Мы проедем по живописному лесному маршруту, посетим Медовые водопады, от вида которых захватывает дух. Желающие прокатятся на зиплайне. Побываем в Березовском ущелье, а вечерами будем играть и наслаждаться уютной обстановкой.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка, миска, приборы.
Спальник, палатки, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, «Смекта», «Энтерол», лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.
Документы:
Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.
Проживание. В гостевом доме у бабушки Марвы, размещение 2-местное (туалет на улице).
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, кроме обеда во 2-й день.
Дети. Без детей.
Уровень сложности. Средний. Программа предусматривает продолжительные конные прогулки. Вы можете приехать за несколько дней до старта тура, чтобы освоить основы конной езды и познакомиться с лошадьми.
Программа тура по дням
Первая прогулка
Около полудня заселяемся в уютный гостевой дом у бабушки Марвы в селе Элькуш. Доехать сюда можно на такси от аэропорта «Минеральные Воды». После обеда распределяемся по комнатам, проводим вводный инструктаж и готовим лошадей к прогулке. Затем отправляемся на двухчасовой маршрут «Сказочный лес». Вечером возвращаемся в дом, ужинаем, играем в настольные игры и отдыхаем.
Медовые водопады
После завтрака в 9:00 отправляемся к Медовым водопадам. Нас ждут живописные смотровые площадки, захватывающие небесные качели, возможность прокатиться на зиплайне и обед в уютном кафе (оплачивается отдельно). Сделаем множество потрясающих фото и видео!
Возвращаемся к вечеру, жарим ароматный шашлык, наслаждаемся общением и играми, отдыхаем.
Березовское ущелье
После завтрака выезжаем в Березовское ущелье. Путешествие продлится 3-4 часа, с собой берём перекус. Возвращаемся в Элькуш, собираем вещи и отправляемся в аэропорт.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер по маршруту
- Экипировка
- Услуги инструкторов
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Кисловодска и обратно
- Трансфер из Кисловодска до места встречи и обратно
- Обед во 2-й день
- Рекомендуем приезжать за день-два до старта тура