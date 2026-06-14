Выбирайте и другие экскурсии в Кисловодске

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Барские дачи Кисловодска

Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Эта авторская прогулка — путешествие в прошлое Кисловодска, знакомство с его архитектурным наследием начала 20 века и незаурядными курортными историями.

Приготовьтесь пройти по местам, где пел Шаляпин и танцевала Матильда Кшесинская, писал стихи Маяковский, прогуливались Есенин и Айседора Дункан и спасалась от пожара революции семья Романовых.
5
88 отзывов
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска

Описание экскурсии

Истории старинных дач

Изящные фасады начала 20 века, нетуристические колоритные дворики, истории удивительных людей и архивные фото помогут нам перенестись на столетие назад, в атмосферу дореволюционного Кисловодска. Мы зайдем во двор первых курортных дач города, построенных ресторатором Анисимом Шавгулидзе. Рассмотрим старинные особняки, где останавливались Есенин и Ахматова, пел Шаляпин, писал стихи Маяковский, а музыку — Рахманинов и Прокопьев. Я расскажу, как в Кисловодске пережидали революционные беспорядки царская семья и Матильда Кшесинская, и открою, как связана с курортом история любви Колчака и Тимиревой.

Курортные уголки Кисловодска

Не обойдем мы стороной и места, где некогда была сосредоточена жизнь курортного города:

  • осмотрим здание курзала и хрустальную сцену, где выступали лучшие артисты России
  • увидим дачу, где в последний свой приезд на курорт жил Ф. Шаляпин
  • полюбуемся Золотым замком и виллой Эльбрус
  • в завершение прогуляемся по красивейшему и оживленному курортному бульвару, полюбуемся возвышающимися вдалеке вершинами Боргустанского хребта

А еще по пути я покажу вам уникальные локации для фотографий и, конечно, дам совет, что лучше всего привезти друзьям из Кисловодска.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предполагается. Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2100 туристов
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а гид цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи,
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заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный гид и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты и лёгкая подача уже включены в экскурсию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
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2
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1
К
интересно, познавательно, зашли на улочки, которые сразу и не увидишь. экскурсовод рассказывала не прерываясь. рекомендуем сходить на данную экскурсию
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Елена
Восхитительное впечатления от прогулки с Ольгой! Шикарная экскурсия! Интересные факты и истории. Всё как я люблю. В следующий приезд обязательно возьмем у Ольги еще другую экскурсию.
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Р
Очень интересная и познавательная экскурсия! Ольга - настоящий профессионал, человек эрудированный и увлеченный своим делом. Мы прекрасно провели время и насладились интересной историей Кисловодска. Большое спасибо!
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Наталия
Отличная экскурсия. Познавательная, интересная, динамичная! Всё понравилось!
Отличная экскурсия. Познавательная, интересная, динамичная! Всё понравилось!
Отличная экскурсия. Познавательная, интересная, динамичная! Всё понравилось!
Отличная экскурсия. Познавательная, интересная, динамичная! Всё понравилось!
Отличная экскурсия. Познавательная, интересная, динамичная! Всё понравилось!
Отличная экскурсия. Познавательная, интересная, динамичная! Всё понравилось!
Отличная экскурсия. Познавательная, интересная, динамичная! Всё понравилось!
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Юлия
Замечательная экскурсия! Мы с мужем были впервые в Кисловодске. И после этой экскурсии просто влюбились в этот город. Ольга прекрасный рассказчик. Красивая, неторопливая и правильная речь. Удобно построенный маршрут. Мы
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узнали много интересных, захватывающих фактов из жизни «водяного общества», их нравы и увлечения, увидели воочию старинные барские усадьбы и сравнили их с фотографиями того времени, которые Ольга бережно собрала в своем альбоме. Мы неспешно прошлись по легендарным улочкам Кисловодска, познакомившись с архитектурой многих известных санаториев и барских домов. Для первого знакомства с Кисловодском - это идеальная экскурсия. А еще мы благодарны Ольге за её гибкость, внимательность и понимание: в связи с холодной погодой она пошла нам навстречу и перенесла по нашей просьбе экскурсию на другое время. Олечка, спасибо вам и за небольшой подарочек ко дню нашего бракосочетания. Это был настоящий сюрприз. Очень приятно!! Экскурсию рекомендую всем как ознакомительную с городом и очень познавательную.

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Е
Удивительная экскурсия! Ольге самое искреннее восхищение. Уверена, что наша группа (три человека) влюбилась в Кисловодск не только из-за красивых и чистых улочек, величественных гор и такого ласкового солнышка, а благодаря
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умной, грамотной, знающей, веселой, профессиональной и внимательной Ольге. Истории города, зданий, парков, людей, которые связаны с Кисловодском, рассказанные Ольгой, удивляли, восхищали и открывали новые стороны уже казалось известного. Ольга отвечала на любые вопросы, она великолепно владеет материалом. Это экскурсовод, который любит свою работу и заряжает этой любовью туристов. Подстраивается под запросы и интересы. Шутит, читает стихи и раскрывает тайны. Огромное количество такой полезной и интересной информации. Благодаря истории улиц и домов мы познакомились с совершенно потрясающими историческими личностями, неизвестными для нас: пионером ракетостроения Цандером, талантливым архитектором Ходжаевым, врачом Герценом, с более знакомым генералом Ермоловым и с уже известными Солженицыным, Микешиным, Романовыми с Кшесинской. А еще узнали, что В. Матвиенко помогает восстанавливать исторические места Кисловодска и участвует в создании новой красоты. Ольга показала нам прекрасный парк, первый частный театр, сохраняющий традиции, рассказала о семье Шаляпина и дала несколько рекомендаций, которыми мы воспользовались и ни разу не пожалели. Не просто рекомендуем эту экскурсию, а уверены, что вам настолько понравится, что вы захотите приехать в Кисловодск снова и пройтись по нему именно с Ольгой и не раз! Спасибо!

Удивительная экскурсия! Ольге самое искреннее восхищение. Уверена, что наша группа (три человека) влюбилась в Кисловодск не
Удивительная экскурсия! Ольге самое искреннее восхищение. Уверена, что наша группа (три человека) влюбилась в Кисловодск не
Удивительная экскурсия! Ольге самое искреннее восхищение. Уверена, что наша группа (три человека) влюбилась в Кисловодск не
Удивительная экскурсия! Ольге самое искреннее восхищение. Уверена, что наша группа (три человека) влюбилась в Кисловодск не
Удивительная экскурсия! Ольге самое искреннее восхищение. Уверена, что наша группа (три человека) влюбилась в Кисловодск не
Удивительная экскурсия! Ольге самое искреннее восхищение. Уверена, что наша группа (три человека) влюбилась в Кисловодск не
Удивительная экскурсия! Ольге самое искреннее восхищение. Уверена, что наша группа (три человека) влюбилась в Кисловодск не
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