Квадротур по Берёзовскому ущелью

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви

Приглашаем вас в незабываемое путешествие на квадроциклах по Берёзовскому ущелью! Наш маршрут начнётся у Медовых водопадов. По пути будут остановки, во время которых гид расскажет вам интересные истории и местные легенды.

Вы увидите прекрасный Замок коварства и любви, полюбуетесь горными ландшафтами Карачаево-Черкессии и продегустируете блюда национальной кухни.
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Квадротур по Берёзовскому ущелью

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся у Медовых водопадов: наш гид проведёт инструктаж и выдаст всю необходимую экипировку — шлемы, перчатки и костюмы. Затем по живописному ущелью отправимся в сторону Замка коварства и любви. Вы будете поражены несравненной красотой Карачаево-Черкесии, где каждый вид захватывает дух и заставляет забыть обо всём на свете. Дымка тумана на вершинах гор, последние лучи уходящего солнца и вы, оставляющие позади шлейф пыли…

Во время путешествия гид расскажет вам интересные факты про достопримечательности на маршруте и поделится местными легендами. Если захотите, после поездки заедем в кафе национальной карачаевской кухни, где вы попробуете хычины, шашлык, шурпу, айран и другие блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится круглый год. Наша техника обслуживается после каждой поездки и находится в полной исправности.
  • Предусмотрен экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. /чел. (вход на территорию — по желанию). Также отдедьно оплачивается обед — 600-700 руб. /чел.
  • При необходимости организуем трансфер из Кисловодска, стоимость — от 1000 руб. за машину
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Вы можете поехать либо водителем, либо пассажиром
  • В ассортименте есть квадроциклы на любой возраст. Дети допускаются к поездке с 5 лет в сопровождении родителей.
  • Можем составить маршрут в соответствии с вашими предпочтениями — более спокойный или, наоборот, с экстремальными спецучастками

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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