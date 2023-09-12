По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе

Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
В Кабардино-Балкарии есть места, от которых захватывает дух. Одна из них — ущелье Адыр-Су.

Где оно находится, какова тайна названия урочища, сколько туристических маршрутов проходит в округе и как поднять автомобиль на отвесную скалу — обо всём узнаете на экскурсии. А ещё пройдёте по гребню горного массива Уллу-Тау к священной вершине и загадаете желание.
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
8
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Суровое, как Тянь-Шань и Памир, но исхоженное, как Крым или Карпаты, Приэльбрусье впечатляет даже бывалых путешественников. Вас ждёт нетронутая природа, восхитительные горные пейзажи, множество живописных и крутых мест для фотосессии.

🗻 В начале маршрута в ущелье Адыр-Су путь преграждает отвесная 60-метровая скала. Преодолеть её можно только пешком (по лестнице из 300 ступеней) или на лифте-подъемнике для автомобилей. Такого вы ещё не пробовали!

🗻 Поднявшись с отметки 1525 м на высоту 1580 м, мы перейдём на правый берег Адыр-Су и продолжим путь в сторону хребта Уллу-Тау.

🗻 Следуя к одноимённой вершине (которую ещё называют Мать-Гора), посетим Долину Желаний и оставим небольшие дары возле Мужского и Женского камней, с которыми связано большое количество преданий и легенд.

🗻 Рядом с альплагерями Уллу-Тау и Джайлык осмотрим памятное место — кладбище альпинистов. Здесь собираются люди, чтобы вспомнить всех ушедших, посвятивших свою жизнь горным походам.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид-водитель на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот.
  • Общая протяжённость маршрута 210 км
  • Экскурсия проходи путешественникам старше 10 лет
  • Поездка проходит по высокогорным районам и не рекомендована людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией
  • При себе иметь документы (паспорт, свидетельство о рождении) для прохождения поста в пограничной зоне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
12 сен 2023
Дмитрий великолепный гид. Очень погружен в эту тему. Впечатления самые превосходные. Очень рекомендую этого гида и его путешествия.
О
10 июля 2023
Очень привередлива в гидах, т. к. был разный опыт. Остановила выбор на Дмитрие и осталась, на удивление, довольна!
Поездка прошла легко и уютно.
Дмитрий был внимателен и чуток. По пути останавливались покушать в местах, которые он рекомендовал. Прекрасная кухня и прекрасные люди.
На уллу тау сопровождал нас даже пешком, не оставлял на произвол судьбы.
Однозначно в следующий раз также буду путешествовать с ним.
Екатерина
10 июля 2023
Поездка превзошла ожидания!
Дорога до ущелья прошла не заметно, Дмитрий увлек рассказами о культуре, легендах, исторических фактах.
Вождение на высшем уровне, абсолютно не страшно было и чувтствовалась безопасность!
Когда обнаружилось, что я забыла обувь, абсолютно без проблем или какого-то негатива остановились в Тырнаузе и купили мне все что требовалось!
Уллу-Тау любовь любовная! Зачаровала! Влюбила! Атмосферно! Энергии выше крыши!
Обязательно вернусь еще и еще!
А
9 июля 2023
Замечательная поездка! Все понравилось! С гидом было очень интересно, весело и комфортно!
Красивый редкий маршрут!
Виды и природа потрясающие! Обязательно поедем ещё!

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