Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны

По незабываемой дороге - к нетронутой природе Кавказских гор, целебным водам, водопадам и сусликам
Вы откроете прекрасные смотровые с видом на Эльбрус и Малкинское ущелье. Увидите место аланских захоронений и скалы Аватары. Продегустируете секретный нарзан и искупаетесь в лечебных ваннах. Дойдете до красивого водопада высотой с 16-ти этажный дом. А ещё отведаете традиционные хычины и блюда из форели.
5
71 отзыв
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны

Описание экскурсии

Природный санаторий

Раньше попасть в Джилы-Су могли только самые богатые или отчаянные. Вариантов было три: дойти пешком, доехать на коне или прилететь на вертолете. Сейчас здесь сделали автомобильную дорогу, которая считается одной из самых живописных в России. Она круто спускается в ущелье, затем стремительно поднимается на высокогорное плато. По пути вы откроете восхитительные пейзажи девственной природы. В урочище посетите теплые нарзанные источники, узнаете, в чем особенность кремнистых, термальных и углекислых вод. Увидите сказочные водопады, массивы горных скульптур своеобразных форм, созданные из вулканической лавы, и конечно же, сусликов.

Программа с таймингом

7:00 — выезд из Кисловодска.
8:00 — смотровая напротив обсерватории с видом на Эльбрус. Здесь вы сделаете эффектные кадры самой высокой горы Европы.
8:30 — смотровая с видом на Малкинское ущелье, которое считается самым длинным каньоном Кабардино-Балкарии.
9:00 — остановка у аланских захоронений и скал Аватаров. Последние получили название в честь фильма Дж. Кэмерона: если скалы затянет туманом, вы увидите эффект парящих гор.
9:20 — завтрак в кафе. Вы попробуете знаменитые хычины с мясом, сыром и зеленью.
10:20 — остановка с видом на инстаграмную дорогу, петляющую среди ущелья и устремленную к Эльбрусу.
11:10 — дегустация секретного нарзана.
11:30 — легкий трекинг к шумному и дерзкому водопаду Каракая-Су. Высота падения воды 55 метров — это 16-ти этажный дом!
12:20 — остановка с видом на 45-метровый водопад Султан. Он находится в верховьях реки Малки, поэтому подойти к нему вы не сможете, но откроете великолепный вид на водопад
12:30 — заезд на территорию урочища Джилы-Су. Вы увидите, что вмешательство в природу здесь минимально.
12:40-13:40 — купание в ванне с нарзанной водой и прогулка к водопаду Кызылкол-Су. Он совсем рядом и почти такой же высокий, как Султан. Здесь вы продегустируете воды целебных источников.
14:40 — остановка на Бандитских скалах. Вы узнаете легенду данного места и полюбуетесь на огромное ущелье, уходящее на километр вниз.
16:30 — возвращение в Кисловодск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Посещение Джилы-Су — 100 ₽ за чел.
  • Посещение скал Аватаров — 50 ₽ за чел.
  • Посещение нац. парка Приэльбрусье — 200 ₽ за чел.
  • Завтрак в кафе (по желанию) — средний чек 500 ₽ за чел.
  • Обед в кафе (по желанию) — средний чек 1000 ₽ за чел.
  • Сувениры (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 840 туристов
Приветствую! Меня зовут Юрий, я горный гид, путешественник и пейзажный фотограф. С нескрываемым удовольствием уже 6 лет показываю Кавказ путешественникам на комфортном 7-ми местном УАЗ-Патриоте. В формате индивидуальных экскурсий из Кисловодска я и моя команда организуем поездки даже по самым труднодоступным горным уголкам Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
3
2
1
Вит
безумно красивое и насыщенное путешествие!
мы отправились в путешествие на крутом авто Nissan Patrol с тремя детьми, среди которых был и совсем юный путешественник 4х лет. за рулём по впечатляющим местам
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нас вел профессиональный гид Юрий. хочется отдельно выразить ему безмерную благодарность за его заботу и внимание к деталям, безопасное вождение и интересные рассказы о местах по маршруту.
мы получили массу незабываемых эмоций, сняли сотни красивых видео и фото и точно вернёмся еще!

безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!+9
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
безумно красивое и насыщенное путешествие!
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Г
Сегодня с семьёй посетили экскурсию "Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны"
Сказать, что мы в восторге, это ничего не сказать!
Прекрасный маршрут, красивейшие виды, шикарные локации для фото/видео.
Юрий - отличный гид. Качественная
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организация поездки, даны рекомендации, что взять с собой, где пообедать и тд.
Юрий отвёз нас на смотровые, где нет народа, помог сделать фото. Отдельное спасибо за аккуратное вождение, серпантин не почувствовали совсем, а он был и ещё какой)
Маршрут шикарный, много остановок и локаций, от смотровых, скал Аватаров, водопадов, до милейших сусликов, которых можно покормить) Спасибо большое за такое приключение!
Однозначно рекомендуем к посещению! Фото не передают всей красоты! Это нужно увидеть своими глазами!

