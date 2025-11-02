На экскурсии вы познакомитесь с Пятигорском и погрузитесь в творчество М. Ю. Лермонтова. Гид расскажет об истории города, о пребывании поэта на Кавказе в разные годы. После вам точно захочется перечитать произведения гениального литератора. Мы составили для вас два маршрута на выбор — классический и необычный.

Пятигорск классический

Вас ждет обзорная экскурсия по уникальным местам, связанным с личностью Лермонтова. Канатная дорога, удивительное подземное озеро, место фатальной дуэли и уютный музей — все это будет на маршруте. Вы увидите:

озеро Провал — термальное озеро, находящееся внутри горы с выходящими из расщелин парами с едким запахом сероводорода. Все это создавало мистическую атмосферу и озеро стало героем многих легенд о чудовищах и драконах;

музей «Домик Лермонтова» — один из первых музеев, посвященных писателя. Знаменитый домик под камышовой крышей, в котором поэт провел свои последние дни, сохранил свой первозданный вид;

парк Цветник — одну из самых интересных локаций Пятигорска и любимое место отдыхающих. Украшает парк воздушная Лермонтовская галерея, сооруженная в конце XIX века, а за ней Ермоловские ванны — старейшее ванное здание, в котором купался сам Пушкин;;

Место дуэли Лермонтова — поэт погиб 15 июля 1841 года погиб от руки своего друга Николая Мартынова на дуэли. О причинах дуэли спорят до сих поры, и вы узнаете несколько версий.

Пятигорск необычный.

В дополнение к озеру Провалу, парку Цветник и месту дуэли Лермонтова из классического маршрута вы посетите другие место в исторической зоне Пятигорска. Пройдем теми тропинками, которыми гуляли Пушкин, Лермонтов, молодой Толстой с собакой Булькой, Чехов, Дмитрий Менделеев, и увидим: