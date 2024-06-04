1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Домбай - место силы: уникальное путешествие из Кисловодска
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в Домбай, где вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальные достопримечательности
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«2️⃣ Сырная пещера — следующая точка нашего маршрута»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай в мини-группе: панорамы, пещеры и вершины
Откройте великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до вершин Домбая. Исследуйте сокровища природы в уютной компании
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«Через перевал Гумбаши с отличными видами на Эльбрус мы отправимся к причудливым Сырным пещерам»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и Сырные пещеры
Приключение в Домбай: сырные пещеры и Шоанинский храм ждут вас в увлекательной экскурсии по горам
Начало: Накануне поездки отправьте ваш адрес в вотсап/смс
«Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: Сырные пещеры, храм, Эльбрус
Приключение начинается! Отправляйтесь из Кисловодска в путешествие по дорогам, где каждый поворот открывает великолепие Кавказа
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
«Сделаем остановку около необычной пещеры из песчаника»
Расписание: Каждый день в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Железноводск: пещера вечной мерзлоты + парк с озером
Побывать в интересных и живописных локациях города-курорта
«Но, чтобы найти её на юге, мы отправимся в Железноводск, в пещеру»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Побывать в живописном, но не туристическом месте с водопадами и пещерами
«Пещерный комплекс, где вы рассмотрите древние жилища и могильники»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Кисловодска в сказочный Домбай в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»
Завтра в 06:55
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Невероятный Домбай - из Кисловодска в мини-группе
Увидеть горные пики перевала Гум-Баши, зайти в Сырные пещеры и прокатиться по канатной дороге
Начало: в Кисловодске
«Посетим Сырные пещеры из пористого песчаника — внешним видом они действительно напоминают сыр с дырочками»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
47003 760₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная поездка. И с погодой повезло. Дмитрий очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и истории. Угостил своим вкусным кофе на первой стоянке. Домбай великолепен. Лучше гор могут быть только горы! Обед был очень вкусный.
- ГГалина4 июня 2024Гиду Дмитрию огромное спасибо!!! Профессионал своего дела, внимательный, заботливый и позитивный! Рекомендую его если хотите провести увлекательно и в душевной обстановке время отдыха!
- ААлександра3 июня 2024Экскурсия прошла очень хорошо! С погодой нам повезло и мы увидели Эльбрус!) Водитель Дмитрий напоил нас кофе из турки, который варил на газовой горелке. Очень интересно рассказывал материал.
- ННаталья29 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Потрясающие виды горных хребтов. По дороге останавливались в красочных местах. 😄😍
- ЛЛем28 мая 2024Время, проведëнное на экскурсии с Тамарой были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия проходила с гидом-водителем Тамарой. Интересные рассказы о местных жителях, истории, обычаях на всем пути следования. Мы прошли через сырную
- ЛЛюдмила26 мая 2024Путешествие на Домбай удалось! Мы с мужем в восторге! Красивейшие виды,удобный транспорт. Гид Дмитрий внимательный и приветливый. Из его рассказов во время поездки узнали много интересного. Всем советую.
- ТТатьяна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, организована отлично. Гид Дмитрий выше всяких похвал, рассказчик замечательный и с чувством юмора, много интересного узнали об
- ССтаркова24 мая 2024Хотим выразить благодарность за организацию экскурсии. Комфортный автомобиль. Забрали из отеля вовремя. Подобралась замечательная веселая компания. Много мест локации: гора-кольцо,
- ЮЮлия22 мая 2024Очень крутая получилась поездка на Домбай с нашим гидом Темирланом. Шикарные виды, красивейшие локации, горы, леса, реки, архитектурные объекты, интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Пещеры»
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