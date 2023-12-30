Вечная мерзлота есть не только на севере! Но, чтобы найти её на юге, мы отправимся в Железноводск, в пещеру. Даже в самую жаркую погоду летом температура здесь не уходит далеко от нуля. А зимой, напротив, воздух в пещере теплее, чем снаружи. Исследовав это уникальное место, мы пойдём гулять в новый парк с арт-объектами, озером и благоустроенной набережной.

Описание

Что вас ожидает

Вечная мерзлота на горе Развалка — как это работает?

В горе есть трещины и разломы, некоторые из них уходят в глубину аж на 300 м. Влага, накапливаемая в таких трещинах зимой, замерзает и не успевает оттаять за лето. Поэтому воздух, который выходит из недр горы, холодный. Учёные называют это явление «летняя мерзлота», т. к. наблюдается оно исключительно в тёплое время года. Это название более правильное, но в народе не прижилось. Зимой происходит обратная ситуация: летняя мерзлота превращается в зимнюю теплоту. В местах у подножья горы воздух засасывается в недра, а наверху выходит тёплый воздух, образуя проталины.

Новый парк с озером

В 2019–2020 годах часть старого железноводского парка была реконструирована. Можно даже сказать, что в Железноводске появился новый парк. Мы спустимся по каскадной лестнице вниз, рассмотрим бювет в виде книги с цитатами из произведений Лермонтова, попробуем минеральную воду — она здесь разительно отличается от других в Железноводске и больше похожа на «Ессентуки». Дойдём до «парящей» набережной у озера и прогуляемся на Остров Гулливеров, где представлены макеты окрестных гор.

Организационные детали