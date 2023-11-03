Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое

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Урочище Джилы-Су — чудесное место у северных склонов Эльбруса, где бьют многочисленные теплые источники минеральных вод. Туда мы и отправимся по живописной дороге.

Вас ждут горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на могучий Эльбрус и мощные водопады. А если останется время. обязательно заедем в Долину Нарзанов.
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Ближайшие даты:
3
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4
ноя
5
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6
ноя
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ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Джилы-Су
  • Плато Шаджатмаз
  • Ущелье реки Харбаз
  • Долина Нарзанов (по возможности)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Место назначения — Джилы-Су«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр пробивается множество источников.

Каждый день в 7.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Экосбор в Джилы-Су — 100 руб. /чел.
  • Экосбор в Долине Нарзанов — 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Дополнительная информация после бронирования обговаривается с каждым участником поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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