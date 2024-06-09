Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам

Неизведанные тропинки Домбая
Приглашаю вас почувствовать себя настоящими первооткрывателями и отправиться в трекинг-тур по красотам Тебердинского заповедника. Мы насладимся видами перевала Гум-Баши и сделаем остановку возле чистейшей реки Уллу-Муруджу. А главной точкой нашего маршрута станут три Бакудских озера — одно прекраснее другого.
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Неизведанные тропинки Домбая: трекинг к Бадукским озерам
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Река Уллу-Муруджу
  • Первое Бадукское озеро
  • Второе Бадукское озеро
  • Третье Бадукское озеро

Описание экскурсии

Перевал Гум-Баши Перевал Гум-Баши, также известный как Маринский перевал, расположен на высоте 2187 метров над уровнем моря в Карачаево-Черкесии. Это самый высокогорный автомобильный перевал в России. С его вершины можно насладиться потрясающими видами на плато Бийчесын, Кавказский хребет и гору Эльбрус. Река Уллу-Муруджу Река Уллу-Муруджу — настоящая сказочная красота, словно вышедшая из фильма фэнтези. Уллу-Муруджу славится своей чистотой и является одной из самых чистых рек в Европе, включенной в список культурного наследия ЮНЕСКО. Говорят, что проходя через горные склоны с залежами серебряной руды, вода насыщается ионами серебра, поэтому она не только чистейшая и пригодная для питья, но и очень вкусная. «Бадукские озера» Один из красивейших маршрутов Домбая. Все три озера очень живописны и потому являются одной из самых популярных достопримечательностей Тебердинского заповедника, на территории которого они находятся. Маршрут до Бадукских озер займет 4–5 часов и считается походом одного дня. Но прежде чем увидеть красоту горных озер придется изрядно попотеть, преодолевая подъем за подъемом. К озерам ведёт благоустроенная маркированная тропа, путь пролегает через реликтовый хвойный лес с длительным подъемом в гору.

Но идти не

Тяжело, потому как густой окружающий лес спасает от палящего солнца, а лесная тропинка удобная и мягкая для ходьбы. Протяженность маршрута составляет 4 километра в одну сторону. Перепад высот — 700 метров. Если двигаться не спеша и делать остановки, дорога туда и обратно займет около 6 часов. Важная информация:
  • Маршрут на озера сравнительно не тяжелый и не требует специальной альпинистской подготовки, но физическую нагрузку вы получите точно!
  • Экскурсия сезонная и проводится только с июня по октябрь.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Река Уллу-Муруджу
  • Первое Бадукское озеро
  • Второе Бадукское озеро
  • Третье Бадукское озеро
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом.
Что не входит в цену
  • Экологический сбор
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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