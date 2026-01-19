Вы прогуляетесь по главным уголкам города — по Нижнему парку и Курортному бульвару, мимо колоннады и ванн, роскошных вилл и исторического вокзала.
Услышите рассказы о первых отдыхающих, водяном обществе, изобретении местного шампанского и благоустройстве Кисловодска. И обязательно продегустируете воду из источников.
Услышите рассказы о первых отдыхающих, водяном обществе, изобретении местного шампанского и благоустройстве Кисловодска. И обязательно продегустируете воду из источников.
Описание экскурсии
На нашем пути:
- Кисловодская крепость, где началась история города.
- Нижний парк и его достопримечательности — Дамский мостик, Стеклянная струя, парящие камни, Лермонтовская площадка.
- открыточная колоннада и первые элитные гостиницы.
- Нарзанная галерея — одно из самых старых зданий города.
- Курортный бульвар и места съёмок фильма «Чебурашка».
- современный сквер имени первопоселенца Реброва.
- старый вокзал, исторические виллы и роскошные особняки.
Вы узнаете:
- о предпосылках основания здесь русской цивилизации, первопоселенцах и первых отдыхающих.
- изобретении местного шампанского.
- первых исследователях кислого источника.
- судьбах хозяев местных вилл и архитекторах, что строили шедевры южного модерна.
- чем знаменит Кисловодский парк и почему он не имеет отношения к городу.
- как лечилось и развлекалось водяное общество.
- как благоустроили источник нарзана и возвели величественное здание вокруг него.
Организационные детали
- Мы пройдём около около 5 км.
- Если вы с детьми, добавим элементы квесты, чтобы юные путешественники не скучали.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1818 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо гиду Марии за интересную экскурсию. Не смотря на холодную погоду, не было желания все завершить, гуляли с большим удовольствием под интересные рассказы
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «По старинным улочкам и паркам Кисловодска»
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование курортного Кисловодска
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На электрогибридных велосипедах по парку Кисловодска
Активно, весело и красиво погулять по самому большому парку в Европе
Начало: На Вокзальной улице
22 мая в 08:00
26 мая в 08:00
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодский парк: прогулка со смыслом
Увлекательная прогулка по Кисловодскому парку, где вас ждут Красные грибы, Храм воздуха и великолепные виды с горы Красное солнышко
Начало: У санатория «Заря»
Сегодня в 10:00
22 мая в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Погрузитесь в историю и природу Кисловодского парка, исследуя уникальные маршруты, где можно увидеть Красные грибы и следы древнего океана
Начало: В районе санатория «Заря»
22 мая в 15:00
23 мая в 10:00
6667 ₽ за всё до 5 чел.
от 6500 ₽ за экскурсию