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Сила Северного Кавказа – урочище Джилы-Су

Azimut t.
Azimut t. – Гид из Кисловодска
Сила Северного Кавказа – урочище Джилы-Су
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Сила Северного Кавказа – урочище Джилы-Су
Сила Северного Кавказа – урочище Джилы-Су

Что вы увидите

  • В этой экскурсии мы увидим два красивейших водопада Каракая-Су и Султан
  • выпьем настоящий горный нарзан обогащенный серебром
  • попробуем местную кухню ( по желанию )
  • проедем по очень красивой дороге к подножью Эльбруса
  • откуда начинаются восхождения.
Джилы-су означает теплая вода. От названия мощного источника нарзана произошло название и местности у северного подножия Эльбруса. Это уникальное место привлекает к себе людей испокон века, много непонятного необъяснимого остается до сих пор.
Почему источник Серебряный выходит на поверхность летом всего на 2-3 месяца в году, почему температура воды всего лишь +4, почему нарзан Джылы-су с температурой +22 круглый год (мертвая вода) залечивает раны буквально на глазах, а печеночный и почечный избавляют от проблем, которые не лечатся современной медициной, почему, почему
Северное Приэльбрусье было известно народам с давних времен. Некоторые историки утверждают, что в III-IV веках н. э. здесь существовала легендарная Русколань, этот район задолго до н. э. был главным святилищем, поэтому здесь есть чистилища -минеральные источники, есть Рай Ирий (плато Ирахитюз, г. Ирикчат), есть Калинов мост и река Смородина- Кызыл-кол. Гора Сирх самая загадочная, якобы была когда-то своеобразным Олимпом в древних ритуалах. До сих пор она является самым сильным энергетическим местом в Джылы-су.
Явно рукотворного происхождения гора Тузлук в виде пирамиды, была когда-то пригоризонтной обсерваторией. К этим местам ананэрбе во время войны привозил тибетских лам в поисках Шамбалы.
Долина замков (лавовые пальцы), Пик Калицкого то ли природного, то ли искусственного происхождения антенна для связи с космосом, плато Каменные грибы место аномально сильнейшей энергетики, живописнейшие водопады: 40-метровый Султан, за ним Эмир, Тузлук-шапа и замыкает мощнейший из мощнейших водопад Кара-кая-су, а еще фантастически неземные пейзажи, непонятная сила 14 разных по составу нарзанов, мощная, ощущаемая всеми энергетика придают силы за один день пребывания и заставляют вернуться сюда вновь и вновь.
Оказавшись в Джылы-су, кажется, попадаешь на другую планету, здесь все иное, загадочное и манящее
Что входит
  • Трансфер
  • Кофе брейк
  • Видеосъёмка с дрона
  • Водитель-Гид
Что не входит
  • Еда
Начало
🚩 по согласованию с туристом
Место завершения
🏁 по договоренности
Сила Северного Кавказа – урочище Джилы-Су
Сила Северного Кавказа – урочище Джилы-Су
Сила Северного Кавказа – урочище Джилы-Су

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Azimut t.
Azimut t.
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