Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг по вершинам Пятигорья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пятигорью! Треккинг на Бештау, монастырь и озеро - незабываемые виды и эмоции
Завтра в 08:30
11 окт в 08:30
от 9900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Скульптурный Кисловодск
Рассмотреть самые яркие скульптуры города и узнать связанные с ними истории
Начало: На ж/д вокзале
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
8700 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экспресс-Кисловодск: проникнуться атмосферой города за 90 минут
Проникнуться атмосферой города и увидеть всё самое главное за 90 минут
Начало: На Курортном бульваре
Завтра в 11:00
11 окт в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Военно-патриотическая экскурсия по Кисловодску
Побывать в местах, где живёт память о героях фронта и тыла
Начало: У Курортного парка
11 окт в 15:00
12 окт в 09:00
2135 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в октябре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2135 до 9900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от 2135₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь