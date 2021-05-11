Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны

По незабываемой дороге — к нетронутой природе Кавказских гор, целебным водам, водопадам и сусликам

5
4 отзыва
Юрий
Юрий – представитель из Кисловодска
Вы откроете прекрасные смотровые с видом на Эльбрус и Малкинское ущелье.

Увидите место аланских захоронений и скалы Аватары.

Продегустируете секретный нарзан и искупаетесь в лечебных ваннах.

Дойдете до красивого водопада высотой с 16-ти этажный дом.

Отведаете традиционные хычины и блюда из форели.

А на привале попьете горного чая с кавказскими вкусняшками.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.

Экскурсия

12 500 ₽ за экскурсию

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Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны

Что вас ожидает

Природный санаторий
Раньше попасть в Джилы-Су могли только самые богатые или отчаянные. Вариантов было три: дойти пешком, доехать на коне или прилететь на вертолете 🚁. Сейчас здесь сделали автомобильную дорогу, которая считается одной из самых живописных в России. Она круто 😎 спускается в ущелье, затем стремительно поднимается на высокогорное плато. По пути вы откроете восхитительные пейзажи девственной природы. В урочище посетите теплые нарзанные источники, узнаете, в чем особенность кремнистых, термальных и углекислых вод. Увидите сказочные водопады, массивы горных скульптур своеобразных форм, созданные из вулканической лавы, и конечно же, сусликов.

Программа с таймингом
7:00 — выезд из Кисловодска.
8:00 — смотровая напротив обсерватории с видом на Эльбрус. Здесь вы сделаете эффектные кадры самой высокой горы ⛰️ Европы.
8:30 — смотровая с видом на Малкинское ущелье, которое считается самым длинным каньоном Кабардино-Балкарии.
9:00 — остановка у аланских захоронений и скал Аватаров. Последние получили название в честь фильма Дж. Кэмерона: если скалы затянет туманом, вы увидите эффект парящих гор ⛰️.
9:20 — завтрак в кафе. Вы попробуете знаменитые хычины с мясом, сыром и зеленью.
10:20 — остановка с видом на автомобильную дорогу, петляющую среди ущелья и устремленную к Эльбрусу.
11:10 — дегустация секретного нарзана.
11:30 — легкий трекинг к шумному и дерзкому водопаду Каракая-Су. Высота падения воды 55 метров — это 16-ти этажный дом!
12:20 — остановка с видом на 45-метровый водопад Султан. Он находится в верховьях реки Малки, поэтому подойти к нему вы не сможете, но откроете великолепный вид на водопад
12:30 — заезд на территорию урочища Джилы-Су. Вы увидите, что вмешательство в природу здесь минимально.
12:40 — 13:40 — купание в ванне с нарзанной водой и прогулка 👣 к водопаду Кызылкол-Су. Он совсем рядом и почти такой же высокий, как Султан. Здесь вы продегустируете воды целебных источников.
14:40 — заезд в Долину нарзанов. Территория облагорожена, есть кафе с очень вкусной местной форелью. Если вы ее закажете, пока блюдо будет готовиться, можно будет прогуляться 👣 и отведать воды из Серебряного и других источников.
16:30 — возвращение в Кисловодск.

Организационные детали

  • Трансфер и пикник с горным ⛰️ травяным чаем и кавказскими сладостями включен в стоимость
  • Отдельно оплачивается экосбор при посещении Джилы-Су и Долины нарзанов — по 50 руб. /человека
  • Мы можем встретить вас в других городах КМВ — доплата составит 3000 руб. /группу
  • Программу можно дополнить трекингом к уникальным Каменным грибам Эльбруса — согласовывается заранее
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Приветствую! Меня зовут Юрий, я горный гид, путешественник и пейзажный фотограф. С нескрываемым удовольствием уже 6 лет показываю Кавказ путешественникам на комфортном 7-ми местном УАЗ-Патриоте. В формате индивидуальных экскурсий из Кисловодска я и моя команда организуем поездки даже по самым труднодоступным горным уголкам Кавказа.
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4 настоящих отзыва от туристов

11 мая 2021
Ездили на экскурсию с гидом Даниилом 8 мая. Во-первых, человек явно заинтересован в том, что он делает! Во-вторых, он заинтересован в том, чтобы гости максимально с комфортом и информативно провели время! У нас остались максимально приятные впечатления, все показал, все рассказал, везде завёл) так что советую от души! P. s. Эту экскурсию советую однозначно, виды там ваааааауууу!
9 мая 2021
Очень рекомендую всем, кто приехал в Кисловодск в 1-ый раз или кто раньше не был в Приэльбрусье. Потрясующие виды. Из-за большого количества остановок экскурсия не утомительная, водитель старается подстроиться под тема путешественников, джип преодолевает любое препятствие. Привет Даниилу, с которым мы ездили 3 мая 2021 г.
6 мая 2021
Всё отлично!💫💫💫💫💫 Спасибо большое!!! Рекомендую.
24 апр 2021
Очень довольна гидом! Так приятно проводить время с человеком, любящим свою работу. Очень душевная, весёлая, и невероятно-красивая поездка! Благодарю от души!

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