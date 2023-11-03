Описание

Экскурсия по Кисловодску В красавце Кисловодске нас ждет гора Кольцо, откуда открывается лучший вид на Кисловодск и где получаются лучшие фото. Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и, конечно же, расскажу легенды этих мест. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей, лошадей и черноголовых овец! А еще в чайном домике вы сможете насладиться ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. Открою Вам большой секрет, этого варенья там видов сто, не меньше, но самое интересное, на мой взгляд, знаменитое варенье из острого перца! Экскурсия в Ессентуках В этом городе мы осмотрим Свято-Георгиевский женский монастырь – единственный женский монастырь на Кавказе, где находится одна из немногих мастерских по росписи «живых» икон. Экскурсия по Пятигорску Здесь вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым. Я покажу вам первый памятник поэту, Лазаревский храм, место, где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место, где первоначально был захоронен поэт. Я расскажу Вам несколько версий его смерти, приведу доказательства, и мы вместе попытаемся найти истину, находясь на место дуэли. Также вы сможете полюбоваться чудеснейшим видом на окрестности, поднявшись на канатной дороге на гору Машук. Экскурсия по Железноводску В Железноводске расположен дом, откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейню – место, где умер поэт, а еще продегустируете воду из Лермонтовского источника. Возможно, это всего лишь слухи, но говорят, что именно водою этого источника снимал похмелье поэт после знатных гулянок, которые он очень любил устраивать! После нас ждёт обед – вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! Суворовские термальные источники На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках! Это настоящее блаженство, которого вы достойны, вы сможете отдохнуть после нашего насыщенного путешествия и расслабиться. Вас ждет четыре бассейна с термальной водой разной температуры. По мере того, как вы будете переходить из одного бассейна в другой, будете чувствовать, как усталость покидает ваше тело и наполняет его энергией! Важно знать В план экскурсии можно будет вносить изменения. Лермонтовские места в Пятигорске, например, можно будет заменить на прогулку по парку Ессентуков или прогулку вокруг озера Железноводска и осмотр его каскадной лестницы. А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе. Почему бы и нет? Все это решаемо, и я сделаю все это в лучшем виде. До встречи на Кавказе, друзья!