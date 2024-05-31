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По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«В Пятигорске уделим внимание следующим объектам: место дуэли Лермонтова у подножья Машука, знаменитый Провал и Бесстыжие ванны»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«А если пожелаете, подниметесь по канатной дороге на гору Машук и полюбуетесь окрестностями Пятигорска с высоты 994 метров»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
«Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Сразу после встречи мы с вами отправимся в курортную зону к подножию горы Машук»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
- ААнна27 мая 2024Добрый день! В майские праздники посчастливилось побывать в чудесном курортном крае Минеральных Вод. Путешествие было насыщенным, хотелось посмотреть всё и
- ЕЕлена23 мая 2024Гид Александр очень понравился. Мы смогли почувствовать доброжелательное отношение, познакомились с традициями края, не перегружал ненужной информацией. Экскурсия пролетела быстро. Очень рекомендую экскурсию для людей приехавших на курорт и желающих быстро познакомиться с краем
- ССветлана14 мая 2024Спасибо Виктору, он встретил нас как старый друг! Всё рассказал, показал и напоил чаем. Когда тебя так встречают, сразу чувствуешь себя, как дома! Было очень интересно и комфортно! Спасибо большое!
- ННадежда30 апреля 2024Путешествовали по КМВ с Виталием. В восторге вся компания! Очень хорошо подобран маршрут, Виталий - очень приятный в общении, интересно
- ТТатьяна3 апреля 2024Добрый день! Елена, отличный активный и позитивный гид! Заранее связалась, уточнили детали, все четко по таймингу. Интересно рассказывает, подстраивается под группу, мы были с детьми.
- AAndrey2 апреля 2024Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
- ЕЕлена17 января 2024Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
- ГГалина17 января 2024Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
- ЕЕлена3 февраля 2023Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Машук»
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