Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Описание экскурсии
Природный санаторий
Раньше попасть в Джилы-Су могли только самые богатые или отчаянные. Вариантов было три: дойти пешком, доехать на коне или прилететь на вертолете. Сейчас здесь сделали автомобильную дорогу, которая считается одной из самых живописных в России. Она круто спускается в ущелье, затем стремительно поднимается на высокогорное плато. По пути вы откроете восхитительные пейзажи девственной природы. В урочище посетите теплые нарзанные источники, узнаете, в чем особенность кремнистых, термальных и углекислых вод. Увидите сказочные водопады, массивы горных скульптур своеобразных форм, созданные из вулканической лавы, и конечно же, сусликов.
Программа с таймингом
7:00 — выезд из Кисловодска.
8:00 — смотровая напротив обсерватории с видом на Эльбрус. Здесь вы сделаете эффектные кадры самой высокой горы Европы.
8:30 — смотровая с видом на Малкинское ущелье, которое считается самым длинным каньоном Кабардино-Балкарии.
9:00 — остановка у аланских захоронений и скал Аватаров. Последние получили название в честь фильма Дж. Кэмерона: если скалы затянет туманом, вы увидите эффект парящих гор.
9:20 — завтрак в кафе. Вы попробуете знаменитые хычины с мясом, сыром и зеленью.
10:20 — остановка с видом на инстаграмную дорогу, петляющую среди ущелья и устремленную к Эльбрусу.
11:10 — дегустация секретного нарзана.
11:30 — легкий трекинг к шумному и дерзкому водопаду Каракая-Су. Высота падения воды 55 метров — это 16-ти этажный дом!
12:20 — остановка с видом на 45-метровый водопад Султан. Он находится в верховьях реки Малки, поэтому подойти к нему вы не сможете, но откроете великолепный вид на водопад
12:30 — заезд на территорию урочища Джилы-Су. Вы увидите, что вмешательство в природу здесь минимально.
12:40-13:40 — купание в ванне с нарзанной водой и прогулка к водопаду Кызылкол-Су. Он совсем рядом и почти такой же высокий, как Султан. Здесь вы продегустируете воды целебных источников.
14:40 — остановка на Бандитских скалах. Вы узнаете легенду данного места и полюбуетесь на огромное ущелье, уходящее на километр вниз.
16:30 — возвращение в Кисловодск.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение Джилы-Су — 100 ₽ за чел.
- Посещение скал Аватаров — 50 ₽ за чел.
- Посещение нац. парка Приэльбрусье — 200 ₽ за чел.
- Завтрак в кафе (по желанию) — средний чек 500 ₽ за чел.
- Обед в кафе (по желанию) — средний чек 1000 ₽ за чел.
- Сувениры (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
мы отправились в путешествие на крутом авто Nissan Patrol с тремя детьми, среди которых был и совсем юный путешественник 4х лет. за рулём по впечатляющим местам
Сказать, что мы в восторге, это ничего не сказать!
Прекрасный маршрут, красивейшие виды, шикарные локации для фото/видео.
Юрий - отличный гид. Качественная
Мы побывали на трёх программах — плато Бермамыт, Джилысу и Домбай — и остались в полном восторге. На