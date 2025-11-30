Мои заказы

Пешком по Аликоновскому ущелью

Мы подготовили оптимальный треккинг-маршрут для людей разных возрастных групп и уровней физической подготовки в окрестностях Кисловодска.

Вас ждет пешеходная экскурсия по красивейшему ущелью реки Аликоновки, на которой вы познакомитесь с природными и архитектурными шедеврами в его окрестностях — скалами, роскошными субальпийскими лугами и знаменитыми Медовыми водопадами.
Пешком по Аликоновскому ущелью

Описание экскурсии

Вы узнаете историю аланского периода Аликоновского ущелья, увидите основной строительный материал региона Кавказских Минеральных вод ХIХ – ХХ вв – доломитизированный известняк. Познакомитесь с геологической летописью Кавказа и следами древних морей, кольцом пригородных лесов и живыми обитателями предгорий. Мы обсудим исторические этапы жизни народов центрального Кавказа. Узнаем секреты и особенности Карачаевской породы лошадей, условия их жизни и разведения. Еще, у нас будет возможность прокатиться на самом протяженном Зип-лайне в России или совершить конную прогулку над ущельем. Важная информация: Протяженность маршрута в одну сторону составляет 8 км. Есть возможность вернуться обратно в Кисловодск на такси за дополнительную плату. Выбирайте удобную обувь и многослойную одежду. Пригодится головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также зонт или дождевик на случай внезапной непогоды. Желательно взять с собой воду и легкий перекус, наличные деньги и заряженный телефон для атмосферных фото.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан «Замок коварства и любви»
  • Каменные образы героев легенды о любви и предательстве
  • Скалы Броненосец и Миноносец
  • Отроги Пастбищного хребта
  • Карьер по добыче гранитной крошки
  • Смотровая площадка на ущелье и песчаный пояс Сарматского моря
  • Медовые водопады
Что включено
  • Треккинг-маршрут
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресторан «Замок Коварства и Любви», пос. Аликоновка, Прямая улица, 119
Завершение: Медовые водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Протяженность маршрута в одну сторону составляет 8 км. Есть возможность вернуться обратно в Кисловодск на такси за дополнительную плату
  • Выбирайте удобную обувь и многослойную одежду. Пригодится головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также зонт или дождевик на случай внезапной непогоды
  • Желательно взять с собой воду и легкий перекус, наличные деньги и заряженный телефон для атмосферных фото
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кисловодска

