Вас ждет пешеходная экскурсия по красивейшему ущелью реки Аликоновки, на которой вы познакомитесь с природными и архитектурными шедеврами в его окрестностях — скалами, роскошными субальпийскими лугами и знаменитыми Медовыми водопадами.

Алена Ваш гид в Кисловодске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии Вы узнаете историю аланского периода Аликоновского ущелья, увидите основной строительный материал региона Кавказских Минеральных вод ХIХ – ХХ вв – доломитизированный известняк. Познакомитесь с геологической летописью Кавказа и следами древних морей, кольцом пригородных лесов и живыми обитателями предгорий. Мы обсудим исторические этапы жизни народов центрального Кавказа. Узнаем секреты и особенности Карачаевской породы лошадей, условия их жизни и разведения. Еще, у нас будет возможность прокатиться на самом протяженном Зип-лайне в России или совершить конную прогулку над ущельем. Важная информация: Протяженность маршрута в одну сторону составляет 8 км. Есть возможность вернуться обратно в Кисловодск на такси за дополнительную плату. Выбирайте удобную обувь и многослойную одежду. Пригодится головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также зонт или дождевик на случай внезапной непогоды. Желательно взять с собой воду и легкий перекус, наличные деньги и заряженный телефон для атмосферных фото.

