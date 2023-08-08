Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах

Путешествие из Кисловодска: Экскурсия в Нальчик и купание в термах

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Приглашаю вас отправится в самое сердце Кабардино-Балкарии.

Мы прогуляемся по столице республики, городу Нальчик, посетим знаменитый замок шато Эркен, и расслабимся в термальных бассейнах.
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Замок Шато Эркен, Нальчик и купание в термах
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг

Что вас ожидает:

  • Замок шато Эркен
  • Город Нальчик
  • Атажукинский сад
  • Центральная пешеходная улица Нальчика
  • Питьевой бювет
  • Канатная дорога на гору с парка и смотровая площадка
  • Термальные источники Гедуко
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Атажукинский сад в Нальчике

К парку ведет местный арбат — пешеходная улица с сохранившимися зданиями начала 19 века и уличным музеем каменных артефактов. Вверху парка на горе Малая Кизиловка, куда можно подняться на канатной дороге, расположена необычная смотровая башня и ресторан: здание выполнено в виде огромной головы в шлеме и его вытянутой руки с факелом. По преданию, богатырь Сосруко украл огонь у богов, чтобы подарить его людям, но разгневанные боги наказали героя, заточив его в горах, оставив над землей лишь его голову и руку с огнем.
С нее открываются живописные виды на город, озера и горы.

Термальные воды кишпекского источника

Завершим полный впечатлений день расслабляясь в термальных бассейнах Гедуко, который уникален своими термальными источниками, поднимающихся из под земли. Семь бассейнов с температурой от +20 до +45 градусов, расположены под открытым небом. Можно также арендовать отдельный термальный бассейн только для своей компании.

Важно знать:

Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и наличные деньги на расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание и сувениры
  • Оплата входных билетов на термальные источники (по желанию)
  • Оплата канатной дороги (по желанию)
  • Входные к замку
Где начинаем и завершаем?
Начало: забираю от Вашего места проживания в Кисловодске
Завершение: место проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и наличные деньги на расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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Канатная дорога
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