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остановки по дороге в одну сторону и другую. Так, неблизкий путь показался значительно быстрее) Даже детям, обычно не заинтересованным в экскурсии, все понравилось. Подвела погода - Эльбрус так и не показался, а Домбай встретил такой метелищей уже на втором уровне, что мы скорее сбежали с него)) Но тут не угадаешь, и совершенно не зависит от экскурсовода. Шоанинский храм - главное впечатление зимы! Это что-то волшебное - вид на колокольню, поселок между горами, снежные вершины в дали. И какое уютное и нетуристическое место с вкуснейшими хычинами Наталья нам открыла у подножия храма! Сытые кошки на скамьях, кухня на углях, буквально несколько столиков, где, кажется, все друг друга знают) Разительное отличие с заполненным торговыми палатками Домбаем. Но нам и на подъемнике понравилось, просто, видимо, требуется еще одна поездка, без метели)