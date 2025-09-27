Солнце играет на склонах, воздух свежий и звенящий, а мы отправимся в путь по одному из самых живописных уголков Кавказа.
Вы полюбуетесь горой Кольцо, согреетесь горячим травяным чаем с вареньем, сфотографируетесь у романтического замка и насладитесь журчанием Медовых водопадов. Трансфер превратится в видовую поездку с остановками в самых интересных местах.
Описание экскурсии
Гора Кольцо — скала с естественным отверстием, будто созданным природой специально для того, чтобы в него заглядывало солнце.
Чайный домик — уютная остановка, где можно согреться горячим чаем и попробовать варенье из местных фруктов.
Замок коварства и любви — романтичная и немного мистическая достопримечательность на склоне, как кадр из фильма.
Медовые водопады — в этом медитативном месте вы понаблюдаете за падением воды и заслушаетесь её журчанием.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe, Land Rover или УАЗ Патриот
- Дополнительно оплачивается билет на Медовые водопады — 200 ₽ за чел., а также обед (по желанию) — от 200 ₽ за чел.
- За рулём буду я или другой гид-водитель из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 37 туристов
Я и моя команда любим свой регион за красивые места и красочную природу, и об этом хотим вам не только рассказать, но и показать! Вы получите массу эмоций и впечатлений. Ответственный подход к делу, интересная и насыщенная программа. Сделаем ваш отдых качественным, интересным и увлекательным. Горы никого не оставят равнодушным, от их величественной красоты захватывает дух. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ира
27 сен 2025
Это восторг, начиная от Юрия, заканчивая видами, Юрию низкий поклон, что забрал нас из Минвод по моей ошибке и провез по всееему маршруту + заехали в Нарзаны, попили воды, все
