интересные локации, дали достаточно времени чтоб пофотографироваться и насладиться красивыми видами гор. Накануне экскурсии с тобой связывается водитель-гид, проговаривает во сколько тебя заберут, какие вещи с собой нужно взять, ему можно задать все интересующие вопросы. Было приятно, что оба раза нас забирали практически от самого подъезда. Обе наши экскурсии были на целый день (выезд в 6-7 утра, возвращение 18-20 вечера). Экскурсия на плато Бермамыт непростая (особенно весной) - нет асфальтированной дороги и будете ехать по пересеченной местности, но оно того стоит -виды отпад! Спасибо нашему водителю-гиду Турпалу за юмор, интересный рассказ и очень вкусный чай с печеньками, которым мы согревались на вершине плато Бермамыт. Экскурсия на перевал Актопрак+озеро Гижгит -мы вообще не заметили как пролетело время! Виды гор по этому маршруту вообще улёт-всем рекомендую! Спасибо нашему водителю-гиду Рустаму! Было весело, интересно, вкусные завтраки и обеды в местных кафе(оплачиваются самостоятельно), мы даже заехали на парадром Чегем и желающие полетали на парапланах. Ощущения потрясающие, это точно того стоит! Турагентство Фортуна точно рекомендуем! И будем к ним обращаться еще раз когда приедем в КМВ.