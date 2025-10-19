Мы отправляемся в путешествие по живописной Кабардино-Балкарии. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности.
Мы проедем через перевал Актопрак, увидим бирюзовое озеро Гижгит, спрятанное среди гор, и узнаем его тайну.
А еще полюбуемся мощью Чегемских водопадов и прикоснемся к истории древнего селения Эль-Тюбю, окутанного легендами.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПриглашаем в яркое, комфортное незабываемое путешествие по Кабардино-Балкарии, к смотровым площадкам перевала Актопрак. Полюбуемся видами озера Гижгит, Чегемскими водопадами, раскроем тайну древнего села Эль-Тюбю. + Перевал Актопрак проедем по живописной сказочной дороге Красоты связывающих два ущелья Чегемское и Баксанское. + Озеро Гижгит которое скрывается среди величественных и прекрасных в любое время года вершин, оно словно бриллиант в чарующем обрамлении гор, вода в нём изумрудно- бирюзового цвета. Узнаете почему в нём нельзя купаться. + Село Эль-Тюбю город мёртвых, окутанный тайнами и легендами, завораживает с первых секунд. Почему его так называют? + Чегемские водопады - горная бурная река, каньон утопающий в зелени летом, а зимой его украшают многотонные сосульки искрящиеся в солнечных лучах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемские водопады
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
- Село Эль-Тюбю
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный бульвар, 21
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 окт 2025
Незабываемые впечатления, потрясающие виды!!! Сергей очень внимательный и интересный гид. С отличным чувством юмора! 😘 Ад все красивые локации по всему маршруту. У меня был день рождения - запомню его надолго и сохраню впечатления! Всем рекомендую
И
Ирина
22 июл 2025
Хотелось бы от всего сердца поблагодарить гида-водителя Михаила за экскурсию на перевал Актопрак и озеро Гижгит, Чегемское ущелье. На всех локациях выбирались самые интересные и прекрасные виды. Всё путешествие сопровождалось
Е
Елена
20 июл 2025
Джипинг-поездка на перевал Актопрак и озеро Гижгит 04 мая 2025 года. Хотелось бы выразить благодарность нашему сегодняшнему гиду (и талантливому водителю) Рустаму. Его профессионализм и предупредительность добавили положительных эмоций нашему горному путешествия. Надеемся, что руководство компании также ценит своих замечательных сотрудников как и мы!)
Т
Татьяна
27 апр 2025
Ребята крутые! Брали у них 2 экскурсии на джипах: плато Бермамыт и перевал Актопрак+озеро Гижгит. Остались очень довольны!!! Красивые места, комфортабельный транспорт, классные водители-гиды!!! Все рассказали, показали, отвезли на все
А
Анна
27 апр 2025
Брали экскурсии на джипах: на плато Бермамыт и на перевал Актопрак+озеро Гижгит. Получили море положительных эмоций. Много интересных локаций, дают достаточно времени для фото, профессиональные водители, размещение в салоне комфортное,
Е
Екатерина
3 ноя 2024
Сейчас каникулы и обратились в турфирму Фортуна за подбором экскурсий. Большой выбор экскурсии:Медовые водопады, Домбай, Эльбрус,Грозный. И даже на джипах есть экскурсии. Мы выбрали Грозный. Нина Юрьевна очень грамотный экскурсовод,
С
Стас
31 окт 2024
Все супер хорошее агентство. Хочу сказать спасибо очень хорошему человеку экскурсоводу Инне и спасибо большое водителю Роману за хорошую поездку класс всем советую
Э
Эльвира
4 сен 2024
Экскурсия на Актапрак и озеро Гижгит просто топчик, виды завораживают, уже многое видели но в очередной раз поражаюсь красоте гор и рельефам Кавказа, водитель Михаил просто супер водитель и очень много рассказывал интересного, компания подобралась шикарная
М
Мира
20 июн 2024
Ездили в джип-тур на перевал Актопрак. Огромное благодарность нашему водителю и экскурсоводу Роману за этот прекрасный и интересный день!!! Замечательная поездка получилась, море впечатлений!
