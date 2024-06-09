Приглашаю вас почувствовать себя настоящими первооткрывателями и отправиться в трекинг-тур по красотам Тебердинского заповедника. Мы насладимся видами перевала Гум-Баши и сделаем остановку возле чистейшей реки Уллу-Муруджу. А главной точкой нашего маршрута станут три Бакудских озера — одно прекраснее другого.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Река Уллу-Муруджу
- Первое Бадукское озеро
- Второе Бадукское озеро
- Третье Бадукское озеро
Описание экскурсии
Перевал Гум-Баши Перевал Гум-Баши, также известный как Маринский перевал, расположен на высоте 2187 метров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии. Это самый высокогорный автомобильный перевал в России. С его вершины можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус. Река Уллу-Муруджу Река Уллу-Муруджу — настоящая сказочная красота, словно вышедшая из фильма фэнтези. Уллу-Муруджу славится своей чистотой и является одной из самых чистых рек в Европе, включенной в список культурного наследия ЮНЕСКО. Говорят, что проходя через горные склоны с залежами серебряной руды, вода насыщается ионами серебра, поэтому она не только чистейшая и пригодная для питья, но и очень вкусная. «Бадукские озера» Один из красивейших маршрутов Домбая. Все три озера очень живописны и потому являются одной из самых популярных достопримечательностей Тебердинского заповедника, на территории которого они находятся. Маршрут до Бадукских озер займет 4–5 часов и считается походом одного дня. Но прежде чем увидеть красоту горных озер придется изрядно попотеть, преодолевая подъем за подъемом. К озерам ведёт благоустроенная маркированная тропа, путь пролегает через реликтовый хвойный лес с длительным подъемом в гору.
Но идти не
Тяжело, потому как густой окружающий лес спасает от палящего солнца, а лесная тропинка удобная и мягкая для ходьбы. Протяженность маршрута составляет 4 километра в одну сторону. Перепад высот — 700 метров. Если двигаться не спеша и делать остановки, дорога туда и обратно займет около 6 часов. Важная информация:
- Маршрут на озера сравнительно не тяжелый и не требует специальной альпинистской подготовки, но физическую нагрузку вы получите точно!
- Экскурсия сезонная и проводится только с июня по октябрь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Река Уллу-Муруджу
- Первое Бадукское озеро
- Второе Бадукское озеро
- Третье Бадукское озеро
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом.
Что не входит в цену
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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