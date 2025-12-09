Предлагаю прогуляться по вечерним улицам старого Кисловодска.
Вы увидите старинные особняки, узнаете истории их жителей и о том, как город связан с великими гостями — от Менделеева и Пушкина до Шаляпина и Маяковского.
Мы также коснемся одной из версий легенды о создании кефира и найдем места, знакомые вам по кинофильмам.
Описание экскурсииЗнакомство с Кисловодском Эта экскурсия — настоящее погружение в историю курортного Кисловодска. Вы увидите знаковые места, которые формируют его неповторимый характер и курортную атмосферу. У истоков истории Начнём наше путешествие с визита к «Белой вилле» — усадьбе художника Николая Ярошенко, где царит дух творчества, и осмотрим величественный Свято-Никольский собор, архитектурную доминанту города. Далее мы прогуляемся по тихим кварталам старой солдатской слободы, где время будто остановилось в старинных домах, и полюбуемся изящными фасадами атмосферных городских особняков, каждый со своей историей. Сердце курортной жизни Затем маршрут приведёт нас к центру курортной жизни. Вы увидите парадный вход в парк — знаменитую белоснежную Колоннаду, ощутите энергию всегда многолюдного «Пятачка» у нарзанного источника и познакомитесь с городскими монументами, которые хранят память о знаменитых гостях и важных событиях в истории Кисловодска.
Начало экскурсии в 17.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба «Беллая вилла» (осмотр снаружи)
- Свято-Никольский собор (осмотр снаружи)
- Особняки на территории солдатской слободы
- Ворота парка - белоснежная Колоннада
- «Пятачок» у источника нарзана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира
Завершение: Памятник А.И. Солженицыну
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии в 17.30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кисловодска
