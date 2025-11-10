События Великой Отечественной войны остались в далёком прошлом. Но нам, ныне живущим, важно помнить её героев — названных и безымянных, выживших и павших в боях.
В Кисловодске память о них живёт в мемориалах и памятниках, среди гранитных плит и трепетного пламени огня. Мы покажем места, куда приезжают, чтобы почтить героев, и поможем понять важность каждого из них.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Начнём прогулку от центрального входа в Курортный парк — пожалуй, самое известное место в Кисловодске. А завершим возле здания Нарзанной галереи, где гости города обычно пробуют знаменитый нарзан и отдыхают. Таким образом вы увидите как популярные достопримечательности курорта, так и неизвестные большинству места, символизирующие военные подвиги кисловодцев.
Основные объекты осмотра:
- Центральный вход в Курортный парк
- Памятник героям Великой Отечественной войны
- Мемориал «Солдатам правопорядка»
- Музей боевой славы с уникальной коллекцией оружия, документов и фотографий
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительных расходов не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2135 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Курортного парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 360 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.Задать вопрос