Сегодня с семьёй посетили экскурсию "Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны"
Сегодня с семьёй посетили экскурсию "Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны"
Сегодня с семьёй посетили экскурсию "Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны"
Сегодня с семьёй посетили экскурсию "Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны"
Сегодня с семьёй посетили экскурсию "Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны"
Сегодня с семьёй посетили экскурсию "Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны"
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Н
Огромное спасибо Юрию и его команде за организацию экскурсий! Ездили с дочкой(7 лет)
Мы побывали на трёх программах — плато Бермамыт, Джилысу и Домбай — и остались в полном восторге. На
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двух экскурсиях нас сопровождал Евгений: программа была продумана до мелочей, всё прошло очень комфортно. Гид делился интересной и полезной информацией, делал много остановок — так что мы успели сделать массу памятных фотографий.
Особенно запомнился пикник на плато Бермамыт — виды были просто нереальными! Даже нелётная погода на Домбае не испортила впечатления: отдых получился замечательным.
Впечатлений столько, что в одном отзыве всего не уместить. Одно можно сказать точно: это настоящие профессионалы своего дела!
Отдельно хочется рассказать об одном очень тёплом моменте, который показал, насколько внимательные и добрые люди работают в этой команде. Наша дочка забыла в машине свою любимую игрушку — плюшевого кота, а жильё мы снимали в не самой удобной для трансфера локации. Вечером Юрий позвонил и спросил, не потеряли ли мы игрушку, а потом сам привёз её к нам. Для дочки это было невероятно важно! Такие маленькие добрые поступки значат очень много для всей семьи.
Ещё раз огромное спасибо за ваш труд и доброе сердце! ❤️

Огромное спасибо Юрию и его команде за организацию экскурсий! Ездили с дочкой(7 лет)
Огромное спасибо Юрию и его команде за организацию экскурсий! Ездили с дочкой(7 лет)
Огромное спасибо Юрию и его команде за организацию экскурсий! Ездили с дочкой(7 лет)
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Е
Спасибо Юрию за прекрасную поездку!! Повезло с погодой и вся семья получила супер эмоции! Юрий рассказал много интересного,показал много прекрасных локаций! Юрий профи своего дела,очень позитивный и небезразличный человек! Машина комфортная,поездка удалась!
Спасибо Юрию за прекрасную поездку!! Повезло с погодой и вся семья получила супер эмоции! Юрий рассказал
Спасибо Юрию за прекрасную поездку!! Повезло с погодой и вся семья получила супер эмоции! Юрий рассказал
Спасибо Юрию за прекрасную поездку!! Повезло с погодой и вся семья получила супер эмоции! Юрий рассказал
Спасибо Юрию за прекрасную поездку!! Повезло с погодой и вся семья получила супер эмоции! Юрий рассказал
Спасибо Юрию за прекрасную поездку!! Повезло с погодой и вся семья получила супер эмоции! Юрий рассказал
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Анна
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с собой и как одеваться. Гид Евгений забрал нас как договаривались у отеля, рассказывал по
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дороге о Ставрапольском крае, истории мест, куда направляемся, о современной жизни. мягко нас направлял, специально пропустили в начале часть остановок, чтобы успеть увидеть главное. Не смотря на прогноз погоды - дождь, нам повезло и мы увидели Эльбрус во всей красе, светило солнце, это было просто потрясающе! После покормили сусликов- полный восторг, посмотрели водопады, дошли по несложному маршруту по тропе с 5-ти летним ребенком, посетили Нарзанные ванны, увидели зубы дракона и на обратном пути горы-аватары. замечательная экскурсия, все четко организовано, комфортно и непринужденно

Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с+3
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
Эскурсия очень понравилась. Юрий был постоянно на связи в телеграм, дал указания, что нужно брать с
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Ольга
Какая удачная встреча! Полагаясь на прекрасный рейтинг, выбрала и не прогадала экскурсию с Юрием «Жемчужины Приэльбрусья»! Эмоционально, познавательно. Юрий показал и влюбил в мир горного массива! Интеллигентно, уважительно, легко он целый день сопровождал по интересным, колоритным местам, охотно делясь интересной информацией, которую знает из своего опыта! Спасибо и непременно советую приобщиться!
Какая удачная встреча! Полагаясь на прекрасный рейтинг, выбрала и не прогадала экскурсию с Юрием «Жемчужины Приэльбрусья»!
Какая удачная встреча! Полагаясь на прекрасный рейтинг, выбрала и не прогадала экскурсию с Юрием «Жемчужины Приэльбрусья»!
Какая удачная встреча! Полагаясь на прекрасный рейтинг, выбрала и не прогадала экскурсию с Юрием «Жемчужины Приэльбрусья»!
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Уважаемый Ольга, большое спасибо за ваш подробный и сердечный отзыв! Нам невероятно приятно, что именно в «Жемчужинах Приэльбрусья» вы нашли
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целый день насыщенных эмоций, познаний и неповторимых впечатлений. Мы гордится тем, что делимся не только знаниями, но и любовью к родным горам, а ваши слова — живое подтверждение этого душевного подхода к каждому гостю.

Вы вдохнули новый смысл в фразу "горы ждут вас" — и мы верим, что в ближайшем будущем они снова встретите вас. Обязательно рекомендуйте нашу экскурсию своим друзьям и знакомым.

Ещё раз спасибо за доверие и столь трогательные слова! До новых встреч на высотах!

С глубокой благодарностью, Юрий

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