Когда легендарная дорога на Джилы-су зимой недоступна, мы предлагаем альтернативу — не менее живописную и захватывающую. Вы увидите Кавказ с высоты 2000 метров, попробуете десятки видов минеральной воды, погуляете по оборудованной экотропе, узнаете забытые легенды аула-призрака Хасаут и, если захотите, пообщаетесь с альпаками.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Кисловодска

В пути — рассказ об истории Кисловодска, горных названиях и значении мест на маршруте.

8:30 — остановка у горы Баран

Вы узнаете, как на самом деле называется гора и как возникло её прозвище.

9:00 — плато Шаджатмаз

Вас ждёт один из лучших зимних видов на Кавказский хребет и Эльбрус (если позволит погода). Высота — около 2000 метров.

9:50 — Долина нарзанов

прогулка по оборудованной экотропе

дегустация различных нарзанов из природных источников

вкусная национальная кухня (по желанию — оплачивается отдельно)

11:30 — ферма альпак (по запросу)

Короткая остановка по желанию гостей. Возможность пообщаться с животными и сделать милые фото.

12:10 — аул-призрак Хасаут

Переезд вглубь ущелья к развалинам древнего аула. Вы узнаете его историю, прогуляетесь среди руин и увидите секретный нарзанный источник, известный лишь местным.

13:00 — обратный путь в Кисловодск

Ориентировочное время прибытия — 14:00.

Организационные детали