Атажукинский сад в Нальчике

К парку ведет местный арбат — пешеходная улица с сохранившимися зданиями начала 19 века и уличным музеем каменных артефактов. Вверху парка на горе Малая Кизиловка, куда можно подняться на канатной дороге, расположена необычная смотровая башня и ресторан: здание выполнено в виде огромной головы в шлеме и его вытянутой руки с факелом. По преданию, богатырь Сосруко украл огонь у богов, чтобы подарить его людям, но разгневанные боги наказали героя, заточив его в горах, оставив над землей лишь его голову и руку с огнем.

С нее открываются живописные виды на город, озера и горы.

Термальные воды кишпекского источника

Завершим полный впечатлений день расслабляясь в термальных бассейнах Гедуко, который уникален своими термальными источниками, поднимающихся из под земли. Семь бассейнов с температурой от +20 до +45 градусов, расположены под открытым небом. Можно также арендовать отдельный термальный бассейн только для своей компании.

Важно знать:

Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и наличные деньги на расходы.