Аул Хасаут. Расположенный между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки, этот аул не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древней истории: руины крепости VI века, наскальные рисунки 3-го тысячелетия до н. э., а также заброшенные постройки.

Урочище Джилы-Су. В теплый сезон у вас будет возможность искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой, посетить красивейшие водопады и увидеть долину замков. Здесь же вы попробуете разные виды нарзана.

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по маршруту, о котором мечтают многие любители гор! Вас ждет подъем к труднодоступному плато Бермамыт, посещение загадочного древнего аула, а также путешествие по самой красивой дороге в России до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуйте, как суета повседневной жизни отступает перед грандиозностью природы. Что вас ожидает:• Плато Бермамыт. Плато высотой 2592 метра над уровнем моря. Приготовьтесь любоваться «космическими» панорамами с лучшими видами на Эльбрус.