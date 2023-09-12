В Кабардино-Балкарии есть места, от которых захватывает дух. Одна из них — ущелье Адыр-Су. Где оно находится, какова тайна названия урочища, сколько туристических маршрутов проходит в округе и как поднять автомобиль на отвесную скалу — обо всём узнаете на экскурсии. А ещё пройдёте по гребню горного массива Уллу-Тау к священной вершине и загадаете желание.

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Описание

Что вас ожидает

Суровое, как Тянь-Шань и Памир, но исхоженное, как Крым или Карпаты, Приэльбрусье впечатляет даже бывалых путешественников. Вас ждёт нетронутая природа, восхитительные горные пейзажи, множество живописных и крутых мест для фотосессии.

🗻 В начале маршрута в ущелье Адыр-Су путь преграждает отвесная 60-метровая скала. Преодолеть её можно только пешком (по лестнице из 300 ступеней) или на лифте-подъемнике для автомобилей. Такого вы ещё не пробовали!

🗻 Поднявшись с отметки 1525 м на высоту 1580 м, мы перейдём на правый берег Адыр-Су и продолжим путь в сторону хребта Уллу-Тау.

🗻 Следуя к одноимённой вершине (которую ещё называют Мать-Гора), посетим Долину Желаний и оставим небольшие дары возле Мужского и Женского камней, с которыми связано большое количество преданий и легенд.

🗻 Рядом с альплагерями Уллу-Тау и Джайлык осмотрим памятное место — кладбище альпинистов. Здесь собираются люди, чтобы вспомнить всех ушедших, посвятивших свою жизнь горным походам.

Организационные детали