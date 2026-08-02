Квадротур по Берёзовскому ущелью

Путешествие на квадроциклах по Берёзовскому ущелью обещает стать незабываемым. Гид расскажет о местных легендах и покажет уникальные достопримечательности. Замок коварства и любви, живописные горные виды и дегустация национальных блюд - всё это ждёт вас. Квадроциклы подходят для всех возрастов, а маршрут можно адаптировать под ваши предпочтения. Включён трансфер от Колоннады

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для квадротура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и пейзажи особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя температура может быть ниже. Зимой и ранней весной, с ноября по март, поездка возможна, но следует учитывать холодные условия и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.