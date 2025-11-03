К Золотым водопадам на лошади + трансфер из Кисловодска
Оцените красоту Берёзовского ущелья на конной прогулке. Узнайте секреты верховой езды и насладитесь видами Кавказа. Подходит для всех уровней подготовки
Уникальная возможность отправиться на конную прогулку к Золотым водопадам. Участники научатся обращаться с лошадиной сбруей и подружатся с лошадьми.
По пути открываются потрясающие виды на кавказские горы, а на вершине маршрута можно сделать памятные фото. Прогулка сопровождается опытным инструктором, который обеспечит безопасность и комфорт. Это путешествие подходит для всех, включая новичков, и оставит незабываемые впечатления
Трансфер. Заберём вас из Кисловодска и доставим в село Элькуш, где находится конная база. А после прогулки отвезём обратно.
Знакомство с лошадками. Каждая из них уникальна и обладает своим характером. Инструктор расскажет, как правильно общаться и устанавливать доверительные отношения с животными.
Обучение. Перед прогулкой поможем вам освоить основы верховой езды. Инструктор покажет, как правильно укладывать седло и надевать уздечку. Не переживайте, если вы новичок — опытный наставник будет рядом.
Золотые водопады. Они получили своё название благодаря цвету воды, в которую попадает рыжий нарзан. Вы насладитесь живописными видами и общением с лошадьми, шумом воды и горным воздухом. А в ясную погоду можно даже рассмотреть величественный Эльбрус.
Привал. На горе мы остановимся отдохнуть и перекусить, возьмите с собой что-нибудь на свой вкус. А после привала отправимся на базу.
Ограничения:
Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к конной прогулке и снимается с маршрута
К прогулке допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора
Максимальный вес всадника — 120 кг
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из Кисловодска и обратно, конная прогулка, инструктаж, сопровождение инструктора
Прогулка подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки. Это спокойный групповой выезд в лес по простому маршруту
Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1051 туриста
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается путешествиями по Северному Кавказу. Опытные проводники покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ольга
3 ноя 2025
Маршрут с потрясающими видами! Все лошади ухоженные и хорошо обученные, так что чувствуешь себя в безопасности. Маршрут долгий, так что нужно расчитать свои силы, но это того стоит. Нашими гидами читать дальше
были Руслан и Ислам. Дочь немного запаниковала на крутом спуске, но ребята волшебным образом нашли подход и это были лучшие эмоции! На обратном пути уже уверено шла рысью, наслаждаясь моментом) Огромная благодарность! Мы обязательно вернемся к Вам, к Чернышу и Зайчику!
Юлия
30 окт 2025
Выражаем огромную благодарность Руслану и его помощникам за организацию и проведение конной прогулки 30 октября. Лошадки супер спокойные и послушные, опыта общения с лошадьми у нас не было, быстро нашли контакт и взаимопонимание). И сопровождающие внимательные, отзывчивые, все расскажут и подскажут. Живописные осенние пейзажи, очень красиво и впечатляюще.
Ю
Юлия
12 окт 2025
Отличная поездка! Сногсшибательные виды, прекрасные кони, очень веселый инструктор, безопасность 5+! Всем рекомендую - 15 минут от центра Кисловодска и вы в совершенно другом мире! Тишина, красота, природа и животные - что еще пожелать жителю большого города? Спасибо!
Г
Глебова
11 окт 2025
Сегодня провели замечательный день на прогулке "К золотым воротам на лошади". За три с половиной часа набрались впечатлений на целый год. Как же мы рады, что сейчас открылась возможность посетить читать дальше
места, которые находятся у нас, в России. Прекрасные, ухоженные лошади. Великолепные виды. Замечательный проводник Марат. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым, которые соберутся на отдых в Кисловодске данную экскурсию и именно у этих замечательных ребят. Спасибо водителю Анзору за аккуратную езду, доброту и отзывчивость. Всех благ и процветания жителям замечательного, трудолюбивого села Элькуш.
Юлия
8 окт 2025
Кататься на лошадях стало нашей традицией во время отдыха в Кисловодске. И за этим мы всегда обращаемся к Руслану. Лошади умные, красивые и грациозные. Впечатления от поездки просто непередаваемые: красивая природа, читать дальше
горы, пасущиеся животные!!! Отдельное спасибо Равилю и Аслану, которые сопровождали нас - грамотные, очень общительные и знающие свое дело. Вообщем, лошади, природа, попа отбита - но мы очень счастливы!!! Вернемся ли мы сюда ещё раз? Обязательно в следующем году!
