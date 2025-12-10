В Кабардино-Балкарии есть места, от которых захватывает дух. Одно из них — ущелье Адыр-Су. Где оно находится, какова тайна названия урочища, сколько туристических маршрутов проходит в округе и как поднять автомобиль на отвесную скалу — обо всём узнаете на экскурсии. А ещё пройдёте по горным тропам под подножие горы Уллу-Тау — туда, где исполняются желания.

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Описание экскурсии

Суровое, как Тянь-Шань и Памир, но исхоженное, как Крым или Карпаты, Приэльбрусье впечатляет даже бывалых путешественников. Вас ждёт нетронутая природа, восхитительные горные пейзажи, множество живописных и крутых мест для фотосессии.

🗻 В начале маршрута в ущелье Адыр-Су путь преграждает отвесная 60-метровая скала. Преодолеть её можно только пешком (по лестнице из 300 ступеней) или на лифте-подъемнике для автомобилей. Такого вы ещё не пробовали!

🗻 Поднявшись с отметки 1525 м на высоту 1580 м, мы перейдём на правый берег Адыр-Су и продолжим путь в сторону хребта Уллу-Тау.

🗻 Вы подниметесь на смотровые с видом на горные хребты и увидите скальный мемориал альпинистам.

🗻 Двигаемся по склону вверх к чистому роднику из талого льда. Привал — и дальше по склону вверх.

🗻 Горный массив Уллу-Тау — отсюда открываются шикарные панорамные виды.

🗻 Поляна желаний — устроим привал, чтобы отдохнуть, заняться медитацией и полюбоваться красотой дикой нетронутой природы.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Общая протяжённость маршрута — около 360 км

Маршрут проходит в высокогорной местности и требует средней физической подготовки. Для подъёма на Докторский перевал предстоит преодолеть 307 ступеней

Высота маршрута увеличивается с 1650 до 2890 м над уровнем моря. Если вы плохо переносите высоту или страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией или хроническими заболеваниями органов дыхания (например, астмой), поездка вам не рекомендуется

Пешая часть маршрута — около 4 км в одну сторону. Для менее подготовленных путешественников возможен сокращённый маршрут — около 1,5 км в одну сторону

Экскурсия подходит путешественникам старше 10 лет в сопровождении родителей

Для прохождения пограничного поста необходимо взять с собой паспорт, а для детей — свидетельство о рождении

При себе иметь документы (паспорт, свидетельство о рождении) для прохождения поста в пограничной зоне

Во время маршрута необходимо соблюдать правила безопасности и рекомендации инструктора

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость — 22 000 ₽

Дополнительные расходы: