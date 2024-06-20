читать дальше

экскурсовод! Ненавязчивый рассказ на протяжении всей поездки, включающий по ходу дела ответы на наши вопросы, грамотная речь и, конечно, любовь к своей малой родине вызывают уважение к рассказчику. Одно то, что Александр дважды свозил нас на смотровую площадку горы Шадмажсаз, чтобы мы могли увидеть Эльбрус во всей своей красоте при солнечном свете, подкупило и обрадовало! А остановки в невероятно красивых местах! Просто останавливались, чтобы погулять, полюбоваться и побыть наедине с природой. Экопарк, альпаки, долина нарзанов великолепны! Очищение души - это самое главное, что мы получили! СПАСИБО!!