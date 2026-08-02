Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Описание экскурсии

Природный санаторий

Раньше попасть в Джилы-Су могли только самые богатые или отчаянные. Вариантов было три: дойти пешком, доехать на коне или прилететь на вертолете. Сейчас здесь сделали автомобильную дорогу, которая считается одной из самых живописных в России. Она круто спускается в ущелье, затем стремительно поднимается на высокогорное плато. По пути вы откроете восхитительные пейзажи девственной природы. В урочище посетите теплые нарзанные источники, узнаете, в чем особенность кремнистых, термальных и углекислых вод. Увидите сказочные водопады, массивы горных скульптур своеобразных форм, созданные из вулканической лавы, и конечно же, сусликов.

Программа с таймингом

7:00 — выезд из Кисловодска.

8:00 — смотровая напротив обсерватории с видом на Эльбрус. Здесь вы сделаете эффектные кадры самой высокой горы Европы.

8:30 — смотровая с видом на Малкинское ущелье, которое считается самым длинным каньоном Кабардино-Балкарии.

9:00 — остановка у аланских захоронений и скал Аватаров. Последние получили название в честь фильма Дж. Кэмерона: если скалы затянет туманом, вы увидите эффект парящих гор.

9:20 — завтрак в кафе. Вы попробуете знаменитые хычины с мясом, сыром и зеленью.

10:20 — остановка с видом на инстаграмную дорогу, петляющую среди ущелья и устремленную к Эльбрусу.

11:10 — дегустация секретного нарзана.

11:30 — легкий трекинг к шумному и дерзкому водопаду Каракая-Су. Высота падения воды 55 метров — это 16-ти этажный дом!

12:20 — остановка с видом на 45-метровый водопад Султан. Он находится в верховьях реки Малки, поэтому подойти к нему вы не сможете, но откроете великолепный вид на водопад

12:30 — заезд на территорию урочища Джилы-Су. Вы увидите, что вмешательство в природу здесь минимально.

12:40-13:40 — купание в ванне с нарзанной водой и прогулка к водопаду Кызылкол-Су. Он совсем рядом и почти такой же высокий, как Султан. Здесь вы продегустируете воды целебных источников.

14:40 — остановка на Бандитских скалах. Вы узнаете легенду данного места и полюбуетесь на огромное ущелье, уходящее на километр вниз.

16:30 — возвращение в Кисловодск.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы