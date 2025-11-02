Мои заказы

Все оттенки Пятигорска: классический и необычный маршруты

Все оттенки Пятигорска
Пятигорск справедливо считается «лермонтовским» городом, ведь именно ему писатель посвятил значительную часть своей жизни. Вас ждет обзорная экскурсия по уникальным местам, связанным с личностью гениального творца.

Вы можете выбрать один из двух маршрутов: классический проведет вас через озеро Провал, парк Цветник и место дуэли Лермонтова, а необычный позволит посетить другие места в исторической части города — от гротов до красивых беседок.
4.9
173 отзыва
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

На экскурсии вы познакомитесь с Пятигорском и погрузитесь в творчество М. Ю. Лермонтова. Гид расскажет об истории города, о пребывании поэта на Кавказе в разные годы. После вам точно захочется перечитать произведения гениального литератора. Мы составили для вас два маршрута на выбор — классический и необычный.

Пятигорск классический

Вас ждет обзорная экскурсия по уникальным местам, связанным с личностью Лермонтова. Канатная дорога, удивительное подземное озеро, место фатальной дуэли и уютный музей — все это будет на маршруте. Вы увидите:
  • озеро Провал — термальное озеро, находящееся внутри горы с выходящими из расщелин парами с едким запахом сероводорода. Все это создавало мистическую атмосферу и озеро стало героем многих легенд о чудовищах и драконах;
  • музей «Домик Лермонтова» — один из первых музеев, посвященных писателя. Знаменитый домик под камышовой крышей, в котором поэт провел свои последние дни, сохранил свой первозданный вид;
  • парк Цветник — одну из самых интересных локаций Пятигорска и любимое место отдыхающих. Украшает парк воздушная Лермонтовская галерея, сооруженная в конце XIX века, а за ней Ермоловские ванны — старейшее ванное здание, в котором купался сам Пушкин;;
  • Место дуэли Лермонтова — поэт погиб 15 июля 1841 года погиб от руки своего друга Николая Мартынова на дуэли. О причинах дуэли спорят до сих поры, и вы узнаете несколько версий.
  • Пятигорск необычный.
В дополнение к озеру Провалу, парку Цветник и месту дуэли Лермонтова из классического маршрута вы посетите другие место в исторической зоне Пятигорска. Пройдем теми тропинками, которыми гуляли Пушкин, Лермонтов, молодой Толстой с собакой Булькой, Чехов, Дмитрий Менделеев, и увидим:
  • Эолову Арфу — беседку, где можно послушать музыку ветра и полюбоваться видом старой части Пятигорска, горами-лакколитами и Эльбрусом в ясную погоду;
  • Елизаветинскую галерею — самый первый питьевой бювет Пятигорска;
  • грот Лермонтова — естественное углубление в скале, которое первоначально называлось «Грот Калипсо». Здесь в уединении любил отдыхать поэт;
  • скульптуру Орла, ставшего символом Кавминвод, — сюда постоянно приходят гости города, чтобы полюбоваться живописной панорамой Пятигорска и сфотографироваться рядом с символом здоровья и могущества;
  • Китайскую беседку, расположенную на вершине горы Горячей, с прекрасным видом;
  • грот Дианы — одно из лермонтовских мест, искусственную пещеру на склоне горы Горячей. Ее центральный вход выполнен в форме арки, украшенной дорическими колоннами. Важная информация: На экскурсию допускаются дети старше 3 лет. Необычный маршрут не подходит для маломобильных граждан. Возьмите деньги на музей (наличными). Также наденьте одежду по погоде и удобную обувь, возьмите питьевую воду.

Среда, пятница, суббота в 14:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Классический маршрут:
  • Парк Цветник
  • Провал
  • Музей «Домик Лермонтова»
  • Место дуэли Лермонтова
  • Необычный маршрут:
  • Эолова Арфа
  • Грот Лермонтова
  • Елизаветинская (Академическая) галерея
  • Скульптура Орла
  • Китайская беседка
  • Грот Дианы
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты в музей «Домик Лермонтова»: взрослый - 250 руб., школьники, студенты - 150 руб., дошкольники - бесплатно (классический маршрут)
  • Питание, вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, ул. Вокзальная 16 (у магазина Стрижамент)
Завершение: Колоннада, Курортный бульвар, жд вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, суббота в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • На экскурсию допускаются дети старше 3 лет
  • Необычный маршрут не подходит для маломобильных граждан
  • Возьмите деньги на музей (наличными)
  • Также наденьте одежду по погоде и удобную обувь, возьмите питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 173 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
156
4
13
3
4
2
1
И
Ирина
2 ноя 2025
Очень интересная экскурсия! Экскурсовод Алена рассказала очень много интересного. Экскурсия началась еще в пути, как только все сели в автобус и закончилась на подъезде к Кисловодску. Домик Лермонтова не произвел ожидаемого впечатления🤷‍♀️.
Отдельное спасибо водителю Максиму: мы с мужем, как водители с многолетним стажем, оценили его профессионализм и заботу о безопасности пассажиров.
А
Анна
2 ноя 2025
Ю
Юрий
31 окт 2025
Отличная и очень познавательная экскурсия. Спасибо гиду Елизавете за прекрасное проведение экскурсии, массу интересной информации и стихи.
Д
Диана
29 окт 2025
Экскурсия "Необычный Пятигорск" оставила самые восторженные впечатления благодаря нашему очаровательному гиду Елизавете.
Организационные моменты были с самого начала очень профессионально выстроены, все четко продумано и учтено, поэтому никаких заминок не было,
читать дальше

