-
30%
Групповая
до 15 чел.
Из Кисловодска в урочище Джилы-Су
Путешествие на северный склон Эльбруса: водопады, скалы и целебные источники. Узнайте о культуре народов Кавказа и насладитесь природой
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
25 сен в 06:30
3500 ₽
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Кисловодску
Путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии. Увидите озёра, перевалы и традиционные балкарские дома. Прекрасная возможность сделать яркие фото
Начало: В месте проживания в Кисловодске
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00
26 сен в 07:00
28 сен в 07:00
4000 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
К Золотым водопадам на лошади + трансфер
Оцените красоту Берёзовского ущелья на конной прогулке. Узнайте секреты верховой езды и насладитесь видами Кавказа. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В центре Кисловодска
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в сентябре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 28 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь