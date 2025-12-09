Описание Фото Ответы на вопросы Предлагаю прогуляться по вечерним улицам старого Кисловодска.



Вы увидите старинные особняки, узнаете истории их жителей и о том, как город связан с великими гостями — от Менделеева и Пушкина до Шаляпина и Маяковского.



Мы также коснемся одной из версий легенды о создании кефира и найдем места, знакомые вам по кинофильмам.

Михаил Ваш гид в Кисловодске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда Начало экскурсии в 17.30 4500 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Знакомство с Кисловодском Эта экскурсия — настоящее погружение в историю курортного Кисловодска. Вы увидите знаковые места, которые формируют его неповторимый характер и курортную атмосферу. У истоков истории Начнём наше путешествие с визита к «Белой вилле» — усадьбе художника Николая Ярошенко, где царит дух творчества, и осмотрим величественный Свято-Никольский собор, архитектурную доминанту города. Далее мы прогуляемся по тихим кварталам старой солдатской слободы, где время будто остановилось в старинных домах, и полюбуемся изящными фасадами атмосферных городских особняков, каждый со своей историей. Сердце курортной жизни Затем маршрут приведёт нас к центру курортной жизни. Вы увидите парадный вход в парк — знаменитую белоснежную Колоннаду, ощутите энергию всегда многолюдного «Пятачка» у нарзанного источника и познакомитесь с городскими монументами, которые хранят память о знаменитых гостях и важных событиях в истории Кисловодска.

