Суворовский термальный источник был открыт в 1959 году и на протяжении более полувека привлекает людей своими целебными свойствами. Люди издавна приезжают в станицу Суворовскую за здоровьем и долголетием, ведь уникальная термальная вода из источника способствует омолаживанию, снижению веса, снимает напряжение и усталость, а также обладает косметическими свойствами и многим-многим другим.
Окунуться в термальный источник Вы сможете на нашей экскурсии!
О маршруте
Выезд из Кисловодска и/или городов Кавказских Минеральных Вод — Станица Суворовская — Суворовский термальный источник.
+Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
–Что не входит
Оплата купания в термальном источнике (350 руб. /чел. )
Питание и напитки
Сувенирная продукция
Начало и место завершения
🚩 Проспект Мира, 1, Кисловодск
Экскурсия проводится Ежедневно, по договорённости
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.