Побывать в интересных и живописных локациях города-курорта
Исследовав это уникальное место, мы пойдём гулять в новый парк с арт-объектами, озером и благоустроенной набережной.
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Описание
Что вас ожидает
Вечная мерзлота на горе Развалка — как это работает?
В горе есть трещины и разломы, некоторые из них уходят в глубину аж на 300 м. Влага, накапливаемая в таких трещинах зимой, замерзает и не успевает оттаять за лето. Поэтому воздух, который выходит из недр горы, холодный. Учёные называют это явление «летняя мерзлота», т. к. наблюдается оно исключительно в тёплое время года. Это название более правильное, но в народе не прижилось. Зимой происходит обратная ситуация: летняя мерзлота превращается в зимнюю теплоту. В местах у подножья горы воздух засасывается в недра, а наверху выходит тёплый воздух, образуя проталины.
Новый парк с озером
В 2019–2020 годах часть старого железноводского парка была реконструирована. Можно даже сказать, что в Железноводске появился новый парк. Мы спустимся по каскадной лестнице вниз, рассмотрим бювет в виде книги с цитатами из произведений Лермонтова, попробуем минеральную воду — она здесь разительно отличается от других в Железноводске и больше похожа на «Ессентуки». Дойдём до «парящей» набережной у озера и прогуляемся на Остров Гулливеров, где представлены макеты окрестных гор.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.