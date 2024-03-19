Четыре горнолыжных курорта Кавказа

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Увлекательное путешествие по Кавказу: катание на горнолыжных курортах Архыза, Домбая, Эльбруса и Цейского ущелья, уютные прогулки по городам и потрясающие термальные источники. Приглашаем вас вместе с нами окунуться в это незабываемое приключение!
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Ближайшие даты:
13
янв
27
янв
24
фев
9
мар
23
мар

Что вас ожидает:

Головокружительные спуски
Головокружительные спуски
Побываем на четырех горнолыжных курортах восхитительного Кавказа
Традиционные экскурсии
Традиционные экскурсии
Познакомимся с жемчужинами Кавказских Минеральных Вод – городами Пятигорск и Кисловодск
Самые красивые фото
Самые красивые фото
Возьмем кусочек Кавказа с собой — после этого тура у нас останутся на память потрясающие снимки отдыха

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Свободное время

Встреча: аэропорт г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или ж/д вокзале г. Пятигорска.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.

Свободное время.

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Встреча. Свободное времяВстреча. Свободное времяВстреча. Свободное времяВстреча. Свободное время
2 день

Горнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике Бирагзанг

Завтрак (входит в стоимость, по пути в кафе с. Урух).

6:00 Ранний выезд в Цейское ущелье (240 км).

Цейское ущелье — край волшебных красот — величественных снежных вершин и ледников.

Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов.

Катание и прогулки на горнолыжном курорте (доп. плата туристический подъем и спуск).

Обед (доп. плата).

Зона катания 1850-2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км.

Перепад высот верхней и нижней станции 500 м.

16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.

На обратном пути посещение термальных источников Бирагзанк (доп. плата).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Горнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике Бирагзанг
3 день

Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко

Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).

6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).

Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.

Подъем и катание г. Эльбрус (доп. палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге).

Ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.) за доп. плату.

Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.

Обед (доп. плата).

16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.

По пути посещение термальных источников Гедуко (доп. плата).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко
4 день

Обзорная экскурсия по Кисловодску

Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха.

В этот день мы предлагаем отправиться в один из прекрасных городов Кавказских Минеральных Вод — Кисловодск.

Обзорная экскурсия по городу Кисловодску.

Курортный парк, Курортный бульвар.

Обед (доп. плата).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Обзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по Кисловодску
5 день

Горнолыжный курорт Архыз

Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).

6:00 Ранний выезд с вещами в п. Архыз.

Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге).

Ски-пасс за доп. плату.

Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.

16:30 Сбор и выезд в п. Домбай.

Размещение в гостинице г. Теберда(номера категории стандарт).

Ужин (входит в стоимость).

Ночь в гостинице.

Горнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт Архыз
6 день

Горнолыжный курорт Домбай

Завтрак (входит в стоимость).

Домбай — известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.

Катание и прогулки в Домбае, (доп. плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге).

Ски-пасс за доп. плату.

Обед (доп. плата).

16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.

На обратном пути посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский (доп. плата).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Горнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт Домбай
7 день

Обзорная экскурсия по Пятигорску, отъезд

Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха.

Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортному городу Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску.

Обзорная экскурсия по городу Пятигорску.

Гора Машук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.

Обед (доп. плата).

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Обзорная экскурсия по Пятигорску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

  • гостиница г. Пятигорска — 5 ночей;
  • в одной из гостиниц г. Теберда — 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

взрослыедети до 14 лет
34 90032 900

Доплата за одноместное размещение 12 000 рублей.

Ниже указаны возможные варианты гостиниц. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Машук»

5 ночей

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Ночной квартал»

5 ночей

Гостиница «Ночной квартал» в Пятигорске - лучший выбор для тех, кто привык получать максимум комфорта и качественного сервиса. К услугам гостей Спа-комплекс, который состоит из турецкой и финской бани, круглосуточная парковка, комната для намаза.

Все номера оснащены по международным стандартам.

В числе удобств для гостей круглосуточный ресторан, который оказывает room-service. Меню состоит из блюд кавказской и европейской кухонь.

В гостинице есть конференц-зал для проведения переговоров, мастер-классов, семинаров, совещаний и тренингов.

Отель находится в 5 минутах езды от центра города Пятигорск, 10 минут от ж/д вокзала, 20 км от аэропорта Минеральные Воды.

Отель «Ночной квартал»Отель «Ночной квартал»Отель «Ночной квартал»Отель «Ночной квартал»Отель «Ночной квартал»

Аланский двор

1 ночь

Отель находится в центре курортного городка Теберда, в 18 км от поселка Домбай. Хорошее место для горнолыжного спорта!

