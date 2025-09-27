Мои заказы

Медовые водопады и дыхание Кавказских гор

Увлекательное путешествие из аэропорта Минеральных вод до Кисловодска или в обратном направлении
Солнце играет на склонах, воздух свежий и звенящий, а мы отправимся в путь по одному из самых живописных уголков Кавказа.

Вы полюбуетесь горой Кольцо, согреетесь горячим травяным чаем с вареньем, сфотографируетесь у романтического замка и насладитесь журчанием Медовых водопадов. Трансфер превратится в видовую поездку с остановками в самых интересных местах.
Описание экскурсии

Гора Кольцо — скала с естественным отверстием, будто созданным природой специально для того, чтобы в него заглядывало солнце.

Чайный домик — уютная остановка, где можно согреться горячим чаем и попробовать варенье из местных фруктов.

Замок коварства и любви — романтичная и немного мистическая достопримечательность на склоне, как кадр из фильма.

Медовые водопады — в этом медитативном месте вы понаблюдаете за падением воды и заслушаетесь её журчанием.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe, Land Rover или УАЗ Патриот
  • Дополнительно оплачивается билет на Медовые водопады — 200 ₽ за чел., а также обед (по желанию) — от 200 ₽ за чел.
  • За рулём буду я или другой гид-водитель из моей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 37 туристов
Я и моя команда любим свой регион за красивые места и красочную природу, и об этом хотим вам не только рассказать, но и показать! Вы получите массу эмоций и впечатлений. Ответственный подход к делу, интересная и насыщенная программа. Сделаем ваш отдых качественным, интересным и увлекательным. Горы никого не оставят равнодушным, от их величественной красоты захватывает дух. Ждём вас!

И
Ира
27 сен 2025
Это восторг, начиная от Юрия, заканчивая видами, Юрию низкий поклон, что забрал нас из Минвод по моей ошибке и провез по всееему маршруту + заехали в Нарзаны, попили воды, все
рассказал, показал, покатал по Кисловодску
везде нас фотографировал, очень удобная машина, что важно!
останавливался где надо было, и лошадки и мед купить и все что захочешь
рассказал что где можно купить, где покушать, куда еще съездить
мы рекомендуем и маршрут и Юрия
спасибо!

