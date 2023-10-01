Бермамыт с тюркского переводится как «кривое колено». Но местные настаивают, что правильно называть плато Бурмамут — «кудрявый», так как оно собирает над собой много курчавых облаков. Также его считают «природной кухней» гроз. Я расскажу ещё много интересного во время поездки, покажу тайные маршруты и незабываемые пейзажи. Будет безопасно, душевно и очень красиво!

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Описание

Что вас ожидает

Плато Бермамыт — это часть Скалистого хребта, разделённого на два уступа. Большой лежит на высоте 2592 метра над уровнем моря, Малый — на высоте 2643 метра. По площади Малый Бермамыт меньше брата, за что и получил своё название.

Маршрут до плато

Баран-гора . Это самая высокая точка Ставрополья (1603 метра над уровнем моря).

. Это самая высокая точка Ставрополья (1603 метра над уровнем моря). «Два монаха» . Местные назвали эти скалы так, потому что под определенным углом освещения они очень похожи на человеческие фигуры в капюшонах.

. Местные назвали эти скалы так, потому что под определенным углом освещения они очень похожи на человеческие фигуры в капюшонах. «Амфитеатр» . Это небольшая узкая скала шириною в полтора метра с маленькой смотровой площадкой в самом конце. Место опасное, так как горные породы тут хрупкие. Но это не останавливает любителей необычных фотографий.

. Это небольшая узкая скала шириною в полтора метра с маленькой смотровой площадкой в самом конце. Место опасное, так как горные породы тут хрупкие. Но это не останавливает любителей необычных фотографий. «Облачный мост» . Тут «поплаваем в облаках» и сделаем фото с шикарным видом на Эльбрус. Если повезёт, увидим парящий в воздухе Броккенский призрак.

. Тут «поплаваем в облаках» и сделаем фото с шикарным видом на Эльбрус. Если повезёт, увидим парящий в воздухе Броккенский призрак. Малый Бермамыт . До него спустимся по узкой, засыпанной камнями тропке. С одной стороны будут разноцветные пласты Большого Бермамыта, с другой — обрыв, заставляющий задержать дыхание. Глядя на глыбы высотой от 1 до 7 метров, представляешь, насколько мощные и ужасающие природные процессы проходили у подножия скалы много веков назад.

. До него спустимся по узкой, засыпанной камнями тропке. С одной стороны будут разноцветные пласты Большого Бермамыта, с другой — обрыв, заставляющий задержать дыхание. Глядя на глыбы высотой от 1 до 7 метров, представляешь, насколько мощные и ужасающие природные процессы проходили у подножия скалы много веков назад. Село Хасаут . Это почти заброшенное поселение в субальпийских горах появилось в середине 19 века. Проедем через долину Нарзанов и село Кичи-Балык, полюбуемся горой Шажзатмаз.

. Это почти заброшенное поселение в субальпийских горах появилось в середине 19 века. Проедем через долину Нарзанов и село Кичи-Балык, полюбуемся горой Шажзатмаз. Кисловодск. Вернёмся из поездки, наполненные эмоциями и энергией от невероятных природных пейзажей.

Легенды Бермамыта

Плато усыпано легендами так же, как Малый Бермамыт — каменными глыбами. По одной из них боги разгневались на мудрого вождя, правящего в эпоху богатырей-нартов, и превратили его в двуглавый Эльбрус, а верных псов — в Большой и Малый Бермамыт. Есть ещё история про молодого Машука и гордую Бештау, а также много других. Я обязательно расскажу их во время нашей поездки.

Организационные детали