Мои заказы

Лермонтовские места Пятигорска с подъемом на Машук на электрокарах

Расположенный среди гор курорт Пятигорск славится своими целебными водами и великолепными пейзажами, а еще он был излюбленным местом великого поэта Михаила Лермонтова.

Мы отправимся в путешествие по лермонтовским местам, посетим парк Цветник, озеро Провал, а после поднимемся на гору Машук на электрокарах.
4
6 отзывов
Лермонтовские места Пятигорска с подъемом на Машук на электрокарах
Лермонтовские места Пятигорска с подъемом на Машук на электрокарах
Лермонтовские места Пятигорска с подъемом на Машук на электрокарах

Описание экскурсии

Пятигорск — небольшой город-курорт на Северном Кавказе, который славится лермонтовскими местами, минеральными водами и живописными парками. Мы отправимся в путешествие по главным местам курорта. С нами вы увидите:
  • нижнюю часть парка Цветник — одного из старейших парков города. Его разбили в конце 1820-х у подножия горы Горячей. По проекту братьев Бернардацци местное болото осушили и засадили цветами и деревьями;
  • Лермонтовскую галерею, которая находится в парке Цветник, — сегодня в ней располагается Северо-Кавказская государственная филармония;
  • грот Дианы, который изначально появился в Пятигорске в честь первого покорения горы Эльбрус. Грот очень полюбился поэту Михаилу Лермонтову — он часто проводил здесь время, а незадолго до гибели организовал в гроте весёлый бал, на котором сам с удовольствием танцевал;
  • скульптуру Орла, держащего змею в цепких когтях, — памятник задумывался как «воплощение здоровых сил Кавказа»;
  • беседку Эолова Арфа, у которой не раз бывал Лермонтов, упомянувший ее в своей повести «Княжна Мери»;
  • озеро Провал — необычное озеро ярко-голубого цвета в живописном уголке города. После экскурсии по лермонтовским местам нас ждет необычная часть маршрута: мы пересядем на электрокары и отправимся покорять на них гору Машук. Именно у ее подножия когда-то появились первые купальни с минеральной водой из местных источников, положившие начало курортной истории Пятигорска. Важная информация: В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис, детям — свидетельство о рождении. Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие. Нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем. Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива. Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды. К месту сбора нужно прибыть вовремя. Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.

Вторник, четверг в 14:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Провал
  • Парк Цветник
  • Лермонтовская галерея
  • Грот Дианы
  • Скульптура Орла
  • Эолова Арфа
  • Гора Машук
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Подъём на электронах на гору Машук 600 руб. /nЛичные расходы
Место начала и завершения?
Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис, детям - свидетельство о рождении
  • Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
  • Нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
  • Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
  • Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды
  • К месту сбора нужно прибыть вовремя
  • Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
1
Е
Екатерина
19 сен 2025
Недостоверное описание экскурсии
Дополнительно нужно было оплачивать поднятие на автокарах, хотя в описание про это не было сказано. Организаторы признали это, но предложить исправить ситуацию не предложили. Отсутствует клиентоориентированность
П
Полина
10 сен 2025
Мы увидели красивые горы, природу. Красивый город Пятигорск. Был очень увлекательный рассках гида Арсэна
В
Вадим
14 авг 2025
А
Анна
1 авг 2025
Вид с горы Машук хороший, жаль не было хорошо видно из-за дымки. Сам подьем и спуск на электрокаре приятный. Посмотрели основное и назад, было душно. Ну в целом обычная небольшая экскурсия по городу, экскурсовода слышно хорошо, автобус был маленький мерседес с кондеем, что приятно.
И
Ирина
28 мая 2025
Увидели парк, храм,беседку и Провал. Артур-гид для школьников младших классов. Напрасно согласились на замену.
А
Алексей
16 мая 2025
Очень понравилось.

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Лермонтовские места Пятигорска с подъемом на Машук на электрокарах»

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
На машине
8 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
14 мар в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
На машине
Канатная дорога
Трансфер в/из аэропорта
5.5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Удобный трансфер из аэропорта в Кисловодск с захватывающей экскурсией по Пятигорску. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и откройте для себя его тайны
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
В Пятигорск - по лермонтовским местам. Экскурсия из Кисловодска
На автобусе
5 часов
470 отзывов
Групповая
В Пятигорск - по лермонтовским местам. Экскурсия из Кисловодска
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 19, у входа в Свято-Никол...
Расписание: Среда, пятница,суббота, воскресенье в 14:00
2000 ₽ за человека
Лермонтовский Пятигорск
На автобусе
5 часов
27 отзывов
Групповая
Лермонтовский Пятигорск
Узнать, где прошёл последний бал поэта, зайти в его дом и постоять на месте роковой дуэли
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
13 мар в 14:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске