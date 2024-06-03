1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«А путешественники с детьми смогут посетить зоопарк Тебердинского заповедника, где в просторных вольерах обитают олени, кабаны, еноты, лисицы, волки, медведи, шакалы, рыси, кавказские туры и другие животные, включая краснокнижных»
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Заповедный Домбай: путешествие к Бадукским озерам
Влюбиться в горные панорамы Карачаево-Черкесии и добраться до трех озер Тебердинского заповедника
Начало: По договоренности в Кисловодске
«Дивные озера Тебердинского заповедника»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Путешествие к вершинам и культуре Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в Домбай. Живописные дороги, древние храмы и уникальная флора и фауна ждут вас
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домбая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 280₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
9 часов
Домбай из Кисловодска: канатка, природа, культура
Откройте для себя величие Кавказа, поднявшись на канатной дороге и познакомившись с культурой региона
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Тебердинский заповедник: озера, сосны и ущелья»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Приключение с видом на Эльбрус
Погрузитесь в мир высокогорных приключений и культурного обогащения с эксклюзивным туром в Домбай
Начало: Кисловодск
«Тебердинский заповедник и перевал Гумбаши»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Посетить Тебердинский заповедник, прокатиться на фуникулёре и полюбоваться видами на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Заедете в Сентинский храм X века и посетите Тебердинский биосферный заповедник, знаменитый нетронутой природой»
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Мы очень довольны экскурсией, провели замечательный день в компании Александра. Александр прекрасный экскурсовод, показал и рассказал нам много интересного и
- ААлексей31 мая 2024Хорошо, когда человек занимается своим делом. Экскурсовод Александр настоящий профессионал своего дела! Эрудит, с отличной теоретической подготовкой, с правильно поставленной
- ССергей23 мая 2024Прекрасное путешествие! Незабываемые впечатления! Спасибо организаторам!
- ЗЗлата21 мая 2024Выражаю благодарность за проведённую экскурсию! С нами был гид Марат. Хочу отменить красочные локации, невероятные виды, пейзажи. Увидели Домбай, чёрное озеро, Теребека, сырные Пещеры, смотровую площадку на Эльбрус, Шоанинский храм, очень хорошо построен маршрут экскурсии;) Марат очень интересно рассказывал, шутил и заряжал позитивом. Спасибо большое!
- ЕЕлена2 мая 2024Нашим гидом был Дмитрий на Инфинити 511, машина просто огонь!))Дмитрий замечательный рассказчик, владеющий темой, приятный, вежливый и симпатичный) Несмотря на то,
- ЕЕлена1 мая 2024Незабываемая поездка на Домбай! Спасибо большое Радмиру! Опытный водитель и отличный гид! Наша дружная компания осталась довольна! Благодарим!
- ММарина17 апреля 2024Одно из самых ярких впечатлений поездки - это наша экскурсия Кисловодск-Домбай с Сергеем! Поразительная природа, величие гор, живописные виды перевала и интересные истории! Ярко и комфортно прошла наша экскурсия! Теперь хочется вернуться летом, когда природа заиграет всеми зелеными оттенками
- ИИрина8 апреля 2024Замечательная поездка! Присоединяюсь ко всем положительным отзывам! От души большое спасибо Дмитрию за интересный экскурс, комфортное вождение и просто приятную компанию! Настраивались на хорошую погоду, положительные эмоции и все это получили!
- ЛЛеся17 января 2024Спасибо Сергею! Благодаря ему, мы влюбились в Кисловодск! Отличная поездка к вершинам Кавказа. По пути много интересных,красивых локаций. Сергей учитывает все пожелания
- ММарина17 января 2024Экскурсовод Наталья сумела распланировать и организовать поездку так, чтобы осмотр мест посещения уложился в светлое время суток, и разбила промежуточные
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Заповедники»
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