Суворовский термальный источник был открыт в 1959 году и на протяжении более полувека привлекает людей своими целебными свойствами. Люди издавна приезжают в станицу Суворовскую за здоровьем и долголетием, ведь уникальная термальная вода из источника способствует омолаживанию, снижению веса, снимает напряжение и усталость, а также обладает косметическими свойствами и многим-многим другим.

Окунуться в термальный источник Вы сможете на нашей экскурсии!

О маршруте

Выезд из Кисловодска и/или городов Кавказских Минеральных Вод — Станица Суворовская — Суворовский термальный источник.