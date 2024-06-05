Экскурсии по каньонам

Найдено 10 экскурсий в категории «Каньоны» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 02:30
Завтра в 02:30
3 800 за человека
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«Вы окажетесь всего в 15 километрах от великана Эльбруса, с головокружительной высоты полюбуетесь Скалистым хребтом, каньонами, скалами-останцами, висячими камнями на фоне снежных вершин и пушистыми облаками под ногами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за человека
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
«Заедем в Кадаргаванский каньон»
Завтра в 08:00
10 июня в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - путешествие на русский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
13 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия на внедорожнике
Исследуйте величие Плато Бермамыт, насладитесь панорамными видами и погрузитесь в историю Кавказа в комфортной обстановке
Начало: Пр. Дзержинского
«Вы увидите резные каньоны, гигантские каменные столбы и скалистые обрывы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 3 200 за человека
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2800022 400 за всё до 7 чел.
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона
Начало: В Кисловодске или Пятигорске
«Кадаргаванский каньон — один из самых значимых памятников природы Северной Осетии»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на горном электровелосипеде: Два каньона
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие на горном электровелосипеде: Два каньона
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие на велосипеде к двум каньонам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт
Мини-группа
8 часов
Путешествие к русскому Большому Каньону: Плато Бермамыт из Домбая
Откройте для себя красоту плато Бермамыт, насладитесь видами горных пиков и узнайте уникальные истории местных народов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
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    лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас.

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат не самый блестящий оратор,
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    но в целом рассказывает всё по делу, дозированно. Дорога действительно неровная, будьте готовы потрястись. Но самое главное – это обалденные виды 😍 ради них можно все стерпеть.

    Экскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид МаратЭкскурсия длилась 6,5 часов, а могло бы быть и быстрее, некоторые остановки слишком долгие. Гид Марат
  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
    Неожиданно, Увлекательно, новые ощущения
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
    Спасибо Александру за прекрасно проведенное время в Осетии!
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Огромное спасибо за такое количество прекрасных моментов, эммоций и историй!!!! Все прошло замечательно!!!
  • А
    Альбина
    7 мая 2024
    По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
    Выбрала эту экскурсию по отзывам и не пожалела! Сегодня съездили, было очень красиво и увлекательно! Однозначно всем рекомендую! Спасибо Анатолию!
    Выбрала эту экскурсию по отзывам и не пожалела! Сегодня съездили, было очень красиво и увлекательно! Однозначно всем рекомендую! Спасибо Анатолию!
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
    Сегодня осуществили велопробег, все очень понравилось. Если вы ищете идеальные виды, свежий воздух, красоту просторов и минимум истории - Вам
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    к Анатолию! Посетили Медовые водопады, на пути увидели красивейшие стада лошадей, яков, коров. Сам путь к водопадам- отдельная экскурия с прекрасными видами! Заказали экскурсию день в день, быстро списались, все четко. Спасибо, Анатолий!

    Сегодня осуществили велопробег, все очень понравилось. Если вы ищете идеальные виды, свежий воздух, красоту просторов и
  • Р
    Роман
    29 апреля 2024
    Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
    Спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и место сбора. Море впечатлений, потрясающие виды. Нам немного не повезло с погодой из-за африканских песков- на фото все в дымке, но в остальном все отлично.
    Спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и место
  • А
    Анастасия
    21 апреля 2024
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
    Все понравилось, особенно гибкость гида в его готовности менять маршрут по просьбе гостей. Никакого навязывания покупок. Интеллигентно и приятно. Из
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    минусов - реально оказалось дольше ехать, чем думали. От Пятигорска до Осетии - 3 часа и обратно то тоже! Тяжело на Патриоте на заднем сидении трястись. Но в Осетию ехать нужно обязательно! Это очень красиво!

  • С
    Светлана
    12 апреля 2024
    Покорить плато Бермамыт
    Великолепная экскурсия. Всем рекомендую в обязательном порядке

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
  2. Покорить плато Бермамыт
  3. По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
  4. Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
  5. Плато Бермамыт - путешествие на русский Гранд-Каньон
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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