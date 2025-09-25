Мои заказы

Восхождение на Змейку: панорамы, горы, самолёты

Подняться по несложному маршруту на высоту 994 метра и познакомиться с природой региона
Гора Змейка первой приветствует гостей нашего региона.

Мы приглашаем подняться к её раздвоенной вершине и понаблюдать за взлётами и посадками самолётов в аэропорту Минеральных Вод. Восхождение будет несложным для любителей активного отдыха. А по пути вы узнаете о происхождении лакколитов, заброшенных шахтах и природных тайнах этой горы.
5
1 отзыв
Восхождение на Змейку: панорамы, горы, самолёты© Екатерина
Восхождение на Змейку: панорамы, горы, самолёты© Екатерина
Восхождение на Змейку: панорамы, горы, самолёты© Екатерина
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Гора Змейка — один из 17 лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Лакколиты — это особые геологические образования, которые возникли в результате проникновения магмы между слоями земной коры. В отличие от вулканов, лакколиты не извергались, а постепенно поднимали поверхность земли, создавая куполообразные горы.

  • На маршруте вы узнаете, как миллионы лет назад сформировались мощные скальные массивы Змейки
  • Выясните, почему лакколиты считаются редким природным явлением
  • Полюбуетесь панорамами с раздвоенной вершины. С одной из них можно увидеть, как садятся и взлетают самолёты в аэропорту Минвод. С другой — гору Бештау и Железноводск
  • Увидите шахты и узнаете, что здесь искали и добывали раньше. И почему сейчас эти штольни заброшены
  • Познакомитесь с редкими растениями на склонах
  • Разберётесь, почему здесь сложилась уникальная экосистема
  • Рассмотрите загадочную скалу, на которой, вероятно, в древности проводили языческие ритуалов

Организационные детали

  • К начальной точке маршрута мы привезём вас на машине Lada Largus
  • Перед началом подъёма мы проведём инструктаж по технике безопасности
  • Восхождение будет несложным, специальное снаряжение не потребуется, но треккинговые палки могут пригодиться
  • Этот маршрут не подойдёт детям младше 7 лет, возрастным путешественникам и всем тем, чья физическая форма не позволит подняться в гору пешком
  • Рекомендуем взять с собой перекус и воду
  • В пути вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 317 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дмитрий
25 сен 2025
Хочу поблагодарить Екатерину на прекрасную экскурсию. У меня была индивидуальная треккинговая экскурсия. Екатерина забрала меня у отеля и привезла обратно. Во время экскурсии я полюбовался панорамами с раздвоенной вершины горы
читать дальше

Змейка. Треккинговые палки не берите, предстоит полазить по горам. Восхождение несложное, но подвигаться придётся. Буду вспоминать как мы сидели на вершине. Екатерина угостила меня вкусным чаем, и мы прекрасно беседовали о лакколитах, туризме и путешествиях, наблюдая за взлетом и посадкой самолётов.

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
На машине
13 часов
53 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Путешествие в Домбай - это встреча с природой и историей. Восхитительные виды и уникальные места ждут вас на каждом шагу
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
3700 ₽ за человека
Кисловодск с высоты птичьего полёта в мини-группе
На машине
4.5 часа
141 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Высоты Кисловодска: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности с непривычных высот. Вас ждут незабываемые виды и увлекательные истории
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
3333 ₽ за человека
Гора Бештау: закаты и рассветы над Кавказскими Минеральными Водами (из Кисловодска)
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на Бештау: индивидуальная экскурсия
Начните ваше приключение с восхождения на Бештау. Пройдите по живописным тропам, посетите Храм солнца и узнайте историю пяти вершин
11 ноя в 06:00
13 ноя в 06:00
7300 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске