Солнце играет на склонах, воздух свежий и звенящий, а мы отправимся в путь по одному из самых живописных уголков Кавказа. Вы полюбуетесь горой Кольцо, согреетесь горячим травяным чаем с вареньем, сфотографируетесь у романтического замка и насладитесь журчанием Медовых водопадов. Трансфер превратится в видовую поездку с остановками в самых интересных местах.

Описание экскурсии

Гора Кольцо — скала с естественным отверстием, будто созданным природой специально для того, чтобы в него заглядывало солнце.

Чайный домик — уютная остановка, где можно согреться горячим чаем и попробовать варенье из местных фруктов.

Замок коварства и любви — романтичная и немного мистическая достопримечательность на склоне, как кадр из фильма.

Медовые водопады — в этом медитативном месте вы понаблюдаете за падением воды и заслушаетесь её журчанием.

Организационные детали