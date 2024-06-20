Экскурсии по фермам Кисловодска

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Кисловодске, цены от 5 000 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
7 чудес ущелья Хасаут
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
21 отзыв
Популярное предложение
7 чудес ущелья Хасаут: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и культуры с экскурсией в ущелье Хасаут. Живописные виды, редкие животные и истории мест
«4️⃣ Ферма альпак — место обитания милых и невероятно контактных южноамериканских верблюдов, которые очень комфортно ощущают себя в местном климате»
Завтра в 09:00
1 июля в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
«Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы»
Сегодня в 10:00
27 июня в 10:00
120007 200 за всё до 4 чел.
Интерактивная квест-прогулка на лошадях
🐴 Конные прогулки
Квест
4 часа
Интерактивная квест-прогулка на лошадях
Из Кисловодска - по Лермонтовскому ущелью с заездом на ферму
«Задача — быстрее всех найти ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки»
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    20 июня 2024
    7 чудес ущелья Хасаут
    Чудесная экскурсия по красивому ущелью Хасаут, Эльбрус не открылся, но мы увидели много других красот. Нарзан вкусный, горы великолепны, альпаки милы и очаровательны. Даже 11 летней барышне все понравилось:)
  • Л
    Людмила
    18 июня 2024
    7 чудес ущелья Хасаут
    Мы очень благодарны Александру за прекрасно проведенную экскурсию. Ответственность, чувство такта, доброжелательность, желание показать лучшие места - всё это наш
    читать дальше

    экскурсовод! Ненавязчивый рассказ на протяжении всей поездки, включающий по ходу дела ответы на наши вопросы, грамотная речь и, конечно, любовь к своей малой родине вызывают уважение к рассказчику. Одно то, что Александр дважды свозил нас на смотровую площадку горы Шадмажсаз, чтобы мы могли увидеть Эльбрус во всей своей красоте при солнечном свете, подкупило и обрадовало! А остановки в невероятно красивых местах! Просто останавливались, чтобы погулять, полюбоваться и побыть наедине с природой. Экопарк, альпаки, долина нарзанов великолепны! Очищение души - это самое главное, что мы получили! СПАСИБО!!

  • А
    Алена
    7 июня 2024
    7 чудес ущелья Хасаут
    Отличная экскурсия, Эльбрус увидели, нарзанов попили, сусликов погоняли) Альпаки очень милые, покормить, пофотаться 👍🏻👍🏻👍🏻 Зайцев диких даже по дороге встретили) Александр приятный мужчина, все показал, подсказал) огромное спасибо!)
    Отличная экскурсия, Эльбрус увидели, нарзанов попили, сусликов погоняли) Альпаки очень милые, покормить, пофотаться 👍🏻👍🏻👍🏻 Зайцев дикихОтличная экскурсия, Эльбрус увидели, нарзанов попили, сусликов погоняли) Альпаки очень милые, покормить, пофотаться 👍🏻👍🏻👍🏻 Зайцев дикихОтличная экскурсия, Эльбрус увидели, нарзанов попили, сусликов погоняли) Альпаки очень милые, покормить, пофотаться 👍🏻👍🏻👍🏻 Зайцев диких
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Отличная поездка,замечательный молодой человек гид и водитель. Мы остались в полном восторге.
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Прекрасная поездка, особенно для туристов с детьми! Масса впечатлений, приятный. воспитанный водитель Умар! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На ферму»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 7 чудес ущелья Хасаут
  2. Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
  3. Интерактивная квест-прогулка на лошадях
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 11 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год на ферму, 35 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам