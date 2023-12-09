Квадротур по Берёзовскому ущелью

Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
Приглашаем вас в незабываемое путешествие на квадроциклах по Берёзовскому ущелью! Наш маршрут начнётся у Медовых водопадов. По пути будут остановки, во время которых гид расскажет вам интересные истории и местные легенды.
Вы увидите прекрасный Замок коварства и любви, полюбуетесь горными ландшафтами Карачаево-Черкессии и продегустируете блюда национальной кухни.
Вы увидите прекрасный Замок коварства и любви, полюбуетесь горными ландшафтами Карачаево-Черкессии и продегустируете блюда национальной кухни.
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся у Медовых водопадов: наш гид проведёт инструктаж и выдаст всю необходимую экипировку — шлемы, перчатки и костюмы. Затем по живописному ущелью отправимся в сторону Замка коварства и любви. Вы будете поражены несравненной красотой Карачаево-Черкесии, где каждый вид захватывает дух и заставляет забыть обо всём на свете. Дымка тумана на вершинах гор, последние лучи уходящего солнца и вы, оставляющие позади шлейф пыли…
Во время путешествия гид расскажет вам интересные факты про достопримечательности на маршруте и поделится местными легендами. Если захотите, после поездки заедем в кафе национальной карачаевской кухни, где вы попробуете хычины, шашлык, шурпу, айран и другие блюда.
Организационные детали
- Экскурсия проводится круглый год. Наша техника обслуживается после каждой поездки и находится в полной исправности.
- Предусмотрен экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. /чел. (вход на территорию — по желанию). Также отдедьно оплачивается обед — 600-700 руб. /чел.
- При необходимости организуем трансфер из Кисловодска, стоимость — от 1000 руб. за машину
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Вы можете поехать либо водителем, либо пассажиром
- В ассортименте есть квадроциклы на любой возраст. Дети допускаются к поездке с 5 лет в сопровождении родителей.
- Можем составить маршрут в соответствии с вашими предпочтениями — более спокойный или, наоборот, с экстремальными спецучастками
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 65 туристов
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
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