Экскурсии по пещерам Кисловодска

Найдено 10 экскурсий в категории «Пещеры» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«2️⃣ Сырная пещера — следующая точка нашего маршрута»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«Через перевал Гумбаши с отличными видами на Эльбрус мы отправимся к причудливым Сырным пещерам»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
263 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
«Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
507 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Сделаем остановку около необычной пещеры из песчаника»
Расписание: Каждый день в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Побывать в интересных и живописных локациях города-курорта
«Но, чтобы найти её на юге, мы отправимся в Железноводск, в пещеру»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
6 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Побывать в живописном, но не туристическом месте с водопадами и пещерами
«Пещерный комплекс, где вы рассмотрите древние жилища и могильники»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»
Завтра в 06:55
10 июня в 06:45
50004 000 за человека
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Посетим Сырные пещеры из пористого песчаника — внешним видом они действительно напоминают сыр с дырочками»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
    Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
  • А
    Александра
    3 июня 2024
    Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
    Экскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил нас кофе из турки, который варил на газовой горелке. Очень интересно рассказывал материал.
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  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
  • Л
    Лем
    28 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Время, проведëнное на экскурсии с Тамарой были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
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    экскурсии началось строго в запланированное время. Время в дороги под рассказы Тамары пролетело моментально. Останавливались в красивейших местах. Кушали самую вкусную еду на Кавказе. Эмоций и впечатлений море!!! Спасибо этому замечательному человеку за великолепную экскурсию! Однозначно рекомендуем для экскурсий по Кавказу!!! С уважением, Алексей и Ольга (экскурсия на Домбай 27.05.2024).

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
    Экскурсия проходила с гидом-водителем Тамарой. Интересные рассказы о местных жителях, истории, обычаях на всем пути следования. Мы прошли через сырную
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    пещеру, сделать это было не легко, но возможно и оно того стоило! Поднялись к храму, преодолев более 160 ступеней. Виды в конечной точке Домбая шикарны! На канатке поднимались на сколько возможно. В начале в закрытом вагоне, потом на открытых скамейках на шесть человек. Наверху очень холодно, ледяной ветер, но можно вполне сделать отличные фото. Спускаться на открытых скамейках тоже холодно, но если одеться тепло, иметь капюшон, то не замёрзнешь. На эти виды конечно стоит посмотреть! На обратном пути нас угощали вкусным местным чаем, сыром, колбасой и конечно местным блюдом хычынами. Поездкой остались довольны! Отдельное спасибо Тамаре! Очень комфортно с ней путешествовать!

  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
    Путешествие на Домбай удалось! Мы с мужем в восторге! Красивейшие виды,удобный транспорт. Гид Дмитрий внимательный и приветливый. Из его рассказов во время поездки узнали много интересного. Всем советую.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
    Очень понравилась экскурсия, организована отлично. Гид Дмитрий выше всяких похвал, рассказчик замечательный и с чувством юмора, много интересного узнали об
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    истории и жизни края, и в дороге ощущали себя с ним комфортно и безопасно. Дорога на Домбай очень живописная, и сами горы производят колоссальное впечатление, неописуемая красота. Приятные бонусы на обратном пути - старинный Шаонинский храм и Сырные пещеры. 100% рекомендация!

  • С
    Старкова
    24 мая 2024
    Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
    Хотим выразить благодарность за организацию экскурсии. Комфортный автомобиль. Забрали из отеля вовремя. Подобралась замечательная веселая компания. Много мест локации: гора-кольцо,
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    перевал Гум-баши, сырные пещеры, Шаонинский храм, ну и конечно сам Домбай. Поднялись на 3 уровень, достали руками облака, поиграли в снежки. Масса положительных эмоций. Классный гид Виталий: внимательный, отлично объемно преподнес информацию, с юмором. Отдельное спасибо за кофе, сваренное гидом. Короче экскурсия удалась. Так держать! Удачи и процветания вашему бизнесу! Будем рекомендовать друзьям.

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Кисловодска
    Очень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, леса, реки, архитектурные объекты, интересная
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    красивая дорога по высокогорью, обустроенные и совсем дикие места, непривязанность к четкому плану ради более насыщенной экскурсии, вкуснейшая еда, комфортная машина, а самое главное - гид, искренне любящий свой родной край и свою работу, общительный, компанейский и заботливый, всю дорогу было очень интересно слушать о людях и местностях, традициях, истории, особенностях жизни, да и просто здорово пообщались) Темирлан, спасибо огромное, эта поездка останется в памяти и в сердце❤️

    Очень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, лесаОчень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, леса

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Пещеры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
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  4. Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гум-Баши
  5. Путешествие «Домбай - Земной Рай» в мини-группе с Сырными пещерами и храмом
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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