Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Где оно находится, какова тайна названия урочища, сколько туристических маршрутов проходит в округе и как поднять автомобиль на отвесную скалу — обо всём узнаете на экскурсии. А ещё пройдёте по гребню горного массива Уллу-Тау к священной вершине и загадаете желание.
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Описание
Что вас ожидает
Суровое, как Тянь-Шань и Памир, но исхоженное, как Крым или Карпаты, Приэльбрусье впечатляет даже бывалых путешественников. Вас ждёт нетронутая природа, восхитительные горные пейзажи, множество живописных и крутых мест для фотосессии.
🗻 В начале маршрута в ущелье Адыр-Су путь преграждает отвесная 60-метровая скала. Преодолеть её можно только пешком (по лестнице из 300 ступеней) или на лифте-подъемнике для автомобилей. Такого вы ещё не пробовали!
🗻 Поднявшись с отметки 1525 м на высоту 1580 м, мы перейдём на правый берег Адыр-Су и продолжим путь в сторону хребта Уллу-Тау.
🗻 Следуя к одноимённой вершине (которую ещё называют Мать-Гора), посетим Долину Желаний и оставим небольшие дары возле Мужского и Женского камней, с которыми связано большое количество преданий и легенд.
🗻 Рядом с альплагерями Уллу-Тау и Джайлык осмотрим памятное место — кладбище альпинистов. Здесь собираются люди, чтобы вспомнить всех ушедших, посвятивших свою жизнь горным походам.
Организационные детали
- Экскурсию проводит гид-водитель на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот.
- Общая протяжённость маршрута 210 км
- Экскурсия проходи путешественникам старше 10 лет
- Поездка проходит по высокогорным районам и не рекомендована людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией
- При себе иметь документы (паспорт, свидетельство о рождении) для прохождения поста в пограничной зоне
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Поездка прошла легко и уютно.
Дмитрий был внимателен и чуток. По пути останавливались покушать в местах, которые он рекомендовал. Прекрасная кухня и прекрасные люди.
На уллу тау сопровождал нас даже пешком, не оставлял на произвол судьбы.
Однозначно в следующий раз также буду путешествовать с ним.
Дорога до ущелья прошла не заметно, Дмитрий увлек рассказами о культуре, легендах, исторических фактах.
Вождение на высшем уровне, абсолютно не страшно было и чувтствовалась безопасность!
Когда обнаружилось, что я забыла обувь, абсолютно без проблем или какого-то негатива остановились в Тырнаузе и купили мне все что требовалось!
Уллу-Тау любовь любовная! Зачаровала! Влюбила! Атмосферно! Энергии выше крыши!
Обязательно вернусь еще и еще!
Красивый редкий маршрут!
Виды и природа потрясающие! Обязательно поедем ещё!