1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 02:30
Завтра в 02:30
3 800₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«Вы окажетесь всего в 15 километрах от великана Эльбруса, с головокружительной высоты полюбуетесь Скалистым хребтом, каньонами, скалами-останцами, висячими камнями на фоне снежных вершин и пушистыми облаками под ногами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
«Заедем в Кадаргаванский каньон»
Завтра в 08:00
10 июня в 00:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
«Вы увидите резные каньоны, гигантские каменные столбы и скалистые обрывы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 3 200₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2800022 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона
Начало: В Кисловодске или Пятигорске
«Кадаргаванский каньон — один из самых значимых памятников природы Северной Осетии»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие на горном электровелосипеде: Два каньона
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие на велосипеде к двум каньонам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт из Домбая
Откройте для себя красоту плато Бермамыт, насладитесь видами горных пиков и узнайте уникальные истории местных народов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
- ААндрей30 мая 2024Неожиданно, Увлекательно, новые ощущения
- ЕЕлена30 мая 2024Спасибо Александру за прекрасно проведенное время в Осетии!
- AAnna28 мая 2024Огромное спасибо за такое количество прекрасных моментов, эммоций и историй!!!! Все прошло замечательно!!!
- ААльбина7 мая 2024Выбрала эту экскурсию по отзывам и не пожалела! Сегодня съездили, было очень красиво и увлекательно! Однозначно всем рекомендую! Спасибо Анатолию!
- ООксана4 мая 2024Сегодня осуществили велопробег, все очень понравилось. Если вы ищете идеальные виды, свежий воздух, красоту просторов и минимум истории - Вам
- РРоман29 апреля 2024Спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и место сбора. Море впечатлений, потрясающие виды. Нам немного не повезло с погодой из-за африканских песков- на фото все в дымке, но в остальном все отлично.
- ААнастасия21 апреля 2024Все понравилось, особенно гибкость гида в его готовности менять маршрут по просьбе гостей. Никакого навязывания покупок. Интеллигентно и приятно. Из
- ССветлана12 апреля 2024Великолепная экскурсия. Всем рекомендую в обязательном порядке
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Каньоны»
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