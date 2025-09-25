читать дальше Змейка. Треккинговые палки не берите, предстоит полазить по горам. Восхождение несложное, но подвигаться придётся. Буду вспоминать как мы сидели на вершине. Екатерина угостила меня вкусным чаем, и мы прекрасно беседовали о лакколитах, туризме и путешествиях, наблюдая за взлетом и посадкой самолётов.

Хочу поблагодарить Екатерину на прекрасную экскурсию. У меня была индивидуальная треккинговая экскурсия. Екатерина забрала меня у отеля и привезла обратно. Во время экскурсии я полюбовался панорамами с раздвоенной вершины горы