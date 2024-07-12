1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
По Кисловодскому парку - на электромобиле
Полюбоваться красотой крупнейшего парка Европы, проезжая на экологически чистом транспорте
Начало: В Кисловодском парке
«Поездка проходит на экологически чистом транспорте — электромобиле»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
Обзорная по Железноводску с катанием на электрокарах
Начало: Коллонада, вход в парк
Расписание: Вторник и четверг в 14:00, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
900₽ за человека
5 часов
Групповая
Ессентуки и Железноводск с катанием на электрокарах
Начало: Коллонада, вход в парк
«Вы посетите живописный Курортный парк, покатаетесь на электрокарах и оцените архитектурное чудо — Дворец эмира Бухарского, ставший визитной карточкой Железноводска»
Расписание: Суббота в 14:00
2 авг в 14:00
9 авг в 14:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 июля 2024Замечательная прогулка по парку. Час пролетел с ветерком. Тамила прекрасный рассказчик, очень приятная эрудированная девушка. Нас познакомили с историей парка,
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На электромобиле»
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Сейчас в Кисловодске в категории "На электромобиле" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 7 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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