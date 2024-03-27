Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле и августе, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года можно в полной мере насладиться природой и уникальными явлениями на горе Развалка. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы посещение возможно, но следует учитывать возможные погодные неудобства и ограничения, связанные с более низкими температурами.

В Железноводске находится удивительная пещера, где даже летом температура близка к нулю. Это явление называется летней мерзлотой. Прогулка по новому парку с озером и арт-объектами станет отличным завершением экскурсии. Здесь можно попробовать минеральную воду, которая напоминает знаменитые «Ессентуки», и насладиться видами с парящей набережной. Экскурсия начинается и заканчивается в Кисловодске, что делает её удобной для туристов

Описание экскурсии

Вечная мерзлота на горе Развалка — как это работает?

В горе есть трещины и разломы, некоторые из них уходят в глубину аж на 300 м. Влага, накапливаемая в таких трещинах зимой, замерзает и не успевает оттаять за лето. Поэтому воздух, который выходит из недр горы, холодный. Учёные называют это явление «летняя мерзлота», т. к. наблюдается оно исключительно в тёплое время года. Это название более правильное, но в народе не прижилось. Зимой происходит обратная ситуация: летняя мерзлота превращается в зимнюю теплоту. В местах у подножья горы воздух засасывается в недра, а наверху выходит тёплый воздух, образуя проталины.

Новый парк с озером

В 2019–2020 годах часть старого железноводского парка была реконструирована. Можно даже сказать, что в Железноводске появился новый парк. Мы спустимся по каскадной лестнице вниз, рассмотрим бювет в виде книги с цитатами из произведений Лермонтова, попробуем минеральную воду — она здесь разительно отличается от других в Железноводске и больше похожа на «Ессентуки». Дойдём до «парящей» набережной у озера и прогуляемся на Остров Гулливеров, где представлены макеты окрестных гор.

Организационные детали