Выбирайте и другие экскурсии в Кисловодске

Эта авторская прогулка — путешествие в прошлое Кисловодска, знакомство с его архитектурным наследием начала 20 века и незаурядными курортными историями. Приготовьтесь пройти по местам, где пел Шаляпин и танцевала Матильда Кшесинская, писал стихи Маяковский, прогуливались Есенин и Айседора Дункан и спасалась от пожара революции семья Романовых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истории старинных дач

Изящные фасады начала 20 века, нетуристические колоритные дворики, истории удивительных людей и архивные фото помогут нам перенестись на столетие назад, в атмосферу дореволюционного Кисловодска. Мы зайдем во двор первых курортных дач города, построенных ресторатором Анисимом Шавгулидзе. Рассмотрим старинные особняки, где останавливались Есенин и Ахматова, пел Шаляпин, писал стихи Маяковский, а музыку — Рахманинов и Прокопьев. Я расскажу, как в Кисловодске пережидали революционные беспорядки царская семья и Матильда Кшесинская, и открою, как связана с курортом история любви Колчака и Тимиревой.

Курортные уголки Кисловодска

Не обойдем мы стороной и места, где некогда была сосредоточена жизнь курортного города:

осмотрим здание курзала и хрустальную сцену, где выступали лучшие артисты России

увидим дачу, где в последний свой приезд на курорт жил Ф. Шаляпин

полюбуемся Золотым замком и виллой Эльбрус

в завершение прогуляемся по красивейшему и оживленному курортному бульвару, полюбуемся возвышающимися вдалеке вершинами Боргустанского хребта

А еще по пути я покажу вам уникальные локации для фотографий и, конечно, дам совет, что лучше всего привезти друзьям из Кисловодска.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предполагается. Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.