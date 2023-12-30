Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Побывать в интересных и живописных локациях города-курорта

Вечная мерзлота есть не только на севере! Но, чтобы найти её на юге, мы отправимся в Железноводск, в пещеру. Даже в самую жаркую погоду летом температура здесь не уходит далеко от нуля. А зимой, напротив, воздух в пещере теплее, чем снаружи.

Исследовав это уникальное место, мы пойдём гулять в новый парк с арт-объектами, озером и благоустроенной набережной.
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
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Описание

Что вас ожидает

Вечная мерзлота на горе Развалка — как это работает?

В горе есть трещины и разломы, некоторые из них уходят в глубину аж на 300 м. Влага, накапливаемая в таких трещинах зимой, замерзает и не успевает оттаять за лето. Поэтому воздух, который выходит из недр горы, холодный. Учёные называют это явление «летняя мерзлота», т. к. наблюдается оно исключительно в тёплое время года. Это название более правильное, но в народе не прижилось. Зимой происходит обратная ситуация: летняя мерзлота превращается в зимнюю теплоту. В местах у подножья горы воздух засасывается в недра, а наверху выходит тёплый воздух, образуя проталины.

Новый парк с озером

В 2019–2020 годах часть старого железноводского парка была реконструирована. Можно даже сказать, что в Железноводске появился новый парк. Мы спустимся по каскадной лестнице вниз, рассмотрим бювет в виде книги с цитатами из произведений Лермонтова, попробуем минеральную воду — она здесь разительно отличается от других в Железноводске и больше похожа на «Ессентуки». Дойдём до «парящей» набережной у озера и прогуляемся на Остров Гулливеров, где представлены макеты окрестных гор.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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