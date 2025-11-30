Мы подготовили оптимальный треккинг-маршрут для людей разных возрастных групп и уровней физической подготовки в окрестностях Кисловодска.
Вас ждет пешеходная экскурсия по красивейшему ущелью реки Аликоновки, на которой вы познакомитесь с природными и архитектурными шедеврами в его окрестностях — скалами, роскошными субальпийскими лугами и знаменитыми Медовыми водопадами.
Вас ждет пешеходная экскурсия по красивейшему ущелью реки Аликоновки, на которой вы познакомитесь с природными и архитектурными шедеврами в его окрестностях — скалами, роскошными субальпийскими лугами и знаменитыми Медовыми водопадами.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВы узнаете историю аланского периода Аликоновского ущелья, увидите основной строительный материал региона Кавказских Минеральных вод ХIХ – ХХ вв – доломитизированный известняк. Познакомитесь с геологической летописью Кавказа и следами древних морей, кольцом пригородных лесов и живыми обитателями предгорий. Мы обсудим исторические этапы жизни народов центрального Кавказа. Узнаем секреты и особенности Карачаевской породы лошадей, условия их жизни и разведения. Еще, у нас будет возможность прокатиться на самом протяженном Зип-лайне в России или совершить конную прогулку над ущельем. Важная информация: Протяженность маршрута в одну сторону составляет 8 км. Есть возможность вернуться обратно в Кисловодск на такси за дополнительную плату. Выбирайте удобную обувь и многослойную одежду. Пригодится головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также зонт или дождевик на случай внезапной непогоды. Желательно взять с собой воду и легкий перекус, наличные деньги и заряженный телефон для атмосферных фото.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Замок коварства и любви»
- Каменные образы героев легенды о любви и предательстве
- Скалы Броненосец и Миноносец
- Отроги Пастбищного хребта
- Карьер по добыче гранитной крошки
- Смотровая площадка на ущелье и песчаный пояс Сарматского моря
- Медовые водопады
Что включено
- Треккинг-маршрут
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресторан «Замок Коварства и Любви», пос. Аликоновка, Прямая улица, 119
Завершение: Медовые водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Протяженность маршрута в одну сторону составляет 8 км. Есть возможность вернуться обратно в Кисловодск на такси за дополнительную плату
- Выбирайте удобную обувь и многослойную одежду. Пригодится головной убор, солнцезащитные очки и крем, а также зонт или дождевик на случай внезапной непогоды
- Желательно взять с собой воду и легкий перекус, наличные деньги и заряженный телефон для атмосферных фото
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Групповая
Северная Осетия и её живописные ущелья
Путешествие через ущелья Северной Осетии обещает незабываемые виды и истории. Узнайте о древних постройках и трагических событиях, которые скрывают эти места
Начало: У Колоннады
Расписание: в воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
7 дек в 06:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная экскурсия: Берёзовское ущелье и каньоны Кисловодска
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3200 ₽ за человека