Расположенный среди гор курорт Пятигорск славится своими целебными водами и великолепными пейзажами, а еще он был излюбленным местом великого поэта Михаила Лермонтова.
Мы отправимся в путешествие по лермонтовским местам, посетим парк Цветник, озеро Провал, а после поднимемся на гору Машук на электрокарах.
Описание экскурсииПятигорск — небольшой город-курорт на Северном Кавказе, который славится лермонтовскими местами, минеральными водами и живописными парками. Мы отправимся в путешествие по главным местам курорта. С нами вы увидите:
- нижнюю часть парка Цветник — одного из старейших парков города. Его разбили в конце 1820-х у подножия горы Горячей. По проекту братьев Бернардацци местное болото осушили и засадили цветами и деревьями;
- Лермонтовскую галерею, которая находится в парке Цветник, — сегодня в ней располагается Северо-Кавказская государственная филармония;
- грот Дианы, который изначально появился в Пятигорске в честь первого покорения горы Эльбрус. Грот очень полюбился поэту Михаилу Лермонтову — он часто проводил здесь время, а незадолго до гибели организовал в гроте весёлый бал, на котором сам с удовольствием танцевал;
- скульптуру Орла, держащего змею в цепких когтях, — памятник задумывался как «воплощение здоровых сил Кавказа»;
- беседку Эолова Арфа, у которой не раз бывал Лермонтов, упомянувший ее в своей повести «Княжна Мери»;
озеро Провал — необычное озеро ярко-голубого цвета в живописном уголке города. После экскурсии по лермонтовским местам нас ждет необычная часть маршрута: мы пересядем на электрокары и отправимся покорять на них гору Машук. Именно у ее подножия когда-то появились первые купальни с минеральной водой из местных источников, положившие начало курортной истории Пятигорска.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Провал
- Парк Цветник
- Лермонтовская галерея
- Грот Дианы
- Скульптура Орла
- Эолова Арфа
- Гора Машук
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Подъём на электронах на гору Машук 600 руб. /nЛичные расходы
Место начала и завершения?
Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Колоннада
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис, детям - свидетельство о рождении
- Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
- Нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
- Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
- Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды
- К месту сбора нужно прибыть вовремя
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 сен 2025
Недостоверное описание экскурсии
Дополнительно нужно было оплачивать поднятие на автокарах, хотя в описание про это не было сказано. Организаторы признали это, но предложить исправить ситуацию не предложили. Отсутствует клиентоориентированность
Дополнительно нужно было оплачивать поднятие на автокарах, хотя в описание про это не было сказано. Организаторы признали это, но предложить исправить ситуацию не предложили. Отсутствует клиентоориентированность
П
Полина
10 сен 2025
Мы увидели красивые горы, природу. Красивый город Пятигорск. Был очень увлекательный рассках гида Арсэна
В
Вадим
14 авг 2025
А
Анна
1 авг 2025
Вид с горы Машук хороший, жаль не было хорошо видно из-за дымки. Сам подьем и спуск на электрокаре приятный. Посмотрели основное и назад, было душно. Ну в целом обычная небольшая экскурсия по городу, экскурсовода слышно хорошо, автобус был маленький мерседес с кондеем, что приятно.
И
Ирина
28 мая 2025
Увидели парк, храм,беседку и Провал. Артур-гид для школьников младших классов. Напрасно согласились на замену.
А
Алексей
16 мая 2025
Очень понравилось.
Входит в следующие категории Кисловодска
