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Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером

Уникальная экскурсия в Железноводск, где можно увидеть пещеру вечной мерзлоты и насладиться прогулкой по новому парку с озером и арт-объектами
В Железноводске находится удивительная пещера, где даже летом температура близка к нулю. Это явление называется летней мерзлотой. Прогулка по новому парку с озером и арт-объектами станет отличным завершением экскурсии.

Здесь можно попробовать минеральную воду, которая напоминает знаменитые «Ессентуки», и насладиться видами с парящей набережной. Экскурсия начинается и заканчивается в Кисловодске, что делает её удобной для туристов
4.4
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Уникальная пещера вечной мерзлоты
  • 🌳 Прогулка по новому парку
  • 💧 Дегустация минеральной воды
  • 🚶‍♂️ Удобный трансфер из Кисловодска
  • 🖼️ Арт-объекты и набережная

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле и августе, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года можно в полной мере насладиться природой и уникальными явлениями на горе Развалка. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы посещение возможно, но следует учитывать возможные погодные неудобства и ограничения, связанные с более низкими температурами.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером

Что можно увидеть

  • Пещера вечной мерзлоты
  • Новый парк с озером
  • Бювет в виде книги

Описание экскурсии

Вечная мерзлота на горе Развалка — как это работает?

В горе есть трещины и разломы, некоторые из них уходят в глубину аж на 300 м. Влага, накапливаемая в таких трещинах зимой, замерзает и не успевает оттаять за лето. Поэтому воздух, который выходит из недр горы, холодный. Учёные называют это явление «летняя мерзлота», т. к. наблюдается оно исключительно в тёплое время года. Это название более правильное, но в народе не прижилось. Зимой происходит обратная ситуация: летняя мерзлота превращается в зимнюю теплоту. В местах у подножья горы воздух засасывается в недра, а наверху выходит тёплый воздух, образуя проталины.

Новый парк с озером

В 2019–2020 годах часть старого железноводского парка была реконструирована. Можно даже сказать, что в Железноводске появился новый парк. Мы спустимся по каскадной лестнице вниз, рассмотрим бювет в виде книги с цитатами из произведений Лермонтова, попробуем минеральную воду — она здесь разительно отличается от других в Железноводске и больше похожа на «Ессентуки». Дойдём до «парящей» набережной у озера и прогуляемся на Остров Гулливеров, где представлены макеты окрестных гор.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 242 туристов
Всем привет! Меня зовут Маша, я родилась и выросла в Кисловодске. Вместе с дружной командой гидов мы активно путешествуем по Кавказу и каждый раз открываем для себя новые места. Очень хотим показать вам самые интересные и красивые из них. На экскурсиях стараемся рассказать как можно больше интересных фактов и меньше стандартных слов из Википедии.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
Ю
Несмотря на плохую погоду впечатления от экскурсии очень хорошие благодаря нашему гиду Марии!
Несмотря на плохую погоду впечатления от экскурсии очень хорошие благодаря нашему гиду Марии!
Несмотря на плохую погоду впечатления от экскурсии очень хорошие благодаря нашему гиду Марии!
Несмотря на плохую погоду впечатления от экскурсии очень хорошие благодаря нашему гиду Марии!
Несмотря на плохую погоду впечатления от экскурсии очень хорошие благодаря нашему гиду Марии!
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О
Мария - прекрасный экскурсовод, великолепный рассказчик, ответит на любой вопрос. Изюминка в экскурсии по Железноводску - посещение пещеры-кондиционера Железноводска. Не хочу все рассказывать, пусть каждый испытает то, что мы. Рекомендую всем эту экскурсию с Марией! Мария, спасибо!!!
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M
Прекрасная экскурсия, великолепный парк. Мария крайне доброжелательная и подстраивалась под нас, а мы были с 5 летним ребенком. Парк в Железноводске приятно порадовал обновлений лестницей и озером. Все прошло отлично.
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Т
Понравилось. Штольня так вообще полный восторг, мышки чудесные.
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Светлана
Сложно назвать этот экскурсией или путешествием. Экскурсовод - это водитель транспортного средства, но не гид. гид выглядела как случайный водитель, который согласился подвести туристов. Экскурсия прошла как простая поездка сначала
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в странное место-шахту, совершенно не подготовленное для посещения туристов. Затем поездка в парк Железноводска для самостоятельной прогулки. Мы не узнали ничего нового о достопримечательностях города и области. Больше информации изучено нами при самостоятельной подготовке к данному мероприятию. Не рекомендую для посещения!

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