учитывая, что мы были большой группой на 50 местном автобусе.

Елизавета, настоящий и увлечённый профессионал своего дела и 5 часов пролетели на одном дыхании.

Лично для меня, да я думаю и для многих в группе, Елизавета глубоко и душевно раскрыла тему М. Ю. Лермонтова, с чьим именем неразрывно связан Пятигорск и Кавказ.
Исторические факты, биография, личная жизнь, трагедия… можно слушать бесконечно. Очень грамотная подача и приятная речь!
А как Елизавета читает стихи! Респект и уважение!

Благодарим за прекрасную экскурсию! Рекомендуем всем!

С
Светлана
28 окт 2025
Отличная экскурсия по Лермонтовским местам. Шикарные виды со смотровых площадок, максимум информации о жизни Лермонтова. Экскурсовод настоящий профессионал!
Т
Татьяна
27 окт 2025
Отличная спокойная прогулка. Очень красиво и без напряжения. Большой комфортный автобус. Посмотрели курортную часть города и заехали на место дуэли Лермонтова.
Экскурсовод Алина нам понравилась. Рекомендуем.
Е
Елена
25 окт 2025
Впечатлений от экскурсии море! Решили посетить Пятигорск спонтанно, и забронировали места за 2 часа до начала экскурсии. Организатор прислала сообщения о месте встрече и номере автобуса, но мы не смогли
читать дальше

сразу найти адрес и опаздывали, я позвонила организатору- у меня спросили адрес моего нахождения и автобус забрал с этого места! Автобус отличный, комфортабельный.
Шикарный, влюблённый в своё дело, экскурсовод Елизавета: с каким чувством, энергией она рассказыла о Лермонтове, его творчестве и жизни, о Пятигорске! Отдельно, было сказано о санитарных остановках. Обратно нас привезли в Кисловодск и высадили на остановке, где нам было удобно. Сервис на высоте! . Большое спасибо за экскурсию!

С
Светлана
20 окт 2025
Локации интересные. Но, для осенних экскурсии, начинать хорошо бы раньше.
Последнее место смотрели в темноте.
И
Ирина
17 окт 2025
H
Hi+79122
16 окт 2025
Побывали на экскурсии в Пятигорске с потрясающим экскурсоводом Моховой Еленой Александровной. Интересный содержательный рассказ про достопримечательности Пятигорска, про жизнь и смерть М. Ю. Лермонтова. Окунулись в историю. Речь экскурсовода приятная, понятная, грамотная, выразительная. Посмотрели основные достопримечательности.
Т
Татьяна
15 окт 2025
Интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод Елена Мохова! Много фактов, приятная речь! Автобус комфортабельный, акустика (или микрофон) в автобусе очень хорошая, даже удивила, по сравнению с другими поездками. Очень остались довольны!
С
Светлана
12 окт 2025
Поездка очень понравилась. Комфортный автобус, приятный экскурсовод Алёна познакомила нас с Пятигорском, рассказала много всего интересного. Узнали Лермонтова не только по школьным произведениям. Алёна порекомендовала посмотреть фильм "Княжна Мэри", в котором встретим уже знакомые нам места Пятигорска. Водитель Константин виртуозно и максимально близко подвозил к каждой локации. До новых встреч КМВ🫶.
К
Катерина
10 окт 2025
О
Ольга
10 окт 2025
Вроде бы и провезли показали заявленные места, а ощущение, что Пятигорск совсем не увидел
Т
Татьяна
10 окт 2025
Очень понравилась работа экскурсовода Алёны. Интересно, подробно рассказала. Много дополнительной информации. Очень бы хотелось побольше таких экскурсовода!

Входит в следующие категории Кисловодска

