Т Татьяна Не ожидали, что экскурсия будет настолько насыщенная. Три часа удивительных мест Кисловодска, интересный рассказ гида Вячеслава.

М Марина Экскурсия очень интересная, но может быть надо учитывать, что уже осень и начинать экскурсии раньше? По последней локации гуляли в темноте - не очень интересно! Так что звезду сняла не за экскурсию, а за организацию.

А Алла Экскурсия началась позже назначенного срока и закончилась тоже, в 17.45 еще гид рассказывал во всю, хотя заявлено 3 часа! Включен заезд в пригород, что на мой взгляд, нужно выносить в отдельную экскурсию, очень утомительно, большой автобус, вечно ждали отстающих, когда начались интересные моменты, касательно города, было уже темно. Про остановки в туалет тоже ничего не было сказано вначале.

О Олеся хорошо

H Hi+79803 Самый лучший гид. Умный, красивый! Отличные знания города и его достопримечательностей!

Преподносит доброжелательно, с интересом и немножко с искромётным юмором. Экскурсия, несмотря на дождь, оставила неизгладимое впечатление. Спасибо!!!

А Алсу Прекрасная экскурсия, узнавать Кисловодск надо только через обзорную экскурсию, обязательно рекомендуем ехать, нам показалась она очень долгой, потому что насыщена передвижениями, информацией, фактами. Очень интересно было, экскурсовод Ольга нам очень понравилась и водитель Марат тоже. Так спокойно, доходчиво, приятный голос и характер. Спасибо за все!!!

Л Лариса Гиду Арсену большое спасибо, профессинал своего дела. Было очень интересно, много знает, интересно рассказывает.

Л Людмила Замечательная экскурсия!!! Экскурсовод - Наталья просто отрада для души)) Материал подавала интересно, с огоньком и в тоже время не навязчиво. Остановки очень хорошо организованы по времени, что большой плюс. Всё понравилось, узнали много нового, ещё раз огромное спасибо Наталье)

Е Елена Всё понравилось, познакомились с новыми местами Кисловодска

Н Наталья Отличная экскурсия 👍🏻Очень красивый город! Экскурсовод Наталья очень интересно рассказала о значимых местах, интересные факты о городе! Очень рады что попали именно с ней) нам всегда везет на экскурсоводов, когда бронируем чере Спутник 👌🏻

О Ольга Спасибо Ольге, было интересно, все посмотрели, что было заявлено

Н Надежда Понравилось Все! Экскурсовод понравился! Все рассказал, отвечал на доп вопросы

Г Грачевасветлана Понравилось все

Я Яков Спасибо за экскурсию, было комфортно передвигаться между локациями, посмотрели много интересных мест за 3 часа. Гид интересно рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Снимаю одну звезду только за то, что рассказ был не в хронологическом порядке, иногда было сложно усваивать информацию, хотя по отдельности все рассказы были увлекательными