Суворовский термальный источник

2
1 отзыв
Алексей З.
Алексей З. – Гид из Кисловодска
Суворовский термальный источник был открыт в 1959 году и на протяжении более полувека привлекает людей своими целебными свойствами.

Люди издавна приезжают в станицу Суворовскую за здоровьем и долголетием, ведь уникальная термальная вода из источника способствует омолаживанию, снижению веса, снимает напряжение и усталость, а также обладает косметическими свойствами и многим-многим другим.
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Экскурсия

3 000 ₽ за экскурсию

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Суворовский термальный источник
Суворовский термальный источник

Что вы увидите

  • Суворовский термальный источник
Суворовский термальный источник был открыт в 1959 году и на протяжении более полувека привлекает людей своими целебными свойствами. Люди издавна приезжают в станицу Суворовскую за здоровьем и долголетием, ведь уникальная термальная вода из источника способствует омолаживанию, снижению веса, снимает напряжение и усталость, а также обладает косметическими свойствами и многим-многим другим.
Окунуться в термальный источник Вы сможете на нашей экскурсии!
О маршруте
Выезд из Кисловодска и/или городов Кавказских Минеральных Вод — Станица Суворовская — Суворовский термальный источник.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Оплата купания в термальном источнике (350 руб. /чел. )
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Начало и место завершения
🚩 Проспект Мира, 1, Кисловодск
Суворовский термальный источник
Суворовский термальный источник
Суворовский термальный источник
Суворовский термальный источник

Экскурсия проводится Ежедневно, по договорённости

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей З.
Алексей З.
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