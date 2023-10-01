Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса

Туда, где рождаются грозы и кудрявятся облака

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Бермамыт с тюркского переводится как «кривое колено».

Но местные настаивают, что правильно называть плато Бурмамут — «кудрявый», так как оно собирает над собой много курчавых облаков. Также его считают «природной кухней» гроз. Я расскажу ещё много интересного во время поездки, покажу тайные маршруты и незабываемые пейзажи. Будет безопасно, душевно и очень красиво!
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
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Описание

Что вас ожидает

Плато Бермамыт — это часть Скалистого хребта, разделённого на два уступа. Большой лежит на высоте 2592 метра над уровнем моря, Малый — на высоте 2643 метра. По площади Малый Бермамыт меньше брата, за что и получил своё название.

Маршрут до плато

  • Баран-гора. Это самая высокая точка Ставрополья (1603 метра над уровнем моря).
  • «Два монаха». Местные назвали эти скалы так, потому что под определенным углом освещения они очень похожи на человеческие фигуры в капюшонах.
  • «Амфитеатр». Это небольшая узкая скала шириною в полтора метра с маленькой смотровой площадкой в самом конце. Место опасное, так как горные породы тут хрупкие. Но это не останавливает любителей необычных фотографий.
  • «Облачный мост». Тут «поплаваем в облаках» и сделаем фото с шикарным видом на Эльбрус. Если повезёт, увидим парящий в воздухе Броккенский призрак.
  • Малый Бермамыт. До него спустимся по узкой, засыпанной камнями тропке. С одной стороны будут разноцветные пласты Большого Бермамыта, с другой — обрыв, заставляющий задержать дыхание. Глядя на глыбы высотой от 1 до 7 метров, представляешь, насколько мощные и ужасающие природные процессы проходили у подножия скалы много веков назад.
  • Село Хасаут. Это почти заброшенное поселение в субальпийских горах появилось в середине 19 века. Проедем через долину Нарзанов и село Кичи-Балык, полюбуемся горой Шажзатмаз.
  • Кисловодск. Вернёмся из поездки, наполненные эмоциями и энергией от невероятных природных пейзажей.

Легенды Бермамыта

Плато усыпано легендами так же, как Малый Бермамыт — каменными глыбами. По одной из них боги разгневались на мудрого вождя, правящего в эпоху богатырей-нартов, и превратили его в двуглавый Эльбрус, а верных псов — в Большой и Малый Бермамыт. Есть ещё история про молодого Машука и гордую Бештау, а также много других. Я обязательно расскажу их во время нашей поездки.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на подготовленном внедорожнике повышенной проходимости УАЗ Патриот
  • Можем приготовить обед на костре. Это не входит в стоимость. Пишите ваши пожелания в сообщениях – обсудим.
  • В горах погодные условия непредсказуемы: обязательно берите с собой тёплые вещи, дождевики, головные уборы
  • Маршрут может быть скорректирован в соответствии с погодой
  • Не рекомендую экскурсию беременным, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Первомайский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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