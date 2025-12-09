Приглашаю на экскурсию по истокам курорта — туда, где зарождалась слава Кисловодска.
Мы прогуляемся от древней крепости по историческому Курортному бульвару и аллеям Нижнего парка, увидим знаменитую Колоннаду и дойдем до нарзанной галереи. Вы узнаете, как скромный посёлок у горной реки превратился в легендарную жемчужину Кавказа.
Описание экскурсииПредставьте себе набережную горной реки, где два века назад совершали променад аристократы, утончённые дамы под кружевными зонтиками и врачи, открывшие миру целебную силу нарзана. Именно здесь всё начиналось. Что вас ожидает На экскурсии мы пройдём по историческому Курортному бульвару и аллеям Нижнего парка, узнаем, как скромный поселок превратился в легендарный курорт. Мы заглянем в прошлое у стен древней крепости, полюбуемся парадным входом в курортную жизнь — величественной Колоннадой и зайдём в роскошную Нарзанную галерею, где вы сможете попробовать знаменитую воду прямо из источника. Это прогулка, которая соединит историю и современность, позволив вам не только увидеть главные достопримечательности, но и почувствовать, чем дышит и живёт Кисловодск сегодня.
Каждый день в 09:30 и в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость
- Нижний парк
- Колоннада
- Нарзанная галерея
- Курортный бульвар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, Мира 2
Завершение: Курортный бульвар 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:30 и в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кисловодска
