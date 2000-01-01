Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии : Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну из восхитительных по своей красоте дорог, но и местами не простую. По этой тропе каждый ощутит на себе, как природа воссоединяется с тобою. Искупаемся в озере которое расположено на 2000 метров на уровнем моря 🌊, а после этого утроим небольшой кофе-брейк.
Так же наши гиды расскажут вам множество легенд, традиций и культуру Северного Кавказа
Что входит
трансфер
водитель-гид
съемка с профессионального дрона
кофе-брейк
Что не входит
проход в заповедник 300 руб с человека
еда
Начало
🚩 по договоренности с путешественником
Место завершения
🏁 по договоренности с путешесвенником
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.