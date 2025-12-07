Когда легендарная дорога на Джилы-су зимой недоступна, мы предлагаем альтернативу — не менее живописную и захватывающую.
Вы увидите Кавказ с высоты 2000 метров, попробуете десятки видов минеральной воды, погуляете по оборудованной экотропе, узнаете забытые легенды аула-призрака Хасаут и, если захотите, пообщаетесь с альпаками.
Вы увидите Кавказ с высоты 2000 метров, попробуете десятки видов минеральной воды, погуляете по оборудованной экотропе, узнаете забытые легенды аула-призрака Хасаут и, если захотите, пообщаетесь с альпаками.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Кисловодска
В пути — рассказ об истории Кисловодска, горных названиях и значении мест на маршруте.
8:30 — остановка у горы Баран
Вы узнаете, как на самом деле называется гора и как возникло её прозвище.
9:00 — плато Шаджатмаз
Вас ждёт один из лучших зимних видов на Кавказский хребет и Эльбрус (если позволит погода). Высота — около 2000 метров.
9:50 — Долина нарзанов
- прогулка по оборудованной экотропе
- дегустация различных нарзанов из природных источников
- вкусная национальная кухня (по желанию — оплачивается отдельно)
11:30 — ферма альпак (по запросу)
Короткая остановка по желанию гостей. Возможность пообщаться с животными и сделать милые фото.
12:10 — аул-призрак Хасаут
Переезд вглубь ущелья к развалинам древнего аула. Вы узнаете его историю, прогуляетесь среди руин и увидите секретный нарзанный источник, известный лишь местным.
13:00 — обратный путь в Кисловодск
Ориентировочное время прибытия — 14:00.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном УАЗ Patriot. По запросу предоставим детское кресло
- Отдельно оплачивается: вход в Долину нарзанов — 500 ₽, обед и посещение фермы альпак — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 897 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Шаво, я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажем вам наш замечательный край и поддержим разговор на любую тему.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и Эльбрус за 1 день
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
9 дек в 07:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за человека