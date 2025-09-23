Приглашаем прокатиться верхом по литературным и историческим местам в Кисловодске.
Мы проедем по небольшому посёлку, наслаждаясь видами гор, ущелья и реки Ольховки, и увидим ту самую скалу, которую описал Лермонтов в романе «Герой нашего времени».
А ещё по желанию устроим дружеские соревнования: вы сможете попробовать рысь и галоп и найдёте настоящую ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.
Описание экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Маршрут рассчитан на любой уровень всадников. Дети от 12 лет могут также присоединиться к прогулке, если готовы управлять лошадью самостоятельно. Инструктор будет сопровождать и помогать на протяжении всего маршрута.
Что вас ожидает
Знакомство с лошадьми
Каждая конная прогулка начинается с вводного инструктажа. Вы научитесь надевать снаряжение и получите подробную информацию о правилах общения с животными.
Маршрут прогулки на лошадях
- Всадники следуют за инструктором, который задаёт темп движения. Во время прогулки обсудим традиции коневодства на Кавказе и особенности местной породы лошадей.
- По пути сделаем небольшие остановки, чтобы насладиться цветущими альпийскими лугами и горными речками, а также пофотографироваться.
- Программа включает небольшие дружеские соревнования и умение управлять лошадью. Кто захочет — может попробовать галоп или рысь. Задача — с помощью наших инструкторов найти и добраться до настоящей фермы, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.
- На ферме у нас будет время на отдых и чаепитие. После этого отправимся на лошадях обратно в город.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды
- Начало программы в 09:00 или в 15:00
- Квест-прогулка проводится в любой сезон, с поправкой на погодные условия. Если будет дождь, то перенесём на другое время или другой день.
- Если захотите угостить лошадей после прогулки, рекомендуем взять с собой яблоки или морковку
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Кисловодска
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3336 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Виды потрясающие, лошадка ухоженная и спокойная, процесс довольно медитативный. Наверху местами ветрено, слушайте рекомендации организатора по одежде. Впервые каталась на лошади, инструктаж высший пилотаж. Поездка комфортная, под ваши потребности и умения. Впечатления остались самые тёплые и положительные. Спасибо!
В
Учитывая опыт "умеренных" наездников, прогулка была незабываемой! Опытные инструкторы дали возможность побывать в сложных условиях и вернуться уверенными! наездниками! Огромное спасибо от всей семьи!
Е
Это была самая лучшая конная прогулка в моей жизни!
Во-первых, вокруг нас открывались потрясающие виды, как и во всём Кисловодске. А во-вторых, рядом был опытный инструктор, который всё подсказывал, рассказывал и
к
Поездка прошла просто потрясающе.
Виды от которых дух захватывает, кони не уставшие, а живые, заводятся с пол оборота. С гидом Алладином общались на различные интересные темы, много смеялись, отдельное ему спасибо
А
Очень понравилась прогулка, все было супер оценка 5++++ прекрасный инструктор Алик очень приятно общаться, все поеазал рассказал😊суперские лошади, классный маршрут и находились, и набегались, Вообщем все очень понравилось спасибо огромное Алику, обязательно приеду еще! РЕКОМЕНДУЮ!!! 🤩🤩🤩
