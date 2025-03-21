Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей

Проехать верхом по живописным маршрутам и ощутить гостеприимство карачаевской семьи
Представьте, как вы погружаетесь в мир нетронутой природы и настоящего уюта. Вас ждёт 3-дневное путешествие в сердце Кавказа, где время словно замедляет свой ход. Наше приключение начнётся в посёлке Элькуш.

Мы проедем по живописному лесному маршруту, посетим Медовые водопады, от вида которых захватывает дух. Желающие прокатятся на зиплайне. Побываем в Березовском ущелье, а вечерами будем играть и наслаждаться уютной обстановкой.
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Конный мини-тур по красотам Кавказа с проживанием у местных жителей
Ближайшие даты:
21
мар28
мар11
апр
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Термобельё, синтетические футболки 2-3, лонгслив или легкая рубашка с длинным рукавом, флисовая кофта, мембранная куртка, удобные штаны, шапка, кепка/панама, бафф, перчатки тонкие — 2, носки высокие — 3, шерстяные носки — 2, герметично упакованный пакет с запасным комплектом одежды и носков, конные сапоги или кроссовки и краги (обувь с высоким голенищем и плоской подошвой), тёмные очки.
Плавки, купальник, power bank, налобный фонарик. Можно взять наряды для фотосессий. Кружка, миска, приборы.
Спальник, палатки, карематы (выдаются, но если есть желание взять свою экипировку — берите).
Походный рюкзак 40 литров, термос, бутылка для воды, дождевик.
Лекарства: обезболивающее, «Смекта», «Энтерол», лейкопластырь, индивидуальные препараты. По желанию можно взять таблетки аскорбиновой кислоты и клетчатку.
Гигиеническая помада, SPF 100, зубная щётка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста.

Документы:
Паспорт, деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка, страховка на время путешествия.

Проживание. В гостевом доме у бабушки Марвы, размещение 2-местное (туалет на улице).

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, кроме обеда во 2-й день.

Дети. Без детей.

Уровень сложности. Средний. Программа предусматривает продолжительные конные прогулки. Вы можете приехать за несколько дней до старта тура, чтобы освоить основы конной езды и познакомиться с лошадьми.

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Программа тура по дням

1 день

Первая прогулка

Около полудня заселяемся в уютный гостевой дом у бабушки Марвы в селе Элькуш. Доехать сюда можно на такси от аэропорта «Минеральные Воды». После обеда распределяемся по комнатам, проводим вводный инструктаж и готовим лошадей к прогулке. Затем отправляемся на двухчасовой маршрут «Сказочный лес». Вечером возвращаемся в дом, ужинаем, играем в настольные игры и отдыхаем.

Первая прогулкаПервая прогулкаПервая прогулкаПервая прогулка
2 день

Медовые водопады

После завтрака в 9:00 отправляемся к Медовым водопадам. Нас ждут живописные смотровые площадки, захватывающие небесные качели, возможность прокатиться на зиплайне и обед в уютном кафе (оплачивается отдельно). Сделаем множество потрясающих фото и видео!

Возвращаемся к вечеру, жарим ароматный шашлык, наслаждаемся общением и играми, отдыхаем.

Медовые водопадыМедовые водопадыМедовые водопадыМедовые водопады
3 день

Березовское ущелье

После завтрака выезжаем в Березовское ущелье. Путешествие продлится 3-4 часа, с собой берём перекус. Возвращаемся в Элькуш, собираем вещи и отправляемся в аэропорт.

До новых встреч!

Березовское ущельеБерезовское ущельеБерезовское ущельеБерезовское ущелье

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер по маршруту
  • Экипировка
  • Услуги инструкторов
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Кисловодска и обратно
  • Трансфер из Кисловодска до места встречи и обратно
  • Обед во 2-й день
  • Рекомендуем приезжать за день-два до старта тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Элькуш, ул. Центральная 71, около 12:00
Завершение: Кисловодск, время зависит от времени прибытия в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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