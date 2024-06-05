1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
Завтра в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
С камерой по Кисловодску
Оставить воспоминания о путешествии не только в памяти, но и на фотографиях
Начало: На Курортном бульваре
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
- ААнастасия5 июня 2024Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
- ВВарвара3 июня 2024Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)
- ТТатьяна3 июня 2024Все хорошо! Погода только подкачала!
- ВВиктория3 июня 2024Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
- ВВиктория2 июня 2024Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
- ССергей31 мая 2024Когда выбирали экскурсию, читали отзывы. Купились на отличные отзывы о Карене. Но когда забронировали, получили сообщение, что экскурсию нам будет
- ННиколай29 мая 2024Замечательная экскурсия, и благодаря интересному рассказу и маршруту от гида Елены, мы посмотрели много достопримечательностей, получили много информации об истории города, и действительно, влюбились в Кисловодск.
- ИИрина29 мая 2024Огромное спасибо организаторам экскурсии,очень неординарно,нескучно,много информации,которую на обычных экскурсиях не услышишь. Постоянно меняется аудио сопровождение,что позволяет услышать город,представить его жизнь в далёком прошлом. Молодцы, спасибо!
- ВВероника28 мая 2024это была лучшая экскурсия в моей жизни. Все настолько интересно и классно подано! Смешные шуточки,классные занятия,интересные рассказы! Озвучка качественная,все отлично слышно,наушники
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Курортный бульвар»
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