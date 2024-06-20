1 чел.
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Индивидуальная
6.5 часов
Популярное предложение
7 чудес ущелья Хасаут: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в ущелье Хасаут. Живописные виды, редкие животные и истории мест
«4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате»
Завтра в 09:00
1 июля в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
«Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы»
Сегодня в 10:00
27 июня в 10:00
120007 200₽ за всё до 4 чел.
Квест
4 часа
Интерактивная квест-прогулка на лошадях
Из Кисловодска - по Лермонтовскому ущелью с заездом на ферму
«Задача — быстрее всех найти ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки»
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория20 июня 2024Чудесная экскурсия по красивому ущелью Хасаут, Эльбрус не открылся, но мы увидели много других красот. Нарзан вкусный, горы великолепны, альпаки милы и очаровательны. Даже 11 летней барышне все понравилось:)
- ЛЛюдмила18 июня 2024Мы очень благодарны Александру за прекрасно проведенную экскурсию. Ответственность, чувство такта, доброжелательность, желание показать лучшие места - всё это наш
- ААлена7 июня 2024Отличная экскурсия, Эльбрус увидели, нарзанов попили, сусликов погоняли) Альпаки очень милые, покормить, пофотаться 👍🏻👍🏻👍🏻 Зайцев диких даже по дороге встретили) Александр приятный мужчина, все показал, подсказал) огромное спасибо!)
- ЕЕлена5 июня 2024Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.
- ССергей18 мая 2024Прекрасная поездка, особенно для туристов с детьми! Масса впечатлений, приятный. воспитанный водитель Умар! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На ферму»
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