Выбирайте и другие экскурсии в Кисловодске

Что вас ожидает

Истории старинных дач

Изящные фасады начала 20 века, нетуристические колоритные дворики, истории удивительных людей и архивные фото помогут нам перенестись на столетие назад, в атмосферу дореволюционного Кисловодска. Мы зайдем во двор первых курортных дач города, построенных ресторатором Анисимом Шавгулидзе. Рассмотрим старинные особняки, где останавливались Есенин и Ахматова, пел Шаляпин, писал стихи Маяковский, а музыку — Рахманинов и Прокопьев. Я расскажу, как в Кисловодске пережидали революционные беспорядки царская семья и Матильда Кшесинская, и открою, как связана с курортом история любви Колчака и Тимиревой.

Курортные уголки Кисловодска

Не обойдем мы стороной и места, где некогда была сосредоточена жизнь курортного города:

Изнутри рассмотрим здание нарзанных ванн, украшенное фресками М. Врубеля, и попробуем минеральной воды в Нарзанной галерее 19 века.

Заглянем в «Дом с кариатидами» на улице Парковый Пешеход: вы окажетесь внутри кадров фильма А.Сокурова «Спаси и сохрани», рассмотрите кованые ажурные балконы и услышите об истории этого места.

Прикоснемся к стене первой крепости Кисловодска и, в завершение, прогуляемся по красивейшему и оживленному Курортному бульвару, любуясь возвышающимися вдалеке вершинами Боргустанского хребта.

А еще по пути я покажу вам уникальные локации для фотографий и, конечно, дам совет, что лучше всего привезти друзьям из Кисловодска.