССтанислав13 ноября 2025Это просто волшебно 😍
Эльбрус могуч
Экскурсовод Алексей супер профессионал, спасибо огромное!
- ЕЕвгений12 ноября 2025Ездили с женой 11 ноября с гидом Сергеем. Спасибо Сергею за прекрасно проведенную экскурсию. Отличный и очень аккуратный водитель, прекрасный
- ППривалова11 ноября 2025Спасибо большое организатору и водителю Арсену (извините, если ошиблась) за такую красочную поездку к урочищу Джилы-Су. Просто невероятной красоты пейзажи,
- ААлександр9 ноября 2025Очень красивая поездка. Для любителей природы обязательна к посещению. Глаз радуется всю дорогу и в автомобиле и на точках остановок. К первому водопаду нужно прогуляться по тропинке минут 30 неспешным шагом, что прибавляет красоты путешествию
- ААндрич9 ноября 2025Спасибо за экскурсию.
Мне повезло с погодой, компанией и гидом.
Эльбрус был виден с далека. На вершине светило солнце, погода сказка была.
- ААлёна5 ноября 2025Поездка прошла просто отлично😍 Водитель Артур очень интересный, весёлый и дружелюбный. Маршрут продуман превосходно, всё до мелочей. С погодой нам
- MMaksim4 ноября 2025Добрый день, путешественник!
Если выбираешь интересную поездку на самую высокую гору Европы, то обрати внимание именно на это предложение.
А теперь поехали
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Душевные гиды, хорошие авто, чудесные места! Все по-человечески и безопасно.
- ИИрина3 ноября 2025Спасибо за прекрасный день! Спасибо Антону за интересные рассказы, пропитанные любовью к своему краю, спасибо за комфортное путешествие. От души рекомендую экскурсию!
- ТТатьяна2 ноября 2025Дорога серпантин,но водитель отличный, безопасно. Природа прекрасная, виды шикарные. Даже сусликов удалось увидеть, хотя гид сказал, что они уже спят.
- ЕЕлена1 ноября 20251 ноября 2025 года мы с 13-летним сыном в сопровождении гида Сергея путешествовали к Эльбрусу через озеро Гижгит. Этот день
- ДДарья1 ноября 2025Сегодня посетили Эльбрус. Наш гид Александр мало того, что интересный экскурсовод, обладающий энциклопедическими знаниями, очень приятно собеседник, так еще и
- ЕЕлена31 октября 2025Во первых это наш гид Альберт! Очень позитивный человек, добродушный, веселый, разговорчивый, внимательный. С ним наша экскурсия прошла очень здорово
- ДДарья29 октября 2025Ездила на Джилы-Су 25.09.2025. Это что-то невероятное!! ❤️🔥 Потрясающая поездка. Горы-любовь. Дорога великолепная, едешь и наслаждаешься видами, просторами, масштабом. Очень
- ССветлана25 октября 2025Все замечательно, гид Алексей просто спец, волшебник.
Очень интересно все рассказывает
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Тырныауз»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Тырныауз" можно забронировать 4 экскурсии от 3200 до 14 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1023 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Тырныауз», 1023 ⭐ отзыва, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль