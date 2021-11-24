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Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит

Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Однодневная экскурсия к самой высокой точке России и Европы — Эльбрусу, с посещением красивейшего горного озера Гижгит.

Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и
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поднимемся на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3500 м над уровнем моря. Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор.

За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!

4.8
36 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит

Описание экскурсии

По вершинам и просторам: Экскурсия к Эльбрусу и горному озеру Гижгит Готовьтесь к захватывающему путешествию, начиная с ранних утренних часов! Эта однодневная экскурсия позволит вам в полной мере насладиться природной красотой, узнать интересные факты о посещаемых местах и получить незабываемые впечатления. Не забудьте взять с собой камеру, чтобы запечатлеть все эти удивительные моменты и создать воспоминания на всю жизнь. Что вы увидите:
  • Былымские озера в Гижгите. Здесь вы окунетесь в прекрасную природу, снимите удивительные фотографии и насладитесь спокойствием окружающей среды.
  • Поляна Нарзанов. Проезжая по Баксанскому ущелью, мы остановимся в месте, где вы сможете попробовать свежий горный Нарзан из источников. Насытитесь природной энергией и приятным освежающим вкусом этой минеральной воды.
  • Поляна Чегет. Прибыв на место, вы сможете воспользоваться канатной дорогой и подняться на гору Чегет. С высоты вы сможете полюбоваться захватывающими видами Баксанского ущелья и ледника «Семерку». Вас ожидает неповторимое зрелище, которое запомнится надолго!
Поляна Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. Для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация:.
Поляна Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. Для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация:.
Нужно обуть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).

Ежедневно с 7.00 до 8.30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Гижгит
  • Баксанское ущелье
  • Поляна Нарзанов
  • Чегет
  • Поляна Азау
  • Эльбрус
  • Канатная дорога на высоту 3500 м
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Билеты на канатную дорогу: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия замечательная! Дорога до Эльбруса хорошая, так же как и сама машина, на которой мы ехали. Обычно меня укачивает, но в этой поездке (а мы провели много времени в дороге)
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ни разу не чувствовала себя плохо. Виктор отличный водитель!
Мы заехали на озеро, с погодой повезло, было очень красиво!
На Эльбрусе было снежно, но атмосферно! Чтобы попасть на подъемник, нужно показывать QR-код вакцинации.
Также заехали на нарзанные источники, тоже было здорово, попили воды)
В дороге Виктор предложил чай, был внимательным и ненавязчевым, рассказывал интересные факты об окрестностях.
Советую поездку! Скорее всего повторю что-то подобное в теплое время года, чтобы увидеть зеленые луга и деревья)

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А
По сути это трансфер к подножью Эльбруса. Доехали отлично, водитель отвечал на вопросы, что-то сам рассказывал, в общем было не скучно. Очень красиво вокруг, где было нужно нам, водитель останавливался.
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Заезжали на озеро, на источники, пили из них минеральную воду, на Чегет не поехали, так как дети устали. На Эльбрус поднимались по канатке до самой верхней станции. Фото получились отличные. Рекомендую.

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Н
Увидели Эльбрус, Чегет, озеро Гижгит, понравилось все, очень грамотный водитель и гид Виктор, хорошо вёл машину, рассказал много интересного, показал самые красивые места Приэльбрусья
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Б
Интересный рассказ гида Виктора. Идеальное вождение, несмотря на непростую дорогу. Видели быструю реку Баксан, ранее почти заброшенный, а теперь довольно оживлённый город Тырныауз. Поднялись на подъёмнике на Эльбрус на станцию Гарабаши (3847 м). На пути назад заехали полюбоваться озером Гижгит и поляной нарзанов. На поляне нарзанов поели в отличном кафе "Маяк".
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Ю
Это была прекрасная поездка, нам очень понравились виды Эльбруса, и горного ущелья по пути к нему. Виктор рассказал много интересного про регион, природу и достопримечательности по дороге, показал очень аутеничное кафе в Кабардино-Балкарии с вкусной национальной едой по дороге. Вождение было безопасное и комфортное. Мы очень довольны!
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Р
Нам очень понравилась экскурсия с Виктором, он супер, очень приятный, добрый и открытый человек! Мы путешествовали с маленьким ребенком (2 года и 10 месяцев), проявлял особое терпение, гид останавливался всегда, когда ребёнок просил, рассказывал много всего интересного! Мы остались в восторге! Спасибо большое!
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