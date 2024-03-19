янв
янв
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Свободное время
Встреча: аэропорт г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или ж/д вокзале г. Пятигорска.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.
Свободное время.
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Горнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике Бирагзанг
Завтрак (входит в стоимость, по пути в кафе с. Урух).
6:00 Ранний выезд в Цейское ущелье (240 км).
Цейское ущелье — край волшебных красот — величественных снежных вершин и ледников.
Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов.
Катание и прогулки на горнолыжном курорте (доп. плата туристический подъем и спуск).
Обед (доп. плата).
Зона катания 1850-2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км.
Перепад высот верхней и нижней станции 500 м.
16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.
На обратном пути посещение термальных источников Бирагзанк (доп. плата).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко
Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).
6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).
Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).
Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.
Подъем и катание г. Эльбрус (доп. палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге).
Ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.) за доп. плату.
Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.
Обед (доп. плата).
16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.
По пути посещение термальных источников Гедуко (доп. плата).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Завтрак (входит в стоимость).
День отдыха.
В этот день мы предлагаем отправиться в один из прекрасных городов Кавказских Минеральных Вод — Кисловодск.
Обзорная экскурсия по городу Кисловодску.
Курортный парк, Курортный бульвар.
Обед (доп. плата).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Горнолыжный курорт Архыз
Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).
6:00 Ранний выезд с вещами в п. Архыз.
Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге).
Ски-пасс за доп. плату.
Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.
16:30 Сбор и выезд в п. Домбай.
Размещение в гостинице г. Теберда(номера категории стандарт).
Ужин (входит в стоимость).
Ночь в гостинице.
Горнолыжный курорт Домбай
Завтрак (входит в стоимость).
Домбай — известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.
Катание и прогулки в Домбае, (доп. плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге).
Ски-пасс за доп. плату.
Обед (доп. плата).
16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.
На обратном пути посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский (доп. плата).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Обзорная экскурсия по Пятигорску, отъезд
Завтрак (входит в стоимость).
День отдыха.
Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортному городу Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску.
Обзорная экскурсия по городу Пятигорску.
Гора Машук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.
Обед (доп. плата).
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
- гостиница г. Пятигорска — 5 ночей;
- в одной из гостиниц г. Теберда — 1 ночь.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|взрослые
|дети до 14 лет
|34 900
|32 900
Доплата за одноместное размещение 12 000 рублей.
Ниже указаны возможные варианты гостиниц. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Машук»
Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Отель «Ночной квартал»
Гостиница «Ночной квартал» в Пятигорске - лучший выбор для тех, кто привык получать максимум комфорта и качественного сервиса. К услугам гостей Спа-комплекс, который состоит из турецкой и финской бани, круглосуточная парковка, комната для намаза.
Все номера оснащены по международным стандартам.
В числе удобств для гостей круглосуточный ресторан, который оказывает room-service. Меню состоит из блюд кавказской и европейской кухонь.
В гостинице есть конференц-зал для проведения переговоров, мастер-классов, семинаров, совещаний и тренингов.
Отель находится в 5 минутах езды от центра города Пятигорск, 10 минут от ж/д вокзала, 20 км от аэропорта Минеральные Воды.
Аланский двор
Отель находится в центре курортного городка Теберда, в 18 км от поселка Домбай. Хорошее место для горнолыжного спорта!
Экара
Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.
В каждом номере отеля установлен шкаф. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Для гостей сервируется континентальный завтрак.
В гостевом доме можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.
Поселок Домбай находится в 21 км от гостевого дома «Экара».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
- Проживание: 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
- Питание: 6 завтраков по программе, 1 ужин в гостинице г. Теберда
- Экскурсия в г. Кисловодск, экскурсия по г. Пятигорску
- Сопровождающий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, от 400 руб. /чел
- Прокат горнолыжного оборудования на курортах
- Канатные дороги: Цейское ущелье - туристический подъем и спуск - 400 руб. /чел. Эльбрус: взрослый - 1 460 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел. горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый - 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб. Домбай: взрослый билет - 800-1 800 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
- Цейское ущелье - туристический подъем и спуск - 400 руб. /чел
- Эльбрус: взрослый - 1 460 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1 460 руб. /чел
- Дети с 6 до 13 лет включительно - 900 руб. /чел
- Горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый - 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб
- Взрослый - 1 000 руб. /чел
- Дети с 6 до 13 лет включительно - 500 руб
- Домбай: взрослый билет - 800-1 800 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
- Взрослый билет - 800-1 800 руб. /чел
- Дети с 3 до 10 лет включительно - 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
- Ски-пассы: Цейское ущелье - 1 500 руб. /чел. Эльбрус "ст. Азау - ст. Гара Баши" - 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт "Романтик" дневное катание (с 12:00 до 16:30):дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые - 2 300 руб. /чел. Домбай: взрослый - 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
- Цейское ущелье - 1 500 руб. /чел
- Эльбрус «ст. Азау - ст. Гара Баши» - 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел
- Дети с 6 до 13 лет включительно - 1 300 руб. /чел
- Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» дневное катание (с 12:00 до 16:30):дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые - 2 300 руб. /чел
- Дети от 6 до 13 лет - 1 450 руб. /чел
- Дети от 14 лет и взрослые - 2 300 руб. /чел
- Домбай: взрослый - 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
- Взрослый - 2 000 руб. /чел
- Дети с 3 до 10 лет включительно - 1 600 руб
- Входные билеты на термальные источники от 300 руб. /чел
- Спортивная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- Теплая одежда / удобная обувь / защита от солнца;
- Купальные принадлежности;
- Личная аптечка.
Горнолыжное оборудование можно взять на горнолыжных курортах. Стоимость проката оборудования на наших курортах 1000-1800 руб. /день.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.
В итоге, больше всего понравился Архыз - самый современный из этих 4 курортов, с самой большой зоной катания и разнообразием трасс. И не самый дорогой. По качеству катания и сервису я бы расставила курорты так: Архыз, Эльбрус, Домбай, Цей. Термальные источники тоже разного уровня качества и сервиса, но одинаково хорошо работали на расслабление после катания)).
Гостиницы вполне приличные, чтобы поспать. В Машуке в Пятигорске хорошая и бюджетная столовая.
Единственное, что мне не очень понравилось - это то, что на катание в Архызе оказалось мало времени. Как то долго мы туда ехали, по пути ещё останавливались у проката. Были в Архызе только около 11 утра (к остальным курортам добирались к 9-10 утра), а работают там подъемники с 8 до 15.30. Или выезжать надо было ещё раньше, или поменять местами с Домбаем, где гораздо меньше трасс и не так интересно.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!