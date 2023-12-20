Это приключение сочетает в себе увлекательную прогулку в седле и обучение основам конного дела. Вы познакомитесь с добродушными лошадками, с помощью инструктора научитесь правильно укладывать седло и надевать уздечку, а затем неспешно прокатитесь по живописным местам среди первозданных горных ландшафтов. Справятся все — и новички, и более опытные всадники.

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Описание

Что вас ожидает

О лошадях и не только

Из Кисловодска мы отправимся в село Элькуш, где находится конная база. Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем посвятит вас в тонкости верховой езды: от правильной посадки до управления поводьями и стременами.

Конное дело — это целая наука. Настоящему умелому коннику известно, что перед выездом лошадь нужно привести в порядок и оседлать. На мастер-классе под руководством инструктора вы самостоятельно подготовите лошадь к выезду:

— Почистите спину и бока специальными щётками

— Расчешете гриву и хвост

— Научитесь правильно укладывать седло и надевать уздечку

— Настроите стремена

И вы на коне!

Маршрут прогулки пролегает по лесным тропам, ведущим на гору Малое седло. Отсюда открывается панорамный вид на горы Кавказских Минеральных Вод. В хорошую погоду на южной стороне обзорной площадки будет виден даже Эльбрус. После подъёма на гору устроим привал, чтобы перекусить и сделать фото на память, а затем отправимся вниз. На всём пути вас будет сопровождать опытный инструктор.

Организационные детали