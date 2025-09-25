Гора Змейка первой приветствует гостей нашего региона.
Мы приглашаем подняться к её раздвоенной вершине и понаблюдать за взлётами и посадками самолётов в аэропорту Минеральных Вод. Восхождение будет несложным для любителей активного отдыха. А по пути вы узнаете о происхождении лакколитов, заброшенных шахтах и природных тайнах этой горы.
Время начала: 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Гора Змейка — один из 17 лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Лакколиты — это особые геологические образования, которые возникли в результате проникновения магмы между слоями земной коры. В отличие от вулканов, лакколиты не извергались, а постепенно поднимали поверхность земли, создавая куполообразные горы.
- На маршруте вы узнаете, как миллионы лет назад сформировались мощные скальные массивы Змейки
- Выясните, почему лакколиты считаются редким природным явлением
- Полюбуетесь панорамами с раздвоенной вершины. С одной из них можно увидеть, как садятся и взлетают самолёты в аэропорту Минвод. С другой — гору Бештау и Железноводск
- Увидите шахты и узнаете, что здесь искали и добывали раньше. И почему сейчас эти штольни заброшены
- Познакомитесь с редкими растениями на склонах
- Разберётесь, почему здесь сложилась уникальная экосистема
- Рассмотрите загадочную скалу, на которой, вероятно, в древности проводили языческие ритуалов
Организационные детали
- К начальной точке маршрута мы привезём вас на машине Lada Largus
- Перед началом подъёма мы проведём инструктаж по технике безопасности
- Восхождение будет несложным, специальное снаряжение не потребуется, но треккинговые палки могут пригодиться
- Этот маршрут не подойдёт детям младше 7 лет, возрастным путешественникам и всем тем, чья физическая форма не позволит подняться в гору пешком
- Рекомендуем взять с собой перекус и воду
- В пути вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 317 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
25 сен 2025
Хочу поблагодарить Екатерину на прекрасную экскурсию. У меня была индивидуальная треккинговая экскурсия. Екатерина забрала меня у отеля и привезла обратно. Во время экскурсии я полюбовался панорамами с раздвоенной вершины горы
Входит в следующие категории Кисловодска