Аланский дворАланский дворАланский дворАланский дворАланский двор

Экара

1 ночь

Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.

В каждом номере отеля установлен шкаф. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Для гостей сервируется континентальный завтрак.

В гостевом доме можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.

Поселок Домбай находится в 21 км от гостевого дома «Экара».

ЭкараЭкараЭкараЭкараЭкара

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
  • Проживание: 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
  • Питание: 6 завтраков по программе, 1 ужин в гостинице г. Теберда
  • Экскурсия в г. Кисловодск, экскурсия по г. Пятигорску
  • Сопровождающий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, от 400 руб. /чел
  • Прокат горнолыжного оборудования на курортах
  • Канатные дороги: Цейское ущелье - туристический подъем и спуск - 400 руб. /чел. Эльбрус: взрослый - 1 460 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел. горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый - 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб. Домбай: взрослый билет - 800-1 800 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Цейское ущелье - туристический подъем и спуск - 400 руб. /чел
  • Эльбрус: взрослый - 1 460 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел
  • Взрослый - 1 460 руб. /чел
  • Дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел
  • Горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый - 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб
  • Взрослый - 1 000 руб. /чел
  • Дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб
  • Домбай: взрослый билет - 800-1 800 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Взрослый билет - 800-1 800 руб. /чел
  • Дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Ски-пассы: Цейское ущелье - 1 500 руб. /чел. Эльбрус "ст. Азау - ст. Гара Баши" - 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт "Романтик" дневное катание (с 12:00 до 16:30):дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые - 2 300 руб. /чел. Домбай: взрослый - 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
  • Цейское ущелье - 1 500 руб. /чел
  • Эльбрус «ст. Азау - ст. Гара Баши» - 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел
  • Дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел
  • Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» дневное катание (с 12:00 до 16:30):дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые - 2 300 руб. /чел
  • Дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел
  • Дети от 14 лет и взрослые - 2 300 руб. /чел
  • Домбай: взрослый - 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
  • Взрослый - 2 000 руб. /чел
  • Дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
  • Входные билеты на термальные источники от 300 руб. /чел
  • Спортивная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Теплая одежда / удобная обувь / защита от солнца;
  • Купальные принадлежности;
  • Личная аптечка.

Горнолыжное оборудование можно взять на горнолыжных курортах. Стоимость проката оборудования на наших курортах 1000-1800 руб. /день.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
19 мар 2024
Отличный тур. Каждый день едешь на новый склон (Цей, Эльбрус, Архыз, Домбай) на обратном пути заезд на купание в каких-нибудь источниках. Очень хорошо после катания.
В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.
Л
19 мар 2024
Тур понравился. Мне хотелось посмотреть Домбай, Эльбрус. До этого была и каталась только в Архызе. В Цее была только летом с экскурсией по Северной Осетии. Цей, конечно, простенький, старенький курорт- один кресельный подъёмник, мало трасс. Но для первого дня, для разминки оказался вполне подходящим. При хорошей погоде красивые виды. Замечательно, что после катания были термальные источники. В результате, даже после первого дня катания, ноги не болели. Горячая водичка прекрасно снимала усталость и мышечное напряжение.
В итоге, больше всего понравился Архыз - самый современный из этих 4 курортов, с самой большой зоной катания и разнообразием трасс. И не самый дорогой. По качеству катания и сервису я бы расставила курорты так: Архыз, Эльбрус, Домбай, Цей. Термальные источники тоже разного уровня качества и сервиса, но одинаково хорошо работали на расслабление после катания)).
Гостиницы вполне приличные, чтобы поспать. В Машуке в Пятигорске хорошая и бюджетная столовая.
Единственное, что мне не очень понравилось - это то, что на катание в Архызе оказалось мало времени. Как то долго мы туда ехали, по пути ещё останавливались у проката. Были в Архызе только около 11 утра (к остальным курортам добирались к 9-10 утра), а работают там подъемники с 8 до 15.30. Или выезжать надо было ещё раньше, или поменять местами с Домбаем, где гораздо меньше трасс и не так интересно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лилия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
19 мар 2024
Прекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всеми горнолыжными локациями. Немного не хватило времени в Архызе. Огромное спасибо организаторам - Ирине и Евгению
Прекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всемиПрекрасно организованный тур! Всё продумано и чётко! Горы замечательные, виды сногсшибательные. Отличная возможность познакомиться со всеми

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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