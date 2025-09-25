Мы отправимся в сердце Кабардино-Балкарии, край легенд и невероятной природы, — посетим знаменитую смотровую площадку Язык Тролля с панорамой на величественные пики Кавказа.
Пройдем по древней тропе Тамерлана, увидим средневековые башни Верхней Балкарии и загадочное Голубое озеро, не замерзающее даже зимой. Нас ждет мощь глубочайшего Черекского ущелья и изящный замок Шато-Эркен.
Описание экскурсииЯзык Тролля находится в Кабардино-Балкарии, удивляет живописной природой бесконечными ущельями долинами- это место, где из 8- ми Пятитысячников шесть из них находятся именно здесь, Альпийские луга, средневековые башни, где на уровне этих вершин и расположился Язык Тролля. Увидим и ОЧАРУЕМСЯ красотой Голубых озёр, Черекской тесниной (разлом земной коры), пройдём по тропе Тамерлана, побываем в Верхней Балкарии, окунемся в тайны древних замков. Эта экскурсия надолго оставит яркие эмоции и впечатления
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Язык Тролля
- Тропа Тамерлана
- Голубое озеро
- Черекская теснина
- Замок Шато-Эркен
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный бульвар, 21
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Можно задать вопрос до бронирования?

Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
М
Марина
25 сен 2025
Замечательная турфирма "Фортуна". Прекрасно съездили с ними в Домбай и на Джилы-су. Очень насыщенные, познавательные и хорошо организованные поездки. Спасибо всем организаторам, начиная от менеджера, до экскурсоводов и водителей.
С
Света
25 сен 2025
Не в первый раз обращаемся в это турагентство и ни разу не пожалели. Все экскурсии были интересными и познавательными. Отдельный респект экскурсоводу Нине Юрьевне, очень грамотный экскурсовод, менеджеру Юлии за профессионализм,а также водителю Александру за безопасную поездку. Выражаем свою благодарность нам все очень понравилось!
Г
Галина
13 сен 2025
Была на пяти экскурсия. Организация туров отличная. Гиды интересно и подробно обо всем рассказывали. Большое спасибо.
Е
Евгения
16 авг 2025
Я очень благодарна «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА ФОРТУНА»! Все было на высшем уровне!!! 👍 Очень рада, что воспользовалась услугами такого компетентного и отзывчивого специалиста как Юлия😍Я получила от Юлии массу полезных советов
М
Мутай
2 авг 2025
Только что вернулись из путешествия на Язык тролля. Приходим в себя от восторга. За яркие впечатления, за теплое и заботливое отношение мы благодарны нашему гиду Рустаму. Он настоящий профессионал! Поездка была очень удобной, продуманной.
Н
Наталья
15 июл 2025
Доброго времени суток всем читающим! 12. 04.2025 ездила на экскурсию «Язык тролля», хотя погода была и не очень (то туман, то снег, то дождь шел), все равно экскурсия была великолепна.
А
Алик
30 дек 2024
Отличная туристическая команда сделала все в наилучшем виле и показала такие красивые места все советую
В
Валерия
27 дек 2024
Очень хорошая фирма. Все понравилось. Спасибо!
К
Камиль
23 ноя 2024
Хорошее обслуживание, а также хочу отметить внимание необычной обстановке😁, в общем хорошее место, персонал хороший, добрый, хорошо отдоохнули!
М
Морфей
13 окт 2024
Благодарю туристическую фирму Фортуна за экскурсию на язык Тролля в Кабардино-Балкарии. Даже, если вы не впервые эти места посещаете, всё равно скучно не будет! Экскурсовод Татьяна Александровна, прексрасный человек. Всё рассказала, показала.
N
NNR27
3 окт 2024
Благодарю туристическую фирму Фортуна за экскурсию на язык Тролля в Кабардино-Балкарии. Экскурсия совпала с моим днём рождения. От путешествия получила много отличных впечатлений. Гид Исмаил сумел сплотить наш небольшой коллектив, было прекрасное настроение, солнечная погода, вкусный обед в горах. Спасибо огромное Исмаилу за его профессионализм, дружелюбие и доброту.
К
Кирилл
24 сен 2024
Очень понравилась поездка, гид был весёлый, ехали с комфортом, места красивые, захватывающие, экскурсия запоминающаяся, увлекательная, всем рекомендую обязательно посетить!
Ю
Юрий
24 сен 2024
Хотим выразить большую благодарность за экскурсию на язык Тролля, который находится в Кабардино-Балкарии! Ехали с комфортом, слушали обо всех местных достопримечательностях, историю этих мест, в общем всё было очень интересно, увлекательно, весело и вкусно!!! Одним словом - это было незабываемо! Отдельная благодарность Михаилу! Всем рекомендую! Не пожалеете!
Н
Надежда
11 сен 2024
Интересная экскурсия, Красивые выбраны места. Организаторы молодцы, постарались! Даже, если вы не впервые эти места посещаете, всё равно скучно не будет! Потому что места неповторимые и экскурсоводы умеют и поддержать разговор и заинтересовать и заинтриговать. Спасибо большое! Рекомендую всем, кто любит красивые места и по-настоящему отдохнуть и зарядиться настроением хорошим👍!
