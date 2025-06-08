читать дальше

по нашим эмоциям, которые пишу как только переступил порог квартиры.

Забрали нас в оговоренное время, выехали мы в 6 утра. По пути гид Сергей рассказывал нам много исторических фактов с привязкой к общей истории КМВ и местности, которую проезжали в конкретный момент времени. По пути на Эльбрус были остановки в промежуточных точках, в которых были изумительные виды, они указаны в описании к поездке.

Через пару часов остановились перекусить в кафе «ИНЖИ», где есть много разных местных блюд.

Тут мы попробовали хычины, которые по нашему мнению были самыми вкусными из тех, что мы отведали за время пребывания здесь.

На обратном пути была на нашем столе и шорпа, и лагман, и мясо по-балкарски, конечно же хычины, а также домашние меренговый рулет. Еда вся домашняя и очень вкусная.

По приезду к подъемнику на Эльбрус гид показал где продаются билеты, сопроводил до посадки на канатку и обозначил место, в котором нас будет ожидать.

Каждый подъем нужно обязательно пить воду, чтобы подъем был незаметным, так как акклиматизация все равно есть.

Советуем посетить музей обороны Приэльбрусья, а также памятник героям обороны Приэльбрусья.

Не забудьте солнечные очки и крем от загара, так как солнце делает свое дело.

От начала подъема до возврата на место встречи с гидом мы затратили на 3ч15м.

И поехали в обратную сторону, также с заездом на локации.

Огромное спасибо Сергею за проделанную работу, 13 часов пролетели как 5 минут.

Успехов и удачи!!!