Ю Юлия Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон читать дальше лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас. Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,

Е Екатерина Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон читать дальше но в целом рассказывает всё по делу, дозированно. Дорога действительно неровная, будьте готовы потрястись. Но самое главное – это обалденные виды 😍 ради них можно все стерпеть. Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,

А Андрей По каньонам Кисловодска на электровелосипеде Неожиданно, Увлекательно, новые ощущения

Е Елена Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска) Спасибо Александру за прекрасно проведенное время в Осетии!

A Anna Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон Огромное спасибо за такое количество прекрасных моментов, эммоций и историй!!!! Все прошло замечательно!!!

А Альбина По каньонам Кисловодска на электровелосипеде Выбрала эту экскурсию по отзывам и не пожалела! Сегодня съездили, было очень красиво и увлекательно! Однозначно всем рекомендую! Спасибо Анатолию!

О Оксана По каньонам Кисловодска на электровелосипеде читать дальше к Анатолию! Посетили Медовые водопады, на пути увидели красивейшие стада лошадей, яков, коров. Сам путь к водопадам- отдельная экскурия с прекрасными видами! Заказали экскурсию день в день, быстро списались, все четко. Спасибо, Анатолий! Сегодня осуществили велопробег, все очень понравилось. Если вы ищете идеальные виды, свежий воздух, красоту просторов и минимум истории - Вам

Р Роман Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты Спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и место сбора. Море впечатлений, потрясающие виды. Нам немного не повезло с погодой из-за африканских песков- на фото все в дымке, но в остальном все отлично.

А Анастасия Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска) читать дальше минусов - реально оказалось дольше ехать, чем думали. От Пятигорска до Осетии - 3 часа и обратно то тоже! Тяжело на Патриоте на заднем сидении трястись. Но в Осетию ехать нужно обязательно! Это очень красиво! Все понравилось, особенно гибкость гида в его готовности менять маршрут по просьбе гостей. Никакого навязывания покупок. Интеллигентно и приятно. Из