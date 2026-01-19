По старинным улочкам и паркам Кисловодска

Исследовать памятные места и узнать, как появилась здесь курортная жизнь
Вы прогуляетесь по главным уголкам города — по Нижнему парку и Курортному бульвару, мимо колоннады и ванн, роскошных вилл и исторического вокзала.

Услышите рассказы о первых отдыхающих, водяном обществе, изобретении местного шампанского и благоустройстве Кисловодска. И обязательно продегустируете воду из источников.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

На нашем пути:

  • Кисловодская крепость, где началась история города.
  • Нижний парк и его достопримечательности — Дамский мостик, Стеклянная струя, парящие камни, Лермонтовская площадка.
  • открыточная колоннада и первые элитные гостиницы.
  • Нарзанная галерея — одно из самых старых зданий города.
  • Курортный бульвар и места съёмок фильма «Чебурашка».
  • современный сквер имени первопоселенца Реброва.
  • старый вокзал, исторические виллы и роскошные особняки.

Вы узнаете:

  • о предпосылках основания здесь русской цивилизации, первопоселенцах и первых отдыхающих.
  • изобретении местного шампанского.
  • первых исследователях кислого источника.
  • судьбах хозяев местных вилл и архитекторах, что строили шедевры южного модерна.
  • чем знаменит Кисловодский парк и почему он не имеет отношения к городу.
  • как лечилось и развлекалось водяное общество.
  • как благоустроили источник нарзана и возвели величественное здание вокруг него.

Организационные детали

  • Мы пройдём около около 5 км.
  • Если вы с детьми, добавим элементы квесты, чтобы юные путешественники не скучали.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1818 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

А
Большое спасибо гиду Марии за интересную экскурсию. Не смотря на холодную погоду, не было желания все завершить, гуляли с большим удовольствием под интересные рассказы

