Уникальная возможность отправиться на конную прогулку к Золотым водопадам. Участники научатся обращаться с лошадиной сбруей и подружатся с лошадьми. По пути открываются потрясающие виды на кавказские горы, а на вершине маршрута можно сделать памятные фото. Прогулка сопровождается опытным инструктором, который обеспечит безопасность и комфорт. Это путешествие подходит для всех, включая новичков, и оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Трансфер. Заберём вас из Кисловодска и доставим в село Элькуш, где находится конная база. А после прогулки отвезём обратно.

Знакомство с лошадками. Каждая из них уникальна и обладает своим характером. Инструктор расскажет, как правильно общаться и устанавливать доверительные отношения с животными.

Обучение. Перед прогулкой поможем вам освоить основы верховой езды. Инструктор покажет, как правильно укладывать седло и надевать уздечку. Не переживайте, если вы новичок — опытный наставник будет рядом.

Золотые водопады. Они получили своё название благодаря цвету воды, в которую попадает рыжий нарзан. Вы насладитесь живописными видами и общением с лошадьми, шумом воды и горным воздухом. А в ясную погоду можно даже рассмотреть величественный Эльбрус.

Привал. На горе мы остановимся отдохнуть и перекусить, возьмите с собой что-нибудь на свой вкус. А после привала отправимся на базу.

Ограничения:

Путешественник в алкогольном или наркотическом опьянении не допускается к конной прогулке и снимается с маршрута

К прогулке допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора

Максимальный вес всадника — 120 кг

Организационные детали