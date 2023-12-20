Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Мастер-класс в группе в Кисловодске

Познакомиться с лошадьми, подготовить их к выезду и совершить путешествие по горному ущелью

Это приключение сочетает в себе увлекательную прогулку в седле и обучение основам конного дела.

Вы познакомитесь с добродушными лошадками, с помощью инструктора научитесь правильно укладывать седло и надевать уздечку, а затем неспешно прокатитесь по живописным местам среди первозданных горных ландшафтов. Справятся все — и новички, и более опытные всадники.
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 445 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

О лошадях и не только

Из Кисловодска мы отправимся в село Элькуш, где находится конная база. Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем посвятит вас в тонкости верховой езды: от правильной посадки до управления поводьями и стременами.

Конное дело — это целая наука. Настоящему умелому коннику известно, что перед выездом лошадь нужно привести в порядок и оседлать. На мастер-классе под руководством инструктора вы самостоятельно подготовите лошадь к выезду:
— Почистите спину и бока специальными щётками
— Расчешете гриву и хвост
— Научитесь правильно укладывать седло и надевать уздечку
— Настроите стремена

И вы на коне!

Маршрут прогулки пролегает по лесным тропам, ведущим на гору Малое седло. Отсюда открывается панорамный вид на горы Кавказских Минеральных Вод. В хорошую погоду на южной стороне обзорной площадки будет виден даже Эльбрус. После подъёма на гору устроим привал, чтобы перекусить и сделать фото на память, а затем отправимся вниз. На всём пути вас будет сопровождать опытный инструктор.

Организационные детали

  • Прогулка подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки. Это спокойный групповой выезд в лес по простому маршруту.
  • К прогулке верхом допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора
  • В стоимость включено: трансфер из Кисловодска и обратно, конная прогулка, инструктаж, сопровождение инструктора на протяжении всей прогулки

ежедневно в 10:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Курортного парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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