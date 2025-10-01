Вы знали, что в Кабардино-Балкарии есть замки? Со мной вы отправитесь в путешествие по замкам, наслаждаясь красивыми горными пейзажами.
За один день вы увидите замок Шато-Эркен и Теснину Безенги, прогуляетесь по берегу Голубого озера и искупаетесь в термальном источнике. Откройте для себя все многообразие Кабардино-Балкарии.
Описание экскурсииЗнакомство с Кабардино-Балкарией Наше путешествие стартует в Кисловодске. Всего за пару часов мы доберемся до Кабардино-Балкарии. Здесь и начнется наше знакомство с республикой. Для вас я подготовила максимально полную программу. За один день вы познакомитесь с самыми интересными местами:
- Замок Шато-Эркен — это винодельческий замок на острове, идеальное место для фотографий.
- Теснина Безенги — в переводе с балкарского языка означает «место, откуда сошел ледник».
- Смотровая площадка на замок Жабо-кала — Это полуразрушенный замок в Хуламо-Безенгийском ущелье, стоящий на вершине отрога горы.
- Голубое озеро — это самые глубокий пресный водоем России после Байкала. Здесь нас ждет обед.
• Термальный источник Аушигер — в конце дня вас ждут спа-процедуры, купание в целебной воде и маски из голубой глины. Важная информация:
- На экскурсию допускаются дети старше 4 лет.
- Возьмите с собой: паспорт, наличные деньги на дополнительные расходы и питание, купальные принадлежности (купальник, шлепки, полотенце).
По четвергам и воскресеньям в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шато Эркен
- Теснина Безенги
- Смотровая площадка на «замок людоеда» Жабо-кала
- Голубое озеро
- Термальный источник «Аушигер»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на территорию замка Шато-Эркен - 100 руб. /чел.
- Въезд на территорию термального источника - 400 руб. /чел.
- Дополнительная экскурсия в теснину Безенги - 500 р/чел
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Завершение: В центре Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и воскресеньям в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети старше 4 лет
- Возьмите с собой: паспорт, наличные деньги на дополнительные расходы и питание, купальные принадлежности (купальник, шлепки, полотенце)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 окт 2025
Ожидала более интересную экскурсию(Замок был только один, второй всего лишь руины на горе, увидели только проездом. Источники не достаточно тёплые, осенью прям некомфортно купаться, и нет душевых кабинок, лучше на
Н
Наталья
20 сен 2025
Все по программе, удивительные виды гор и ущелья, замок просто бомбический, шашлык теиушки Риты, из баранины, - это шедевр-очень вкусно. Но мало времени искупаться в термальном источнике Аушегер
Спасибо водителю Константину и гиду Сергею, молодец очень интересно провел экскурсию, весело, с юмором - желаю успехов и достижение своих целей
Е
Елена
5 сен 2025
Экскурсоводу замечательный. Все организовано на высоте, как всегда. Не первый раз пользуемся услугой этих организаторов. Любая экскурсия проходит отлично и организованно.
Н
Наталья
4 сен 2025
Экскурсия отличная: выехали в 7.00, вернулись в 18.00, не устали, достаточно остановок. Понравилось все, кроме голубого озера - какая-то барахолка. Но виды по дороге и в ущелье - просто потрясающие!!! Только ради этого стоит ехать.
Входит в следующие категории Кисловодска
