Квадротур по Берёзовскому ущелью

Путешествие на квадроциклах по Берёзовскому ущелью обещает стать незабываемым. Гид расскажет о местных легендах и покажет уникальные достопримечательности. Замок коварства и любви, живописные горные виды и дегустация национальных блюд - всё это ждёт вас. Квадроциклы подходят для всех возрастов, а маршрут можно адаптировать под ваши предпочтения. Включён трансфер от Колоннады
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные горные пейзажи
- 🛵 Увлекательное путешествие на квадроциклах
- 🍽️ Дегустация национальной кухни
- 🏰 Посещение Замка коварства и любви
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Гибкость маршрута
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для квадротура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и пейзажи особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, хотя температура может быть ниже. Зимой и ранней весной, с ноября по март, поездка возможна, но следует учитывать холодные условия и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок коварства и любви
Описание экскурсии
Мы встретимся у Колоннады: наш гид проведёт инструктаж и выдаст всю необходимую экипировку — шлемы, перчатки и костюмы. Вы будете поражены несравненной красотой Карачаево-Черкесии, где каждый вид захватывает дух и заставляет забыть обо всём на свете. Дымка тумана на вершинах гор, последние лучи уходящего солнца и вы, оставляющие позади шлейф пыли…
Во время путешествия гид расскажет вам интересные факты про достопримечательности на маршруте и поделится местными легендами. Если захотите, после поездки заедем в кафе национальной карачаевской кухни, где вы попробуете хычины, шашлык, шурпу, айран и другие блюда.
Организационные детали
- Экскурсия проводится круглый год. Наша техника обслуживается после каждой поездки и находится в полной исправности.
- Цена указана за поездку на трёхместном квадроцикле для 1-3 человек
- В стоимость входит трансфер от Колоннады к месту начала проката и обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Вы можете поехать либо водителем, либо пассажиром
- В ассортименте есть квадроциклы на любой возраст. Дети допускаются к поездке с 5 лет в сопровождении родителей.
- Можем составить маршрут в соответствии с вашими предпочтениями — более спокойный или, наоборот, с экстремальными спецучастками
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8143 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим сказать огромное спасибо организатору маршрута Руслану за эту невероятную поездку на квадроциклах по Березовому ущелью! Это был чистый восторг!
Природа вокруг потрясающая: леса сменяются альпийскими лугами, воздух чистейший, а виды
Природа вокруг потрясающая: леса сменяются альпийскими лугами, воздух чистейший, а виды
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А
всё супер,нам очень понравилось. спасибо Руслану за прогулку на квадриках,обязательно приедем покататься на лошадях
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в
Всë понравилось. Договорились с гидом о поездке день в день. Встретились точно по времени, затем добрались к месту старта, был короткий, но исчерпывающий инструктаж и мы отправились в путь. Маршрут пролегал по очень живописным местам, сделали 2 остановки для фото. Квадроциклы мощные и безопасные. Катались час по времени. Затем гид доставил обратно в Кисловодск. Большое спасибо, поездка - восторг.
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Кажется, что мы побывали на другой планете! Очень красиво и очень чуткий проводник! Первый раз сидели на таком огромном аппарате и смогли с ним справиться! Спасибо большое за впечатления!
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Н
Квадротур был сказочный, мы в восторге, масса впечатлений, отличные фото и видео… обязательно рекомендуем всем!!!! Не пожалеете….
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Р
Отличное мини путешествие, гид Марат очень крутой, в целом советую поездку, получилось захватывающе🙏🏻
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