Экскурсии на Машук из Кисловодска

Найдено 5 экскурсий в категории «Машук» в Кисловодске, цены от 9 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«В Пятигорске уделим внимание следующим объектам: место дуэли Лермонтова у подножья Машука, знаменитый Провал и Бесстыжие ванны»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
«Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Сразу после встречи мы с вами отправимся в курортную зону к подножию горы Машук»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Добрый день! В майские праздники посчастливилось побывать в чудесном курортном крае Минеральных Вод. Путешествие было насыщенным, хотелось посмотреть всё и
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    сразу от горных пейзажей до местных городских достопримечательностей. Спасибо за интересную, насыщенную видами, историей, рассказами, легендами нашему гиду Алексею. День пролетел познавательно, незаметно, комфортно и приятно. Всем очень советую данную экскурсию.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Гид Александр очень понравился. Мы смогли почувствовать доброжелательное отношение, познакомились с традициями края, не перегружал ненужной информацией. Экскурсия пролетела быстро. Очень рекомендую экскурсию для людей приехавших на курорт и желающих быстро познакомиться с краем
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
    Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебяСпасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя
  • Н
    Надежда
    30 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
    Путешествовали по КМВ с Виталием. В восторге вся компания! Очень хорошо подобран маршрут, Виталий - очень приятный в общении, интересно
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    рассказывает и отвечает абсолютно на все вопросы. Помог нам сделать классные фото на фоне потрясающих достопримечательностей. Автомобиль очень комфортный - мы впятером свободно и удобно разместились. Будем давать контакты Виталия друзьям и обязательно обратимся к нему, когда приедем еще! Огромное спасибо за интереснейшее и комфортное путешествие!!!

    Путешествовали по КМВ с Виталием. В восторге вся компания! Очень хорошо подобран маршрут, Виталий - оченьПутешествовали по КМВ с Виталием. В восторге вся компания! Очень хорошо подобран маршрут, Виталий - оченьПутешествовали по КМВ с Виталием. В восторге вся компания! Очень хорошо подобран маршрут, Виталий - очень
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
    Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
  • A
    Andrey
    2 апреля 2024
    Последний день Лермонтова
    Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
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    на автомобиле. Экскурсия устроена с полным пониманием к заявленному материалу. Дмитрий прекрасный человек, и добродушный хозяин, который с гордостью рассказывает о своих родных краях, в которые непрменно хочется вернуться еще и летом! Спасибо Диме- мы не только не пожалели о проведенном дне на экскурсии, но горячо ее рекомендуем заядлым путешественникам и занятым туристам, которые за один день могут увидеть и Кисловодск, и Ессентуки, и Железноводск и Пятигорск!

    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностямиДмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностямиДмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями
  • Г
    Галина
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
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    поэтом, в Железноводске, Есентуках, Пятигорске и Кисловодске, и в т. ч. храмовый комплекс Петра и Павла в Есентуках. Нам все понравилось: тема, изложение предмета и построение маршрута. Дмитрий - хороший экскурсовод, очень любящий свой край.

  • Е
    Елена
    3 февраля 2023
    Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
    Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Машук»

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  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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