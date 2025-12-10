Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к горе Уллу-Тау
В Кабардино-Балкарии есть места, от которых захватывает дух. Одно из них — ущелье Адыр-Су.
Где оно находится, какова тайна названия урочища, сколько туристических маршрутов проходит в округе и как поднять автомобиль на отвесную скалу — обо всём узнаете на экскурсии. А ещё пройдёте по горным тропам под подножие горы Уллу-Тау — туда, где исполняются желания.
Суровое, как Тянь-Шань и Памир, но исхоженное, как Крым или Карпаты, Приэльбрусье впечатляет даже бывалых путешественников. Вас ждёт нетронутая природа, восхитительные горные пейзажи, множество живописных и крутых мест для фотосессии.
🗻 В начале маршрута в ущелье Адыр-Су путь преграждает отвесная 60-метровая скала. Преодолеть её можно только пешком (по лестнице из 300 ступеней) или на лифте-подъемнике для автомобилей. Такого вы ещё не пробовали!
🗻 Поднявшись с отметки 1525 м на высоту 1580 м, мы перейдём на правый берег Адыр-Су и продолжим путь в сторону хребта Уллу-Тау.
🗻 Вы подниметесь на смотровые с видом на горные хребты и увидите скальный мемориал альпинистам.
🗻 Двигаемся по склону вверх к чистому роднику из талого льда. Привал — и дальше по склону вверх.
🗻 Поляна желаний — устроим привал, чтобы отдохнуть, заняться медитацией и полюбоваться красотой дикой нетронутой природы.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Общая протяжённость маршрута — около 360 км
Маршрут проходит в высокогорной местности и требует средней физической подготовки. Для подъёма на Докторский перевал предстоит преодолеть 307 ступеней
Высота маршрута увеличивается с 1650 до 2890 м над уровнем моря. Если вы плохо переносите высоту или страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией или хроническими заболеваниями органов дыхания (например, астмой), поездка вам не рекомендуется
Пешая часть маршрута — около 4 км в одну сторону. Для менее подготовленных путешественников возможен сокращённый маршрут — около 1,5 км в одну сторону
Экскурсия подходит путешественникам старше 10 лет в сопровождении родителей
Для прохождения пограничного поста необходимо взять с собой паспорт, а для детей — свидетельство о рождении
При себе иметь документы (паспорт, свидетельство о рождении) для прохождения поста в пограничной зоне
Во время маршрута необходимо соблюдать правила безопасности и рекомендации инструктора
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость — 22 000 ₽
Дополнительные расходы:
Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
Подъём на перевал — 500 ₽ за чел.
Если канатная дорога не работает, подъём к территории альплагеря на ГАЗ-66 или другом транспорте оплачивается отдельно — 1500 ₽ за чел.
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1101 туриста
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Всю жизнь живу в горах Большого Кавказа и с начала 2000-х годов увлечён ими по-настоящему. Горы — моя любовь, а любовь гор — это я.
Провожу походы читать дальшеуменьшить
по труднодоступным тропам, организую восхождения и многодневные маршруты с ночёвками. Знаю каждую тропу и вершину — исходил всё пешком сам много раз. Мне важно делиться не выдумками, а проверенными фактами — я ссылаюсь только на научные источники и реальные исследования кавказской природы.
Я не бизнесмен, а простой парень, который искренне любит природу и от души делится тем, чем живёт. Жизнерадостный, отзывчивый, пунктуальный и с чувством юмора. Со мной вы узнаете о Кавказе больше, чем ожидали. Буду рад познакомить вас с его природой, легендами и бытом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
Отличная экскурсия!!! Фото супер!!! Люблю,когда мало людей и много природы!!! Теперь в горы только с Димой!!!
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Ия
Поездка с Дмитрием 23.09.2025 к Горе Уллу-Тау, подарила нам Незабываемые Впечатления и Эмоции! Величие Гор покорило нас, прозрачная вода ручья восхитила своим вкусом. Дмитрий-постоянно заботился о нашей Безопасности и нашем самочувствии. Обед читать дальшеуменьшить
на камнях был самым вкусным, а чай, заваренный на Горных травах, восхитил своим Ароматом! Солнце сияло, гул перекатов и шум ветра в горах, создавало чувство Счастья и Спокойствия! В этот день над нами пролетела большая стая ласточек, которые через Снежные вершины Гор отправились на зимовку. Дима Благодарим За Всë! Да здравствуют Люди-Любящие Своë дело! Да здравствуют Люди-Знающие Своë дело! Да здравствуют Люди-Любящие Свою команду! С нетерпением ждëм Новых путешествий с Вами!!!
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М
Мария
Это приключение 100/10! Из-за небольшого количества участников в группе и отличных коммуникативных способностей гида складывается ощущение себя в маленькой дружной семье. Дмитрий уделяет внимание каждому, сплочает команду и поддерживает дружелюбную читать дальшеуменьшить
атмосферу между участниками. Профессиональный горный гид, который заботится о вашей безопасности и самочувствии. Интересный собеседник с широким кругозором и просто душевный человек! Маршрут невероятно красивый и небанальный, идешь обратно и видишь другую картинку. Я часто ловила себя на мысли, что видела другие виды, когда поднималась. Пикник на высоте, чай на травах, ледниковая вода, локации на миллион!
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А
Артемий
29 сентября ездили с Дмитрием в горы, остались в полном восторге, потрясающие виды, не передать словами, это нужно просто видеть, всем советую! Поездка очень понравилось, особенно рады, что удалось попробовать настоящие вкусные хычаны по рекомендации Дмитрия. Спасибо!
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Кристина
Эта экскурсия стала одним из самых ярких моих приключений на Кавказе. Даже слово «экскурсия» не совсем передаёт суть - для меня, не обладающей прекрасной физической формой, это был трекинг с читать дальшеуменьшить
потрясающими видами. Уллу-Тау - очень красивая гора, а само место имеет невероятную атмосферу. Говорят, гора исполняет желания - что же, посмотрим) Дорога в гору требовала сил, но не была изматывающей (если трезво оценивать свою подготовку). Физически сложные участки с окупались эмоциями от пейзажа - водопады, река, красота ущелья! Дмитрий - гид, который влюблён в эти горы. С ним было легко и интересно: он не просто показывал путь, а делился историями, следил за безопасностью и заряжал своей энергией. Видно, что для него это не просто работа, а дело жизни. Перед экскурсией советую рассчитать свои силы: дорога (я поехала из Кисловодска) будет долгой, в общем мы провели более 12 часов в пути, набор высоты требует много энергии, тропа каменистая, без трекинговых ботинок будет сложно, но с нами был мужчина в солидных годах и подросток, мы все без особых проблем дошли до величественной Уллу-Тау. Но она того стоит! Советую эту экскурсию, вы получите невероятные эмоции!
+1
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Татьяна
Путешествие с Дмитрием по маршрутам альпинистов безумно понравилось. Природа в этих местах, ещё не тронутая человеком, никого не оставит равнодушным. С погодой нам в какой-то степени даже повезло: не было читать дальшеуменьшить
палящего солнца, а густой туман, скрывающий от нас красоту гор, иногда рассеиваясь, открывал шикарные виды на горы, скалы, ледники, водопады и водопадики,горную реку. Стоит отметить, что от лагеря Уллу-Тау до Поляны желаний достаточно сложный подъем по скалистой тропинке, но мы справились! Выражаем огромную благодарность Дмитрию за увлекательное и интересное путешествие и профессиональное сопровождение на протяжении всего маршрута.
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