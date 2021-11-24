Однодневная экскурсия к самой высокой точке России и Европы — Эльбрусу, с посещением красивейшего горного озера Гижгит.
Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и
Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и
Описание экскурсии
По вершинам и просторам: Экскурсия к Эльбрусу и горному озеру Гижгит Готовьтесь к захватывающему путешествию, начиная с ранних утренних часов! Эта однодневная экскурсия позволит вам в полной мере насладиться природной красотой, узнать интересные факты о посещаемых местах и получить незабываемые впечатления. Не забудьте взять с собой камеру, чтобы запечатлеть все эти удивительные моменты и создать воспоминания на всю жизнь. Что вы увидите:
- Былымские озера в Гижгите. Здесь вы окунетесь в прекрасную природу, снимите удивительные фотографии и насладитесь спокойствием окружающей среды.
- Поляна Нарзанов. Проезжая по Баксанскому ущелью, мы остановимся в месте, где вы сможете попробовать свежий горный Нарзан из источников. Насытитесь природной энергией и приятным освежающим вкусом этой минеральной воды.
- Поляна Чегет. Прибыв на место, вы сможете воспользоваться канатной дорогой и подняться на гору Чегет. С высоты вы сможете полюбоваться захватывающими видами Баксанского ущелья и ледника «Семерку». Вас ожидает неповторимое зрелище, которое запомнится надолго!
Поляна Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. Для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация:.
Поляна Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. Для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация:.
Нужно обуть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 7.00 до 8.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Поляна Нарзанов
- Чегет
- Поляна Азау
- Эльбрус
- Канатная дорога на высоту 3500 м
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Билеты на канатную дорогу: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия замечательная! Дорога до Эльбруса хорошая, так же как и сама машина, на которой мы ехали. Обычно меня укачивает, но в этой поездке (а мы провели много времени в дороге)
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А
По сути это трансфер к подножью Эльбруса. Доехали отлично, водитель отвечал на вопросы, что-то сам рассказывал, в общем было не скучно. Очень красиво вокруг, где было нужно нам, водитель останавливался.
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Н
Увидели Эльбрус, Чегет, озеро Гижгит, понравилось все, очень грамотный водитель и гид Виктор, хорошо вёл машину, рассказал много интересного, показал самые красивые места Приэльбрусья
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Б
Интересный рассказ гида Виктора. Идеальное вождение, несмотря на непростую дорогу. Видели быструю реку Баксан, ранее почти заброшенный, а теперь довольно оживлённый город Тырныауз. Поднялись на подъёмнике на Эльбрус на станцию Гарабаши (3847 м). На пути назад заехали полюбоваться озером Гижгит и поляной нарзанов. На поляне нарзанов поели в отличном кафе "Маяк".
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Ю
Это была прекрасная поездка, нам очень понравились виды Эльбруса, и горного ущелья по пути к нему. Виктор рассказал много интересного про регион, природу и достопримечательности по дороге, показал очень аутеничное кафе в Кабардино-Балкарии с вкусной национальной едой по дороге. Вождение было безопасное и комфортное. Мы очень довольны!
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Р
Нам очень понравилась экскурсия с Виктором, он супер, очень приятный, добрый и открытый человек! Мы путешествовали с маленьким ребенком (2 года и 10 месяцев), проявлял особое терпение, гид останавливался всегда, когда ребёнок просил, рассказывал много всего интересного! Мы остались в восторге! Спасибо большое!
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