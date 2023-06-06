Из Кисловодска в Домбай, величие гор

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Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Ближайшие даты:
6
июн
10
июн
12
июн
13
июн
15
июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Тебердинский заповедник
  • Река Уллу-Муруджу
  • Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы с Вами проведем целый день любуясь красотами Карачаево-Черкессии.
Поднимемся на самый высокогорный в России перевал Гумбаши через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, полюбуемся на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетим древний храм Х века, отведаем блюда местной кухни.
Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами.
Вы получите массу положительных эмоций и красивых фотографий в свой архив 😉

Смотрите свободные даты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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