Кисловодск — самый южный и самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод. Он стал популярен благодаря источнику нарзана, который бьет прямо из земли испокон веков. Эта экскурсия идеально подходит для знакомства с курортом.
Мы проедем по городу на автобусе, останавливаясь у самых значимых объектов, а гид расскажет интересные факты из истории города и его современной жизни.
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Кисловодская крепость. Построена в 1803 году на расстоянии полета пушечного ядра от источника нарзана. Здесь начала свою жизнь Кисловодская слобода. Внутри крепости сейчас находится краеведческий музей и открытая экспозиция, которую мы посетим. В числе представленных исторических предметов, увидим и каменную ванну Пушкинских времен и узнаем как принимали нарзанные ванны в 19 веке.
- Соборная площадь и Свято-Никольский Собор. Это было главное место сбора слобожан, где решались самые важные вопросы. Площадь окружают исторические здания и величественный Собор. Вы узнаете о непростой судьбе Храма и об известных личностях, которые нашли вечный покой на его территории.
- Памятник Журавли. Памятник, посвященный героям-Кисловодчанам, погибшим в годы ВОВ. Вы узнаете, как жил город в оккупации и за что получил звание Город-госпиталь.
- Лермонтовская скала. Насладимся красивыми видами ущелья и вспомним произведение Лермонтова «Герой нашего времени», ведь именно здесь была описана дуэль Печорина и Грушницкого.
- Замок Коварства и Любви. За городом, в живописном ущелье реки Аликоновки, где в старые времена был аул абазинского князя, произошла одна романтическая история о которой до сих пор слагают легенды. Вдохновившись ею, в 1939 году в ущелье был построен ресторан в виде средневекового замка. Но Замок напоминают и скалы в виде башен, а на одном из утесов разглядим окаменевшее лицо князя.
- Армянская церковь. Построена на вершине холма в «медицинском» районе Кисловодска. Интересный архитектурный объект и прекрасная смотровая площадка, откуда открывается панорама на весь город.
- Новая Каскадная лестница. Новый архитектурный объект и украшение Кисловодска с клумбами и фонтанами. Здесь же мы познакомимся с некоторыми особняками Кисловодска.
- Пешеходная часть улицы Ленина. Прогуляемся к новому бювету питьевой воды и продегустируем разные виды нарзана. Сделаем фото у грандиозных скульптур: «Подписание рескрипта Александром I» и в бронзовой карете запряженной лошадьми. Улыбнемся скульптуре «Писающей собачки» и каменным барашкам пасущимся на лужайке.
• Увидим бронзовую фигурку балерины Кшесинской, рядом с красивым особняком, названным в народе в ее честь. Экскурсовод развеет народные мифы и вы узнаете реальную историю дачи. Важно:Экскурсия не подходит для маломобильных туристов. На маршруте предполагается пешеходная часть около 30-40 минут по Новой Каскадной лестнице и реновированному проспекту Ленина.
Понедельник, среда, четверг, суббота в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодская крепость
- Свято-Никольский собор
- Лермонтовская скала
- Замок коварства и любви
- Новая Каскадная лестница
- Скульптуры на пешеходной улице Ленина
- Новый бювет минеральной воды
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, ул. Вокзальная 16 (у магазина Стрижамент)
Завершение: Колоннада, Курортный бульвар, жд вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, четверг, суббота в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 155 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 ноя 2025
Не ожидали, что экскурсия будет настолько насыщенная. Три часа удивительных мест Кисловодска, интересный рассказ гида Вячеслава.
М
Марина
4 ноя 2025
Экскурсия очень интересная, но может быть надо учитывать, что уже осень и начинать экскурсии раньше? По последней локации гуляли в темноте - не очень интересно! Так что звезду сняла не за экскурсию, а за организацию.
А
Алла
27 окт 2025
Экскурсия началась позже назначенного срока и закончилась тоже, в 17.45 еще гид рассказывал во всю, хотя заявлено 3 часа! Включен заезд в пригород, что на мой взгляд, нужно выносить в отдельную экскурсию, очень утомительно, большой автобус, вечно ждали отстающих, когда начались интересные моменты, касательно города, было уже темно. Про остановки в туалет тоже ничего не было сказано вначале.
О
Олеся
23 окт 2025
хорошо
H
Hi+79803
21 окт 2025
Самый лучший гид. Умный, красивый! Отличные знания города и его достопримечательностей!
Преподносит доброжелательно, с интересом и немножко с искромётным юмором. Экскурсия, несмотря на дождь, оставила неизгладимое впечатление. Спасибо!!!
А
Алсу
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия, узнавать Кисловодск надо только через обзорную экскурсию, обязательно рекомендуем ехать, нам показалась она очень долгой, потому что насыщена передвижениями, информацией, фактами. Очень интересно было, экскурсовод Ольга нам очень понравилась и водитель Марат тоже. Так спокойно, доходчиво, приятный голос и характер. Спасибо за все!!!
Л
Лариса
13 окт 2025
Гиду Арсену большое спасибо, профессинал своего дела. Было очень интересно, много знает, интересно рассказывает.
Л
Людмила
13 окт 2025
Замечательная экскурсия!!! Экскурсовод - Наталья просто отрада для души)) Материал подавала интересно, с огоньком и в тоже время не навязчиво. Остановки очень хорошо организованы по времени, что большой плюс. Всё понравилось, узнали много нового, ещё раз огромное спасибо Наталье)
Е
Елена
11 окт 2025
Всё понравилось, познакомились с новыми местами Кисловодска
Н
Наталья
10 окт 2025
Отличная экскурсия 👍🏻Очень красивый город! Экскурсовод Наталья очень интересно рассказала о значимых местах, интересные факты о городе! Очень рады что попали именно с ней) нам всегда везет на экскурсоводов, когда бронируем чере Спутник 👌🏻
О
Ольга
8 окт 2025
Спасибо Ольге, было интересно, все посмотрели, что было заявлено
Н
Надежда
7 окт 2025
Понравилось Все! Экскурсовод понравился! Все рассказал, отвечал на доп вопросы
Г
Грачевасветлана
7 окт 2025
Понравилось все
Я
Яков
1 окт 2025
Спасибо за экскурсию, было комфортно передвигаться между локациями, посмотрели много интересных мест за 3 часа. Гид интересно рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Снимаю одну звезду только за то, что рассказ был не в хронологическом порядке, иногда было сложно усваивать информацию, хотя по отдельности все рассказы были увлекательными
О
Ольга
18 сен 2025
Прекрасная познавательная экскурсия по Кисловодску и его окрестностям с великолепными видами с Берёзовского и Ольховского ущелий.
