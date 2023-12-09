Квадротур по Берёзовскому ущелью

Приглашаем вас в незабываемое путешествие на квадроциклах по Берёзовскому ущелью! Наш маршрут начнётся у Медовых водопадов. По пути будут остановки, во время которых гид расскажет вам интересные истории и местные легенды. Вы увидите прекрасный Замок коварства и любви, полюбуетесь горными ландшафтами Карачаево-Черкессии и продегустируете блюда национальной кухни.

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся у Медовых водопадов: наш гид проведёт инструктаж и выдаст всю необходимую экипировку — шлемы, перчатки и костюмы. Затем по живописному ущелью отправимся в сторону Замка коварства и любви. Вы будете поражены несравненной красотой Карачаево-Черкесии, где каждый вид захватывает дух и заставляет забыть обо всём на свете. Дымка тумана на вершинах гор, последние лучи уходящего солнца и вы, оставляющие позади шлейф пыли…

Во время путешествия гид расскажет вам интересные факты про достопримечательности на маршруте и поделится местными легендами. Если захотите, после поездки заедем в кафе национальной карачаевской кухни, где вы попробуете хычины, шашлык, шурпу, айран и другие блюда.

Организационные детали

Экскурсия проводится круглый год. Наша техника обслуживается после каждой поездки и находится в полной исправности.

Предусмотрен экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. /чел. (вход на территорию — по желанию). Также отдедьно оплачивается обед — 600-700 руб. /чел.

При необходимости организуем трансфер из Кисловодска, стоимость — от 1000 руб. за машину

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата