Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Уникальная экскурсия в Железноводск, где можно увидеть пещеру вечной мерзлоты и насладиться прогулкой по новому парку с озером и арт-объектами
В Железноводске находится удивительная пещера, где даже летом температура близка к нулю. Это явление называется летней мерзлотой. Прогулка по новому парку с озером и арт-объектами станет отличным завершением экскурсии.
Здесь можно попробовать минеральную воду, которая напоминает знаменитые «Ессентуки», и насладиться видами с парящей набережной. Экскурсия начинается и заканчивается в Кисловодске, что делает её удобной для туристов
Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле и августе, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года можно в полной мере насладиться природой и уникальными явлениями на горе Развалка. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы посещение возможно, но следует учитывать возможные погодные неудобства и ограничения, связанные с более низкими температурами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещера вечной мерзлоты
Новый парк с озером
Бювет в виде книги
Описание экскурсии
Вечная мерзлота на горе Развалка — как это работает?
В горе есть трещины и разломы, некоторые из них уходят в глубину аж на 300 м. Влага, накапливаемая в таких трещинах зимой, замерзает и не успевает оттаять за лето. Поэтому воздух, который выходит из недр горы, холодный. Учёные называют это явление «летняя мерзлота», т. к. наблюдается оно исключительно в тёплое время года. Это название более правильное, но в народе не прижилось. Зимой происходит обратная ситуация: летняя мерзлота превращается в зимнюю теплоту. В местах у подножья горы воздух засасывается в недра, а наверху выходит тёплый воздух, образуя проталины.
Новый парк с озером
В 2019–2020 годах часть старого железноводского парка была реконструирована. Можно даже сказать, что в Железноводске появился новый парк. Мы спустимся по каскадной лестнице вниз, рассмотрим бювет в виде книги с цитатами из произведений Лермонтова, попробуем минеральную воду — она здесь разительно отличается от других в Железноводске и больше похожа на «Ессентуки». Дойдём до «парящей» набережной у озера и прогуляемся на Остров Гулливеров, где представлены макеты окрестных гор.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 242 туристов
Всем привет! Меня зовут Маша, я родилась и выросла в Кисловодске. Вместе с дружной командой гидов мы активно путешествуем по Кавказу и каждый раз открываем для себя новые места. Очень хотим показать вам самые интересные и красивые из них. На экскурсиях стараемся рассказать как можно больше интересных фактов и меньше стандартных слов из Википедии.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Несмотря на плохую погоду впечатления от экскурсии очень хорошие благодаря нашему гиду Марии!
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О
Ольга
Мария - прекрасный экскурсовод, великолепный рассказчик, ответит на любой вопрос. Изюминка в экскурсии по Железноводску - посещение пещеры-кондиционера Железноводска. Не хочу все рассказывать, пусть каждый испытает то, что мы. Рекомендую всем эту экскурсию с Марией! Мария, спасибо!!!
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M
Maria
Прекрасная экскурсия, великолепный парк. Мария крайне доброжелательная и подстраивалась под нас, а мы были с 5 летним ребенком. Парк в Железноводске приятно порадовал обновлений лестницей и озером. Все прошло отлично.
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Т
Татьяна
Понравилось. Штольня так вообще полный восторг, мышки чудесные.
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Светлана
Сложно назвать этот экскурсией или путешествием. Экскурсовод - это водитель транспортного средства, но не гид. гид выглядела как случайный водитель, который согласился подвести туристов. Экскурсия прошла как простая поездка сначала читать дальшеуменьшить
в странное место-шахту, совершенно не подготовленное для посещения туристов. Затем поездка в парк Железноводска для самостоятельной прогулки. Мы не узнали ничего нового о достопримечательностях города и области. Больше информации изучено нами при самостоятельной подготовке к данному мероприятию. Не рекомендую для посещения!
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