Выбирайте и другие экскурсии в Кисловодске

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Барские дачи Кисловодска

Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина

Ольга
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Ольга – ваш гид
Эта авторская прогулка — путешествие в прошлое Кисловодска, знакомство с его архитектурным наследием начала 20 века и незаурядными курортными историями.

Приготовьтесь пройти по местам, где пел Шаляпин и танцевала Матильда Кшесинская, писал стихи Маяковский, прогуливались Есенин и Айседора Дункан и спасалась от пожара революции семья Романовых.

1300 за человека

Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска

Что вас ожидает

Истории старинных дач
Изящные фасады начала 20 века, нетуристические колоритные дворики, истории удивительных людей и архивные фото помогут нам перенестись на столетие назад, в атмосферу дореволюционного Кисловодска. Мы зайдем во двор первых курортных дач города, построенных ресторатором Анисимом Шавгулидзе. Рассмотрим старинные особняки, где останавливались Есенин и Ахматова, пел Шаляпин, писал стихи Маяковский, а музыку — Рахманинов и Прокопьев. Я расскажу, как в Кисловодске пережидали революционные беспорядки царская семья и Матильда Кшесинская, и открою, как связана с курортом история любви Колчака и Тимиревой.

Курортные уголки Кисловодска
Не обойдем мы стороной и места, где некогда была сосредоточена жизнь курортного города:

  • Изнутри рассмотрим здание нарзанных ванн, украшенное фресками М. Врубеля, и попробуем минеральной воды в Нарзанной галерее 19 века.
  • Заглянем в «Дом с кариатидами» на улице Парковый Пешеход: вы окажетесь внутри кадров фильма А.Сокурова «Спаси и сохрани», рассмотрите кованые ажурные балконы и услышите об истории этого места.
  • Прикоснемся к стене первой крепости Кисловодска и, в завершение, прогуляемся по красивейшему и оживленному Курортному бульвару, любуясь возвышающимися вдалеке вершинами Боргустанского хребта.

А еще по пути я покажу вам уникальные локации для фотографий и, конечно, дам совет, что лучше всего привезти друзьям из Кисловодска.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предполагается. Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.

Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска

Экскурсия проводится во вторник и среду в 17:00, в субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура у железнодорожного вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а экскурсовод цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный экскурсовод и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты, легкая подача уже включены в экскурсию.
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