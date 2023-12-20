Познакомиться с лошадьми, подготовить их к выезду и совершить путешествие по горному ущелью
Вы познакомитесь с добродушными лошадками, с помощью инструктора научитесь правильно укладывать седло и надевать уздечку, а затем неспешно прокатитесь по живописным местам среди первозданных горных ландшафтов. Справятся все — и новички, и более опытные всадники.
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 445 ₽
Описание
Что вас ожидает
О лошадях и не только
Из Кисловодска мы отправимся в село Элькуш, где находится конная база. Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем посвятит вас в тонкости верховой езды: от правильной посадки до управления поводьями и стременами.
Конное дело — это целая наука. Настоящему умелому коннику известно, что перед выездом лошадь нужно привести в порядок и оседлать. На мастер-классе под руководством инструктора вы самостоятельно подготовите лошадь к выезду:
— Почистите спину и бока специальными щётками
— Расчешете гриву и хвост
— Научитесь правильно укладывать седло и надевать уздечку
— Настроите стремена
И вы на коне!
Маршрут прогулки пролегает по лесным тропам, ведущим на гору Малое седло. Отсюда открывается панорамный вид на горы Кавказских Минеральных Вод. В хорошую погоду на южной стороне обзорной площадки будет виден даже Эльбрус. После подъёма на гору устроим привал, чтобы перекусить и сделать фото на память, а затем отправимся вниз. На всём пути вас будет сопровождать опытный инструктор.
Организационные детали
- Прогулка подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки. Это спокойный групповой выезд в лес по простому маршруту.
- К прогулке верхом допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора
- В стоимость включено: трансфер из Кисловодска и обратно, конная прогулка, инструктаж, сопровождение инструктора на протяжении всей прогулки
ежедневно в 10:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Курортного парка
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.