Илья
8 окт 2025
Выражаю искреннюю, сердечную благодарность Руслану, его семье, команде. Конная прогулка, общение, соприкосновение с лошадьми, изумительные виды оставили неизгладимые, приятные впечатления в моей душе. Отдельные спасибо Равилю за сопровождение и познавательные рассказы, Руслану за проявленную щедрость. Рекомендую настоятельно!!! Не забудьте головной убор, загар ложиться быстро))
Е
Елена
6 окт 2025
Полный вострог! Ни разу не пожалели, что взяли полный маршрут. Очень красивое ущелье, послушные лошади. Гиды просто лучшие! Нас сопровождал брат Руслана. Руслану отдельное спасибо за обратный трансфер прямо до отеля! Обязательно вернемся
Л
Людмила
4 окт 2025
Жаль, что нельзя поставить 10 звезд. Все очень понравилось! И организация, и сама конная прогулка. Пейзажи вокруг красивейшие, лошади спокойные, дорогу знают. Очень приятно провели время!
Дана
1 окт 2025
Если сомневаетесь - не сомневайтесь и выбирайте данную прогулку. Как любитель лошадей, конных прогулок и гор, я осталась в полном восторге от поездки, за что огромное спасибо организатору Руслану и читать дальше
проводнику Исламу☺️ У меня был 3,5 часовой индивидуальный маршрут, и я ни разу не пожалела, что выбрала его. Выбрав данный конный прокат вы получите незабываемые эмоции. Вам откроются невероятные природные виды. Никакие фотографии не передадут эту красоту, нужно ехать, смотреть и восхищаться. А прочувствовать единение с природой вам помогут замечательные лошади, которые у ребят не только красивые, сильные и ухоженные, но ещё и умные, послушные и аккуратные. Даже с минимальными навыками, ребята помогут вам, обучат и будут рядом в течение всей поездки, параллельно спрашивая всё ли у вас хорошо. Некоторым разрешат поскакать галопом, как разрешили мне, и это прекрасное чувство, которое абсолютно не зависит от ваших навыков. Бонусом вас очень красиво сфотографируют🥹 Так что не важно, вы путешествуете один, как я, или с группой, в любом случае выбирайте данных организаторов♥️
Егор
28 сен 2025
Просто ребята лучшие!!!! Восторг!!! Рекомендую!!!
Василиса
21 сен 2025
Одним словом - супер! Комфортный трансфер, сами лошадки чудесные, а места, которые проезжали, захватывали дух Нас даже разрешили поскакать галопом, за что Рамилю большое спасибо! После такого хочется возвращаться снова и снова 🙏❤️
Александра
21 сен 2025
Великолепная поездка! Спасибо огромное Рамилю за такие впечатления ♥️♥️♥️ Эта прогулка заменит вам год занятий в любом из городских КСК. Лошади великолепные! Я под огромным впечатлением.
P.S. дамы, если хотите красивые фотографии, то у Рамиля еще и талант фотографа))
И
Илона
28 авг 2025
Мы с подругами брали 3-х часовую прогулку к водопадам, и это был идеальный выбор. Маршрут очень хорошо продуман: актуальная трасса, не слишком крутые подъемы и спуски. Я немного переживала, что читать дальше
будет тяжело физически, но нет! Даже для новичков, маршрут был комфортным. Лошадки шли спокойно, позволяя наслаждаться окружением, а не бороться с трудностями пути. В некоторые моменты по нашей просьбе, инструкторы могли подогнать лошадей и мы даже покатались рысью.
Отдельный респект нашим классным гидам-инструкторам! Это настоящие профессионалы и очень приятные ребята. Они не просто вели группу, а постоянно интересовались, всё ли в порядке, давали ценные советы по управлению лошадью, помогали почувствовать себя увереннее.
Виды гор открывались просто захватывающие дух. Воздух чистейший, пейзажи как с открытки – высокие скалы, зелёные долины, а в конце нас ждала награда – тот самый водопад, шумный и прохладный.
Вернулись уставшие, но невероятно счастливые. Эти чудесные впечатления останутся с нами надолго. Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть другую, дикую и настоящую красоту Кавказа, а не только облагороженные парки. Обязательно повторим в следующую поездку!
А
Анастасия
24 авг 2025
Спокойные, послушные лошади, красивый маршрут - все отлично
Ирина
14 авг 2025
Я в восторге! Лошадки ухоженный, умные, со здоровой психикой. Понимают каждую команду - очень спокойные. Гид - супер, прокатил по таким красивым местам, что ни одно фото не передаст их читать дальше
красоту! Я в полном восторге! С нами ехал ребенок (13 лет) без опыта, всю дорого за девочкой присматривали, лошадку вели в поводу. Очень всем советую все что видели мы - увидеть своими глазами! Воздух чистейший - природа, просто сказка! Так же у ребят есть квадроциклы - после лошадок, за отдельную плату, можно будет покататься) Всем советую!!!