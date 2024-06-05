Курортный бульвар – экскурсии в Кисловодске

Найдено 17 экскурсий в категории «Курортный бульвар» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Кисловодск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
13 июня в 10:00
14 июня в 10:30
от 5 000 за всё до 20 чел.
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
143 отзыва
Кисловодск: история и культура за 90 минут
Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Начало: У Колоннады
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 32002 880 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320 за всё до 6 чел.
Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
134 отзыва
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
Завтра в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000 за всё до 25 чел.
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
133 отзыва
Кисловодск: прогулка длиною в 200 лет
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
Начало: Ж. д вокзал, привокзальная площадь, под часами
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Барские дачи Кисловодска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
5 800 за всё до 7 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900 за всё до 6 чел.
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
142 отзыва
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
1 000 за человека
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
С камерой по Кисловодску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
С камерой по Кисловодску
Оставить воспоминания о путешествии не только в памяти, но и на фотографиях
Начало: На Курортном бульваре
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
От героев иных времён не осталось порой имён
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
    Ирина прекрасный рассказчик. Ответила на вопросы, расширила кругозор и взрослым, и детям. Сориентировала по интересным местам города.
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
  • В
    Варвара
    3 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулкаСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулкаСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
    Все хорошо! Погода только подкачала!
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Когда выбирали экскурсию, читали отзывы. Купились на отличные отзывы о Карене. Но когда забронировали, получили сообщение, что экскурсию нам будет
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    проводить сын Карена, Аркадий. Расстроились и насторожились, но отменять не стали. И как оказалось не зря! Аркадий замечательный, лёгкий в общении и очень эрудированный человек. Грамотная речь, увлекательные рассказы. Обширные знания о городах в разные эпохи, в том числе и современные. Разбавляет рассказы тонким чувством юмора. Молодой человек искренне любит свою работу и получает удовольствие от общения с туристами. К сожалению мы так и не познакомились с Кареном. Но познакомились и провели 9 незабываемых часов с Аркадием. Карен вы можете гордиться своим сыном! Будем рекомендовать друзьям и знакомым!

  • Н
    Николай
    29 мая 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Замечательная экскурсия, и благодаря интересному рассказу и маршруту от гида Елены, мы посмотрели много достопримечательностей, получили много информации об истории города, и действительно, влюбились в Кисловодск.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Огромное спасибо организаторам экскурсии,очень неординарно,нескучно,много информации,которую на обычных экскурсиях не услышишь. Постоянно меняется аудио сопровождение,что позволяет услышать город,представить его жизнь в далёком прошлом. Молодцы, спасибо!
  • В
    Вероника
    28 мая 2024
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    это была лучшая экскурсия в моей жизни. Все настолько интересно и классно подано! Смешные шуточки,классные занятия,интересные рассказы! Озвучка качественная,все отлично слышно,наушники
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    удобные!! Обязательно побывайте на такой неформальной экскурсии 🤣 Я видела в отзывах где человек написал,что шутки не уместны,я так не считаю! конечно если вы очень серьезный человек,то советую самим все смотреть,без экскурсий)))а так,всю экскурсию я ходила с улыбкой на лице😂😂😂

    это была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизниэто была лучшая экскурсия в моей жизни

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Курортный бульвар»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Знакомьтесь, Кисловодск
  2. Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
  3. Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
  4. Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
  5. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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