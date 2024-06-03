Экскурсии по заповедникам из Кисловодска

Найдено 6 экскурсий в категории «Заповедники» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«А путешественники с детьми смогут посетить зоопарк Тебердинского заповедника, где в просторных вольерах обитают олени, кабаны, еноты, лисицы, волки, медведи, шакалы, рыси, кавказские туры и другие животные, включая краснокнижных»
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Дивные озера Тебердинского заповедника»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
35 отзывов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домбая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 280 за всё до 6 чел.
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
212 отзывов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Тебердинский заповедник: озера, сосны и ущелья»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«Тебердинский заповедник и перевал Гумбаши»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Домбай - путешествие в чарующий горный край
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Посетить Тебердинский заповедник, прокатиться на фуникулёре и полюбоваться видами на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Заедете в Сентинский храм X века и посетите Тебердинский биосферный заповедник, знаменитый нетронутой природой»
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
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    эксклюзивного. Побывали словно в сказке. Даже величественный Эльбрус позволил нам взглянуть на него из за облаков. Аккуратный водитель, комфортный автомобиль, чувствовали себя в полной безопасности. На протяжении всего пути Александр интересовался нашим самочувствием. Несмотря на долгую дорогу, время пролетело незаметно. С удовольствием будем заказывать ещё экскурсии.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
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    речью приятно удивил нас историческими рассказами об истории Карачаево-Черкессии, Домбае и других замечательных мест, которые мы сегодня посетили. Однозначно, рекомендую экскурсии с Александром. Спасибо!

  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Прекрасное путешествие! Незабываемые впечатления! Спасибо организаторам!
  • З
    Злата
    21 мая 2024
    Домбай - душа Карачаево-Черкесии
    Выражаю благодарность за проведённую экскурсию! С нами был гид Марат. Хочу отменить красочные локации, невероятные виды, пейзажи. Увидели Домбай, чёрное озеро, Теребека, сырные Пещеры, смотровую площадку на Эльбрус, Шоанинский храм, очень хорошо построен маршрут экскурсии;) Марат очень интересно рассказывал, шутил и заряжал позитивом. Спасибо большое!
    Выражаю благодарность за проведённую экскурсию!Выражаю благодарность за проведённую экскурсию!
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
    Нашим гидом был Дмитрий на Инфинити 511, машина просто огонь!))Дмитрий замечательный рассказчик, владеющий темой, приятный, вежливый и симпатичный) Несмотря на то,
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    что мы не попали на вершины, не работали в этот день канатки из-за отключения электричества, у нас, разумеется, нет претензий ни к организаторам тура, ни к водителю. Нам было интересно, красиво и вкусно. При случае, обратимся к этим ребятам снова.

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Домбай - душа Карачаево-Черкесии
    Незабываемая поездка на Домбай! Спасибо большое Радмиру! Опытный водитель и отличный гид! Наша дружная компания осталась довольна! Благодарим!
  • М
    Марина
    17 апреля 2024
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
    Одно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величие гор, живописные виды перевала и интересные истории! Ярко и комфортно прошла наша экскурсия! Теперь хочется вернуться летом, когда природа заиграет всеми зелеными оттенками
    Одно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величиеОдно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величиеОдно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величиеОдно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величиеОдно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величиеОдно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величиеОдно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величиеОдно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величиеОдно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величие
  • И
    Ирина
    8 апреля 2024
    Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
    Замечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортное вождение и просто приятную компанию! Настраивались на хорошую погоду, положительные эмоции и все это получили!
    Замечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортноеЗамечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортноеЗамечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортноеЗамечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортноеЗамечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортноеЗамечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортноеЗамечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортноеЗамечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортное
  • Л
    Леся
    17 января 2024
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
    Спасибо Сергею! Благодаря ему, мы влюбились в Кисловодск! Отличная поездка к вершинам Кавказа. По пути много интересных,красивых локаций. Сергей учитывает все пожелания
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    и физические возможности туриста. Не ограничивает во времени, можно спокойно в своей ритме насладиться красотой природы. Отдельное спасибо за аккуратное вождение! В зимнее время года это немаловажно. Обязательно воспользуемся его услугами в следующий приезд!

  • М
    Марина
    17 января 2024
    Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
    Экскурсовод Наталья сумела распланировать и организовать поездку так, чтобы осмотр мест посещения уложился в светлое время суток, и разбила промежуточные
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    остановки по дороге в одну сторону и другую. Так, неблизкий путь показался значительно быстрее) Даже детям, обычно не заинтересованным в экскурсии, все понравилось. Подвела погода - Эльбрус так и не показался, а Домбай встретил такой метелищей уже на втором уровне, что мы скорее сбежали с него)) Но тут не угадаешь, и совершенно не зависит от экскурсовода. Шоанинский храм - главное впечатление зимы! Это что-то волшебное - вид на колокольню, поселок между горами, снежные вершины в дали. И какое уютное и нетуристическое место с вкуснейшими хычинами Наталья нам открыла у подножия храма! Сытые кошки на скамьях, кухня на углях, буквально несколько столиков, где, кажется, все друг друга знают) Разительное отличие с заполненным торговыми палатками Домбаем. Но нам и на подъемнике понравилось, просто, видимо, требуется еще одна поездка, без метели)

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Заповедники»

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  1. Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
  2. Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
  3. Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
  4. Домбай - душа Карачаево-Черкесии
  5. Завораживающий Домбай: джип-тур из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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