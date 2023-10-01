Туда, где рождаются грозы и кудрявятся облака
Бермамыт с тюркского переводится как «кривое колено».
Но местные настаивают, что правильно называть плато Бурмамут — «кудрявый», так как оно собирает над собой много курчавых облаков. Также его считают «природной кухней» гроз. Я расскажу ещё много интересного во время поездки, покажу тайные маршруты и незабываемые пейзажи. Будет безопасно, душевно и очень красиво!
Но местные настаивают, что правильно называть плато Бурмамут — «кудрявый», так как оно собирает над собой много курчавых облаков. Также его считают «природной кухней» гроз. Я расскажу ещё много интересного во время поездки, покажу тайные маршруты и незабываемые пейзажи. Будет безопасно, душевно и очень красиво!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Плато Бермамыт — это часть Скалистого хребта, разделённого на два уступа. Большой лежит на высоте 2592 метра над уровнем моря, Малый — на высоте 2643 метра. По площади Малый Бермамыт меньше брата, за что и получил своё название.
Маршрут до плато
- Баран-гора. Это самая высокая точка Ставрополья (1603 метра над уровнем моря).
- «Два монаха». Местные назвали эти скалы так, потому что под определенным углом освещения они очень похожи на человеческие фигуры в капюшонах.
- «Амфитеатр». Это небольшая узкая скала шириною в полтора метра с маленькой смотровой площадкой в самом конце. Место опасное, так как горные породы тут хрупкие. Но это не останавливает любителей необычных фотографий.
- «Облачный мост». Тут «поплаваем в облаках» и сделаем фото с шикарным видом на Эльбрус. Если повезёт, увидим парящий в воздухе Броккенский призрак.
- Малый Бермамыт. До него спустимся по узкой, засыпанной камнями тропке. С одной стороны будут разноцветные пласты Большого Бермамыта, с другой — обрыв, заставляющий задержать дыхание. Глядя на глыбы высотой от 1 до 7 метров, представляешь, насколько мощные и ужасающие природные процессы проходили у подножия скалы много веков назад.
- Село Хасаут. Это почти заброшенное поселение в субальпийских горах появилось в середине 19 века. Проедем через долину Нарзанов и село Кичи-Балык, полюбуемся горой Шажзатмаз.
- Кисловодск. Вернёмся из поездки, наполненные эмоциями и энергией от невероятных природных пейзажей.
Легенды Бермамыта
Плато усыпано легендами так же, как Малый Бермамыт — каменными глыбами. По одной из них боги разгневались на мудрого вождя, правящего в эпоху богатырей-нартов, и превратили его в двуглавый Эльбрус, а верных псов — в Большой и Малый Бермамыт. Есть ещё история про молодого Машука и гордую Бештау, а также много других. Я обязательно расскажу их во время нашей поездки.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот
- Можем приготовить обед на костре. Это не входит в стоимость. Пишите ваши пожелания в сообщениях – обсудим.
- В горах погодные условия непредсказуемы: обязательно берите с собой тёплые вещи, дождевики, головные уборы
- Маршрут может быть скорректирован в соответствии с погодой
- Не рекомендую экскурсию беременным, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Первомайский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 15 туристов
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Мне 38 лет, и на протяжении всей своей жизни я живу в горах Большого Кавказского хребта. Предлагаю отправиться вместе со мной к живописным местам южных республик. Я жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Буду рад познакомить вас с природой, историей, бытом и легендами Кавказа!
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