Выбирайте и другие экскурсии в Кисловодске

Истории старинных дач
Изящные фасады начала 20 века, нетуристические колоритные дворики, истории удивительных людей и архивные фото помогут нам перенестись на столетие назад, в атмосферу дореволюционного Кисловодска. Мы зайдем во двор первых курортных дач города, построенных ресторатором Анисимом Шавгулидзе. Рассмотрим старинные особняки, где останавливались Есенин и Ахматова, пел Шаляпин, писал стихи Маяковский, а музыку — Рахманинов и Прокопьев. Я расскажу, как в Кисловодске пережидали революционные беспорядки царская семья и Матильда Кшесинская, и открою, как связана с курортом история любви Колчака и Тимиревой.
Курортные уголки Кисловодска
Не обойдем мы стороной и места, где некогда была сосредоточена жизнь курортного города:
А еще по пути я покажу вам уникальные локации для фотографий и, конечно, дам совет, что лучше всего привезти друзьям из Кисловодска.
Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предполагается. Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.