Путешествие из Кисловодска: Экскурсия в Нальчик и купание в термах
Приглашаю вас отправится в самое сердце Кабардино-Балкарии.
Мы прогуляемся по столице республики, городу Нальчик, посетим знаменитый замок шато Эркен, и расслабимся в термальных бассейнах.
Мы прогуляемся по столице республики, городу Нальчик, посетим знаменитый замок шато Эркен, и расслабимся в термальных бассейнах.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
Что вас ожидает:
- Замок шато Эркен
- Город Нальчик
- Атажукинский сад
- Центральная пешеходная улица Нальчика
- Питьевой бювет
- Канатная дорога на гору с парка и смотровая площадка
- Термальные источники Гедуко
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Атажукинский сад в Нальчике
К парку ведет местный арбат — пешеходная улица с сохранившимися зданиями начала 19 века и уличным музеем каменных артефактов. Вверху парка на горе Малая Кизиловка, куда можно подняться на канатной дороге, расположена необычная смотровая башня и ресторан: здание выполнено в виде огромной головы в шлеме и его вытянутой руки с факелом. По преданию, богатырь Сосруко украл огонь у богов, чтобы подарить его людям, но разгневанные боги наказали героя, заточив его в горах, оставив над землей лишь его голову и руку с огнем.
С нее открываются живописные виды на город, озера и горы.
Термальные воды кишпекского источника
Завершим полный впечатлений день расслабляясь в термальных бассейнах Гедуко, который уникален своими термальными источниками, поднимающихся из под земли. Семь бассейнов с температурой от +20 до +45 градусов, расположены под открытым небом. Можно также арендовать отдельный термальный бассейн только для своей компании.
Важно знать:
Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и наличные деньги на расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание и сувениры
- Оплата входных билетов на термальные источники (по желанию)
- Оплата канатной дороги (по желанию)
- Входные к замку
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: забираю от Вашего места проживания в КисловодскеЗавершение: место проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и наличные деньги на расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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