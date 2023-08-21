Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем
После пешей прогулки вы пересядете на лошадей и вместе с инструктором отправитесь в незабываемое путешествие по альпийским лугам. Вы услышите легенды, узнаете о традициях коневодства и побываете в местах, где гнездятся орлы.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Поездка в горы
Мы встретимся в Кисловодске и перед основной частью программы заедем в кафе позавтракать. Затем направимся на плато Бермамыт, которое по красоте ничем не уступает знаменитым скалам Аризоны и Гранд-Каньону.
Вы полюбуетесь Кавказский хребтом и Эльбрусом, увидите природный «амфитеатр» и скалы «Два монаха». А самые смелые путешественники смогут пройти по выступу скалы и сделать невероятные фото над пропастью. Мы расскажем историю края и самого плато, а также откроем легенды этих мест. Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в одном из кафе.
Оседлать коня
Во второй части путешествия мы переместимся в село Элькуш. Вы пересядете на настоящих карачаевских жеребцов и отправитесь на конную прогулку по альпийским лугам над Берёзовским ущельем (1 час). Наши опытные гиды-инструкторы будут сопровождать вас и помогать на протяжении всего маршрута.
Вы узнаете о традициях коневодства на Кавказе и особенностях местной породы лошадей, послушаете древние легенды села Элькуш и увидите парящих в небе диких орлов. Мы остановимся на привал в месте, похожем на плато Бермамыт, и вы сравните мини-плато с настоящим каньоном!
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике. Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа, из которых 1,5–2 часа по бездорожью.
- В стоимость не входит питание в кафе с местной кухней (200–600 руб. /чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе
- Для конной прогулки рекомендуем тёплую и свободную одежду, удобную и закрытую обувь. В горах и днём, и после захода солнца может быть прохладно.
- Если есть желание покормить лошадей после прогулки, советуем взять с собой сахар, морковку или яблоки
- Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 7 лет
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Организаторы постоянно были на связи, накануне всё подробно объяснили по телефону. Лошадки очень спокойные, справились даже те, кто сели первый раз. Виды невероятные!!! Это просто необходимо увидеть, совершенно волшебные места!!! Гид не давал скучать по дороге. Однозначно рекомендуем!