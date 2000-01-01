  1. Россия
  2. Экскурсии

Красоты Карачаево-Черкесии – Бадукские Озера

Azimut t.
Azimut t. – Гид из Кисловодска
Красоты Карачаево-Черкесии – Бадукские Озера
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Красоты Карачаево-Черкесии – Бадукские Озера
Красоты Карачаево-Черкесии – Бадукские Озера

Что вы увидите

  • живописную природу
  • Тебердинский заповедник
  • систему Бадукских озер
Наши путешественники попадут в один из красивейших заповедников Карачаево-Черкесии : Тебердинский Государственный Заповедник. Нам предстоит пройти одну из восхитительных по своей красоте дорог, но и местами не простую. По этой тропе каждый ощутит на себе, как природа воссоединяется с тобою. Искупаемся в озере которое расположено на 2000 метров на уровнем моря 🌊, а после этого утроим небольшой кофе-брейк.
Так же наши гиды расскажут вам множество легенд, традиций и культуру Северного Кавказа
Что входит
  • трансфер
  • водитель-гид
  • съемка с профессионального дрона
  • кофе-брейк
Что не входит
  • проход в заповедник 300 руб с человека
  • еда
Начало
🚩 по договоренности с путешественником
Место завершения
🏁 по договоренности с путешесвенником
Красоты Карачаево-Черкесии – Бадукские Озера
Красоты Карачаево-Черкесии – Бадукские Озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Azimut t.
Azimut t.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Azimut t. проводит ещё 4 экскурсии

Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су
8 000
9 часов
Сила Северного Кавказа — урочище Джилы-Су
Необыкновенно красивое плато Бермамыт
8 000
6 часов
Необыкновенно красивое плато Бермамыт
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами
9 000
10 часов
Старинное село Эльтюбю с его природой и водопадами
Великолепный снежный Эльбрус и озеро Гижгит
10 000
11 часов
Великолепный снежный Эльбрус и озеро Гижгит

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
2.5 часа
Кисловодск в именах и судьбах
76 отзывов
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
44 отзыва
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
43 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
8 000
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
41 отзыв
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
39 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух
1 500
14 часов
Эльбрус — в горы, от которых захватывает дух
34 отзыва