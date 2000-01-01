С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус
С плато Бермамыт (высота 2600 м) открывается лучший вид на Эльбрус.
Это уникальное место еще не настолько популярно среди туристов, так как добраться до него возможно не на каждом автомобиле.
Именно поэтому мы отправимся на комфортабельном джипе, которому под силу любые препятствия.
Во время тура Вы не только насладитесь невероятными панорамами, сделаете множество фотографий, но и узнаете много интересной информации о традициях, культуре и жизни местного населения в целом. Закат на плато — это невероятное и очень красивое зрелище, в котором Вы сидите на первом ряду.
Это уникальное место еще не настолько популярно среди туристов, так как добраться до него возможно не на каждом автомобиле.
Именно поэтому мы отправимся на комфортабельном джипе, которому под силу любые препятствия.
Во время тура Вы не только насладитесь невероятными панорамами, сделаете множество фотографий, но и узнаете много интересной информации о традициях, культуре и жизни местного населения в целом. Закат на плато — это невероятное и очень красивое зрелище, в котором Вы сидите на первом ряду.
Что вы увидите 🤩
- Эльбрус
- Кавказский хребет
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- Альпийские луга
Об экскурсии
Путь до плато Бермамыт уже представляет собой увлекательное приключение. Вас ожидает дорога по внедорожью длиною в 40 километров через скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. Достигнув плато Бермамыт, Вы будете впечатлены формой скал и красотой местных панорам. Перед вами предстанет величественный Эльбрус, окруженный Кавказским хребтом, а также горы Бештау, Машук и Верблюд.
Многие едут на Бермамыт в поисках вдохновения, как это делали в своё время Антон Павлович Чехов и Михаил Юрьевич Лермонтов (который даже написал картину, когда находился на плато).
Бермамыт — идеальное место для фотосессий и создания уникальных кадров. Скалы-монахи, амфитеатр и другие невероятные локации поразят Вас своей красотой.
Не забудьте взять с собой:
- теплую одежду (ближе к вечеру на плато может быть прохладно)
- воду, термос с чаем
- перекус (по желанию)
- наличные деньги (в рамках тура предусмотрена остановка в горном кафе, где Вы сможете отведать местную кухню)
- экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 1000 рублей), в Пятигорске и Железноводске (доплата составит 2000 рублей)
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения
- По договоренности
- Важная информация
- Не забудьте взять с собой:
- теплую одежду (ближе к вечеру на плато может быть прохладно)
- воду, термос с чаем
- перекус (по желанию)
- наличные деньги (в рамках тура предусмотрена остановка в горном кафе, где Вы сможете отведать местную кухню)
- экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 1000 рублей), в Пятигорске и Железноводске (доплата составит 2000 рублей)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 14:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно в 14:00
Артем З.
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