Джилы-су означает теплая вода. От названия мощного источника нарзана произошло название и местности у северного подножия Эльбруса. Это уникальное место привлекает к себе людей испокон века, много непонятного необъяснимого остается до сих пор.

Почему источник Серебряный выходит на поверхность летом всего на 2-3 месяца в году, почему температура воды всего лишь +4, почему нарзан Джылы-су с температурой +22 круглый год (мертвая вода) залечивает раны буквально на глазах, а печеночный и почечный избавляют от проблем, которые не лечатся современной медициной, почему, почему

Северное Приэльбрусье было известно народам с давних времен. Некоторые историки утверждают, что в III-IV веках н. э. здесь существовала легендарная Русколань, этот район задолго до н. э. был главным святилищем, поэтому здесь есть чистилища -минеральные источники, есть Рай Ирий (плато Ирахитюз, г. Ирикчат), есть Калинов мост и река Смородина- Кызыл-кол. Гора Сирх самая загадочная, якобы была когда-то своеобразным Олимпом в древних ритуалах. До сих пор она является самым сильным энергетическим местом в Джылы-су.

Явно рукотворного происхождения гора Тузлук в виде пирамиды, была когда-то пригоризонтной обсерваторией. К этим местам ананэрбе во время войны привозил тибетских лам в поисках Шамбалы.

Долина замков (лавовые пальцы), Пик Калицкого то ли природного, то ли искусственного происхождения антенна для связи с космосом, плато Каменные грибы место аномально сильнейшей энергетики, живописнейшие водопады: 40-метровый Султан, за ним Эмир, Тузлук-шапа и замыкает мощнейший из мощнейших водопад Кара-кая-су, а еще фантастически неземные пейзажи, непонятная сила 14 разных по составу нарзанов, мощная, ощущаемая всеми энергетика придают силы за один день пребывания и заставляют вернуться сюда вновь и вновь.

Оказавшись в Джылы-су, кажется, попадаешь на другую планету, здесь все иное, загадочное и манящее