Приглашаем прокатиться верхом по литературным и историческим местам в Кисловодске. Мы проедем по небольшому посёлку, наслаждаясь видами гор, ущелья и реки Ольховки, и увидим ту самую скалу, которую описал Лермонтов в романе «Герой нашего времени». А ещё по желанию устроим дружеские соревнования: вы сможете попробовать рысь и галоп и найдёте настоящую ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.

Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Маршрут рассчитан на любой уровень всадников. Дети от 12 лет могут также присоединиться к прогулке, если готовы управлять лошадью самостоятельно. Инструктор будет сопровождать и помогать на протяжении всего маршрута.

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми

Каждая конная прогулка начинается с вводного инструктажа. Вы научитесь надевать снаряжение и получите подробную информацию о правилах общения с животными.

Маршрут прогулки на лошадях

Всадники следуют за инструктором, который задаёт темп движения. Во время прогулки обсудим традиции коневодства на Кавказе и особенности местной породы лошадей.

По пути сделаем небольшие остановки, чтобы насладиться цветущими альпийскими лугами и горными речками, а также пофотографироваться.

Программа включает небольшие дружеские соревнования и умение управлять лошадью. Кто захочет — может попробовать галоп или рысь. Задача — с помощью наших инструкторов найти и добраться до настоящей фермы, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.

На ферме у нас будет время на отдых и чаепитие. После этого отправимся на лошадях обратно в город.

Организационные детали