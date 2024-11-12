Кисловодск даёт здоровье телу человека, но главное — лечит душу! Это царство чистейшего горного воздуха, горных рек, великолепных парков и старинных особняков. Я с радостью стану вашим проводником по этому сказочному городу.
Покажу все основные достопримечательности, поделюсь историей курорта и биографиями его знаменитых людей.
Покажу все основные достопримечательности, поделюсь историей курорта и биографиями его знаменитых людей.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Сокровища Курортного парка
Мы неспешно пройдём по знаменитому Курортному парку. Рассмотрим старинную крепость, с которой начинался Кисловодск, и находки местных археологов. Полюбуемся павильонами Стеклянная струя и Царская площадка. Поговорим о восстановлении главного храма города — Свято-Никольского собора — сфотографируемся у Цветочного календаря и отыщем старинную Читальню.
Променад по городу и нескучные истории
Гуляя по пешеходному Курортному бульвару, вы услышите легенды и истории о первых жителях Кисловодска. Оцените замок в готическом стиле, увидите действующие старинные санатории и пройдёте по «Пятачку». А ещё узнаете, почему местный нарзан называют «кисловодским шампанским». Завершится экскурсия у самого красивого здания города — Главных Нарзанных ванн.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
во вторник и среду в 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
|Дети с 7 лет до 12 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 1228 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я родилась и выросла в Кисловодске, работаю гидом больше 15 лет. Ещё в школьные годы увлеклась туризмом — и горы навсегда покорили моё сердце. Много езжу по Кавказу, хорошо знаю и люблю наш край. С удовольствием показываю его гостям, всегда учитывая индивидуальные пожелания. До встречи!Задать вопрос
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Кисловодска
Узнайте о богатой истории Кисловодска, прогуляйтесь по Курортному парку и посетите Лермонтовскую скалу. Комфортная экскурсия на автомобиле для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
В трендеЭкскурсия-спектакль в Кисловодске
Станьте частью захватывающего иммерсивного променада в Кисловодске. Окунитесь в историю города через 3D-звучание, игры и танцы
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
9 ноя в 15:00
1 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
7 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.