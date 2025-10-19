Мои заказы

Перевал Актопрак, Чегемские водопады и озеро Гижгит

Мы отправляемся в путешествие по живописной Кабардино-Балкарии. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности.

Мы проедем через перевал Актопрак, увидим бирюзовое озеро Гижгит, спрятанное среди гор, и узнаем его тайну.

А еще полюбуемся мощью Чегемских водопадов и прикоснемся к истории древнего селения Эль-Тюбю, окутанного легендами.
Описание экскурсии

Приглашаем в яркое, комфортное незабываемое путешествие по Кабардино-Балкарии, к смотровым площадкам перевала Актопрак. Полюбуемся видами озера Гижгит, Чегемскими водопадами, раскроем тайну древнего села Эль-Тюбю. + Перевал Актопрак проедем по живописной сказочной дороге Красоты связывающих два ущелья Чегемское и Баксанское. + Озеро Гижгит которое скрывается среди величественных и прекрасных в любое время года вершин, оно словно бриллиант в чарующем обрамлении гор, вода в нём изумрудно- бирюзового цвета. Узнаете почему в нём нельзя купаться. + Село Эль-Тюбю город мёртвых, окутанный тайнами и легендами, завораживает с первых секунд. Почему его так называют? + Чегемские водопады - горная бурная река, каньон утопающий в зелени летом, а зимой его украшают многотонные сосульки искрящиеся в солнечных лучах.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чегемские водопады
  • Перевал Актопрак
  • Озеро Гижгит
  • Село Эль-Тюбю
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный бульвар, 21
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Наталья
19 окт 2025
Незабываемые впечатления, потрясающие виды!!! Сергей очень внимательный и интересный гид. С отличным чувством юмора! 😘 Ад все красивые локации по всему маршруту. У меня был день рождения - запомню его надолго и сохраню впечатления! Всем рекомендую
Ирина
22 июл 2025
Хотелось бы от всего сердца поблагодарить гида-водителя Михаила за экскурсию на перевал Актопрак и озеро Гижгит, Чегемское ущелье. На всех локациях выбирались самые интересные и прекрасные виды. Всё путешествие сопровождалось
подробным рассказом об истории края, окружающей природе и животном мире. Много ездили по горным дорогам, серпантинам, но, поскольку водитель -мастер своего дела и очень опытный, все очень аккуратно и не страшно. Машина ухожена, исправна, сделана шумоизоляция, что немаловажно. Очень рекомендуем эту экскурсию и именно с Михаилом! Огромное спасибо!

Елена
20 июл 2025
Джипинг-поездка на перевал Актопрак и озеро Гижгит 04 мая 2025 года. Хотелось бы выразить благодарность нашему сегодняшнему гиду (и талантливому водителю) Рустаму. Его профессионализм и предупредительность добавили положительных эмоций нашему горному путешествия. Надеемся, что руководство компании также ценит своих замечательных сотрудников как и мы!)
Татьяна
27 апр 2025
Ребята крутые! Брали у них 2 экскурсии на джипах: плато Бермамыт и перевал Актопрак+озеро Гижгит. Остались очень довольны!!! Красивые места, комфортабельный транспорт, классные водители-гиды!!! Все рассказали, показали, отвезли на все
интересные локации, дали достаточно времени чтоб пофотографироваться и насладиться красивыми видами гор. Накануне экскурсии с тобой связывается водитель-гид, проговаривает во сколько тебя заберут, какие вещи с собой нужно взять, ему можно задать все интересующие вопросы. Было приятно, что оба раза нас забирали практически от самого подъезда. Обе наши экскурсии были на целый день (выезд в 6-7 утра, возвращение 18-20 вечера). Экскурсия на плато Бермамыт непростая (особенно весной) - нет асфальтированной дороги и будете ехать по пересеченной местности, но оно того стоит -виды отпад! Спасибо нашему водителю-гиду Турпалу за юмор, интересный рассказ и очень вкусный чай с печеньками, которым мы согревались на вершине плато Бермамыт. Экскурсия на перевал Актопрак+озеро Гижгит -мы вообще не заметили как пролетело время! Виды гор по этому маршруту вообще улёт-всем рекомендую! Спасибо нашему водителю-гиду Рустаму! Было весело, интересно, вкусные завтраки и обеды в местных кафе(оплачиваются самостоятельно), мы даже заехали на парадром Чегем и желающие полетали на парапланах. Ощущения потрясающие, это точно того стоит! Турагентство Фортуна точно рекомендуем! И будем к ним обращаться еще раз когда приедем в КМВ.

Анна
27 апр 2025
Брали экскурсии на джипах: на плато Бермамыт и на перевал Актопрак+озеро Гижгит. Получили море положительных эмоций. Много интересных локаций, дают достаточно времени для фото, профессиональные водители, размещение в салоне комфортное,
не тесно. Экскурсия на плато Бермамыт по бездорожью, но виды просто завораживающие!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Торпалу за интересный рассказ, юмор, горячий чай. Экскурсия на перевал Актопрак на целый день (выехали в 6 утра приехали в 8 вечера), включает заезд на парадром для тех, кто хотел полетать. Спасибо водителю-гиду Рустаму, что учел все наши пожелания, было интересно, были вкусные завтрак и обед в местных кафе (оплата самостоятельно). Рекомендую Турагентство «Фортуна». При следующем посещении Кисловодска непременно обращусь в это турагентсво.

Екатерина
3 ноя 2024
Сейчас каникулы и обратились в турфирму Фортуна за подбором экскурсий. Большой выбор экскурсии:Медовые водопады, Домбай, Эльбрус,Грозный. И даже на джипах есть экскурсии. Мы выбрали Грозный. Нина Юрьевна очень грамотный экскурсовод,
много знает красивых мест и столько историй рассказывает, слушать ее, смотреть с ней и гулять по городу одно удовольствие. Настолько все организовано и продуманно. Остались довольны и обязательно посетим все места.

Стас
31 окт 2024
Все супер хорошее агентство. Хочу сказать спасибо очень хорошему человеку экскурсоводу Инне и спасибо большое водителю Роману за хорошую поездку класс всем советую
Эльвира
4 сен 2024
Экскурсия на Актапрак и озеро Гижгит просто топчик, виды завораживают, уже многое видели но в очередной раз поражаюсь красоте гор и рельефам Кавказа, водитель Михаил просто супер водитель и очень много рассказывал интересного, компания подобралась шикарная
Мира
20 июн 2024
Ездили в джип-тур на перевал Актопрак. Огромное благодарность нашему водителю и экскурсоводу Роману за этот прекрасный и интересный день!!! Замечательная поездка получилась, море впечатлений!

