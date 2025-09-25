М Марина Замечательная турфирма "Фортуна". Прекрасно съездили с ними в Домбай и на Джилы-су. Очень насыщенные, познавательные и хорошо организованные поездки. Спасибо всем организаторам, начиная от менеджера, до экскурсоводов и водителей.

С Света Не в первый раз обращаемся в это турагентство и ни разу не пожалели. Все экскурсии были интересными и познавательными. Отдельный респект экскурсоводу Нине Юрьевне, очень грамотный экскурсовод, менеджеру Юлии за профессионализм,а также водителю Александру за безопасную поездку. Выражаем свою благодарность нам все очень понравилось!

Г Галина Была на пяти экскурсия. Организация туров отличная. Гиды интересно и подробно обо всем рассказывали. Большое спасибо.

Е Евгения читать дальше и рекомендаций по поводу мест, которые стоит посетить. С радостью воспользовалась советами, и осталась крайне довольна. Все экскурсии были интересными, информативными! 🤩Самые прекрасные впечатления,которые будут согревать этой зимой и настроят на отдых будующим летом, организованный угадайте с одного раза- Кем. Конечно нашей замечательной Юлией😍 Я буду рекомендовать "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА ФОРТУНА" всем своим друзьям и знакомым, поскольку все сотрудники турфирмы являются настоящими профессионалами своего дела! Это был интересный, увлекательный, приключенческий, познавательный туризм👏👏👏👍🔥💪🏼🤗😍Спасибо‼️ Я очень благодарна «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА ФОРТУНА»! Все было на высшем уровне!!! 👍 Очень рада, что воспользовалась услугами такого компетентного и отзывчивого специалиста как Юлия😍Я получила от Юлии массу полезных советов

М Мутай Только что вернулись из путешествия на Язык тролля. Приходим в себя от восторга. За яркие впечатления, за теплое и заботливое отношение мы благодарны нашему гиду Рустаму. Он настоящий профессионал! Поездка была очень удобной, продуманной.

Н Наталья читать дальше Много всего удалось посмотреть. Особенно впечатлил сам Язык тролля и дорога в горы по бездорожью к нему. Очень красивые получились фотографии. Большое спасибо водителю-экскурсоводу Азрету! Много интересного рассказал. Очень профессионально вел машину. Вся экскурсия прошла на высшем уровне. Спасибо!!! Доброго времени суток всем читающим! 12. 04.2025 ездила на экскурсию «Язык тролля», хотя погода была и не очень (то туман, то снег, то дождь шел), все равно экскурсия была великолепна.

А Алик Отличная туристическая команда сделала все в наилучшем виле и показала такие красивые места все советую

В Валерия Очень хорошая фирма. Все понравилось. Спасибо!

К Камиль Хорошее обслуживание, а также хочу отметить внимание необычной обстановке😁, в общем хорошее место, персонал хороший, добрый, хорошо отдоохнули!

М Морфей Благодарю туристическую фирму Фортуна за экскурсию на язык Тролля в Кабардино-Балкарии. Даже, если вы не впервые эти места посещаете, всё равно скучно не будет! Экскурсовод Татьяна Александровна, прексрасный человек. Всё рассказала, показала.

N NNR27 Благодарю туристическую фирму Фортуна за экскурсию на язык Тролля в Кабардино-Балкарии. Экскурсия совпала с моим днём рождения. От путешествия получила много отличных впечатлений. Гид Исмаил сумел сплотить наш небольшой коллектив, было прекрасное настроение, солнечная погода, вкусный обед в горах. Спасибо огромное Исмаилу за его профессионализм, дружелюбие и доброту.

К Кирилл Очень понравилась поездка, гид был весёлый, ехали с комфортом, места красивые, захватывающие, экскурсия запоминающаяся, увлекательная, всем рекомендую обязательно посетить!

Ю Юрий Хотим выразить большую благодарность за экскурсию на язык Тролля, который находится в Кабардино-Балкарии! Ехали с комфортом, слушали обо всех местных достопримечательностях, историю этих мест, в общем всё было очень интересно, увлекательно, весело и вкусно!!! Одним словом - это было незабываемо! Отдельная благодарность Михаилу! Всем рекомендую! Не пожалеете!